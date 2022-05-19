Huawei dün bizim de canlı yayın ile sunduğumuz global lansman ile yeni nesil ürünlerini tanıttı. Daha önce Çin’deki lansman ile tanıtılan Huawei Mate Xs 2, Huawei Watch GT3 Pro, Huawei Watch Fit 2, Huawei Band 7 ve Huawei Watch D modelleri global piyasaya çıkmış oldu.
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İçindekiler
HUAWEI’DEN YENİ TELEFON VE SAAT! | Huawei Mate Xs 2, Watch GT3 Pro ve dahası!
Huawei Mate Xs 2 özellikleri
Boyut: 156,5 x 139,3 x 5,4 mm (Açık) – 156,5 x 75,5 x 11,1 mm (Katlı)
Ağırlık: 255 gram
Ekran: 7,8 inç 2200 x 2480 piksel OLED 120 Hz (Katlı halde 6,5 inç, 1176 x 2480 piksel)
İşlemci: Snapdragon 888 4G
Grafik: Adreno 660
Bellek: 8 GB
Depolama: 512 GB
İşletim Sistemi: Android, EMUI 12
Kamera: 50 MP, f/1.8 + 8 MP, f/2.4 + 13 MP, f/2.2
Ön Kamera: 10.7 MP, f/2.2
Batarya: 4600 mAh
Şarj: 66 Watt
Fiyat: 2.000 Euro