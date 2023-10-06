Cuma Raporu #279 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #279 zaman çizelgesi

00:00 Giriş, İstanbul’un kurtuluşu, imam konusu, Ankara olayı

19:07 Mcdodo’nun en hızlı büyüdüğü ülke Türkiye oldu

22:40 MediaMarkt Türkiye’den Yurtdışına Üst Düzey Atama

25:48 Prof. Dr. Mete Atatüre Cambridge Üniversitesi fizik bölümü başkanı oldu

27:41 Galaxy S23 FE Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

35:27 Samsung Samsung Galaxy SmartTag 2 tanıtıldı

37:24 Samsung, Galaxy S24 işlemcisi Exynos 2400’ü duyurdu

40:24 Google Pixel 8 Serisi, Watch 2 ve Buds Pro tanıtıldı

53:23 Android 14 Tanıtıldı

57:11 Exxen Çöktü Acun Medya Anında Müdahale Etti!

01:05:36 Eylül ayında Tesla ve Togg ilk 10’da

01:12:54 Elon Musk Teknofest İçin Yeşil Işık Yaktı

01:17:03 Apple Store’da binlerce sahte ürün değiştirilmiş

01:22:06 TikTok için ücretli abonelik dönemi başlıyor

01:25:43 Windows 11’e GPT-4 Geldi

01:28:19 Apple Formula 1 Yayın Haklarını İstiyor