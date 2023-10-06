Cuma Raporu #279 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #279: Galaxy S23 FE, Pixel 8 Serisi, Exxen Sorunu ve dahası
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
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Cuma Raporu #279 zaman çizelgesi
00:00 Giriş, İstanbul’un kurtuluşu, imam konusu, Ankara olayı
19:07 Mcdodo’nun en hızlı büyüdüğü ülke Türkiye oldu
22:40 MediaMarkt Türkiye’den Yurtdışına Üst Düzey Atama
25:48 Prof. Dr. Mete Atatüre Cambridge Üniversitesi fizik bölümü başkanı oldu
27:41 Galaxy S23 FE Türkiye Fiyatı Belli Oldu!
35:27 Samsung Samsung Galaxy SmartTag 2 tanıtıldı
37:24 Samsung, Galaxy S24 işlemcisi Exynos 2400’ü duyurdu
40:24 Google Pixel 8 Serisi, Watch 2 ve Buds Pro tanıtıldı
53:23 Android 14 Tanıtıldı
57:11 Exxen Çöktü Acun Medya Anında Müdahale Etti!
01:05:36 Eylül ayında Tesla ve Togg ilk 10’da
01:12:54 Elon Musk Teknofest İçin Yeşil Işık Yaktı
01:17:03 Apple Store’da binlerce sahte ürün değiştirilmiş
01:22:06 TikTok için ücretli abonelik dönemi başlıyor
01:25:43 Windows 11’e GPT-4 Geldi
01:28:19 Apple Formula 1 Yayın Haklarını İstiyor