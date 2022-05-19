Huawei dün bizim de canlı yayın ile sunduğumuz global lansman ile yeni nesil ürünlerini tanıttı. Daha önce Çin’deki lansman ile tanıtılan Huawei Mate Xs 2, Huawei Watch GT3 Pro, Huawei Watch Fit 2, Huawei Band 7 ve Huawei Watch D modelleri global piyasaya çıkmış oldu.

İlginizi çekebilir; 135TL’YE DAHA İYİSİ YOK! | Imex D20 Akıllı Saat İncelemesi

Huawei Mate Xs 2 özellikleri

Boyut: 156,5 x 139,3 x 5,4 mm (Açık) – 156,5 x 75,5 x 11,1 mm (Katlı)

Ağırlık: 255 gram

Ekran: 7,8 inç 2200 x 2480 piksel OLED 120 Hz (Katlı halde 6,5 inç, 1176 x 2480 piksel)

İşlemci: Snapdragon 888 4G

Grafik: Adreno 660

Bellek: 8 GB

Depolama: 512 GB

İşletim Sistemi: Android, EMUI 12

Kamera: 50 MP, f/1.8 + 8 MP, f/2.4 + 13 MP, f/2.2

Ön Kamera: 10.7 MP, f/2.2

Batarya: 4600 mAh

Şarj: 66 Watt

Fiyat: 2.000 Euro