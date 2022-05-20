Cuma Raporu #207 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Konu başlıkları;

00:00 Giriş

14:12 Huawei yeni ürünlerini globale tanıttı

23:19 POCO F4 GT Türkiye fiyatı belli oldu!

28:01 P50 Pro için 5G kılıf çıktı

30:16 Atatürk’ün eşyaları NFT oldu (site: https://play.decentraland.org / koordinat -112, -43)

33:18 Bakan Yardımcısı Sayan’dan 5G ve Fiber İnternet konusunda açıklama

41:11 OPPO Reno 8 geliyor

45:20 Dünya geneli telefon satışları 1. çeyrek sonucu

49:14 HBO Max de yerli dizi ile geliyor / Amazon da ilk yerli diziyi ekledi

55:30 Twitter anlaşması bot hesaplar nedeniyle askıda

59:15 BMW 3 serisi yenilendi