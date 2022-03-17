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Huawei’nin geçtiğimiz yıl Çin’de tanıttığı ve globale nihayet çıkan Huawei P50 Pro ve Huawei P50 Pocket modellerinin detaylı ilk bakışını bu videoda yapıyoruz.

Huawei P50 Pro özellikleri:

Boyutlar: 158.8 x 72.8 x 8.5 mm

Ağırlık: 195 gram

Ekran: 6,6 inç, 450 PPI, 120 Hz, DCI-P3 destekli 10 bit OLED

İşlemci: Snapdragon 888 4G

Bellek: 8 GB

Depolama: 256 GB (+ Nano Memory)

Arka kamera : 50 MP True Chroma (f/1.8, OIS), 40 MP True Chroma (Siyah-beyaz, f/1.6), 13 MP Ultra Geniş Açı Kamera (f/2.2), 64 MP Telefoto (f/3.5, OIS), AF desteği, 100x Zoom. XD Fusion Pro Süper Renk Filtre Sistemi. Lazer ışınıyla odaklama.

Ön kamera: 13 MP Camera (Geniş Açı, f/2.4, otofokus).

Batarya: 4360 mAh

Şarj: 66 Watt / 50 Watt kablosuz

Sertifika: IP68

Huawei P50 Pocket özellikleri:

Açık Boyutlar: 170 x 75.5 x 7.2 mm

Katlı Boyutlar: 87.3 x 75.5 x 15.2 mm

Ağırlık: 190 gram

Ekran: 6,9 inç, 21:9 442 PPI, 120 Hz, DCI-P3 destekli 10 bit OLED

Dış ekran: 1,04 inç, 340 x 340 piksel, 328 ppi, OLED

İşlemci: Snapdragon 888 4G

Bellek: 8 GB

Depolama: 256 GB (+ Nano Memory)

Arka kamera : 40 MP True-Chroma (F/1.8), 13 MP Geniş açı (F/2.2), 32 MP Ultra Spectrum (F/1.8), 4K video kaydı, Full HD 960 FPS ağır çekim.

Ön kamera: 13 MP Camera (Geniş Açı, f/2.4, otofokus).

Batarya: 4000mAh

Şarj: 40 Watt

Sertifika: IP53