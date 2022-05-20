Cuma Raporu #207 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; HUAWEI’DEN YENİ TELEFON VE SAAT! | Huawei Mate Xs 2, Watch GT3 Pro ve dahası!
İçindekiler
Cuma Raporu #207: POCO F4 GT, Watch GT 3 Pro Türkiye fiyatı ve dahası
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Konu başlıkları;
00:00 Giriş
14:12 Huawei yeni ürünlerini globale tanıttı
23:19 POCO F4 GT Türkiye fiyatı belli oldu!
28:01 P50 Pro için 5G kılıf çıktı
30:16 Atatürk’ün eşyaları NFT oldu (site: https://play.decentraland.org / koordinat -112, -43)
33:18 Bakan Yardımcısı Sayan’dan 5G ve Fiber İnternet konusunda açıklama
41:11 OPPO Reno 8 geliyor
45:20 Dünya geneli telefon satışları 1. çeyrek sonucu
49:14 HBO Max de yerli dizi ile geliyor / Amazon da ilk yerli diziyi ekledi
55:30 Twitter anlaşması bot hesaplar nedeniyle askıda
59:15 BMW 3 serisi yenilendi