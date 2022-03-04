Cuma Raporu
Cuma Raporu #196: MWC 2022, Rusya’ya dijital yaptırımlar, Apple Etkinliği ve dahası…
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Cuma Raporu #196 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Konu başlıkları;
00:00 Giriş
00:24 MWC 2022 sona erdi.
18:51 Rusya’ya dijital yaptırımlar devam ediyor.
30:00 Apple Event geliyor.
32:14 Türkiye’deki hafifletilen Covid-19 önlemleri.
40:46 Qualcomm’dan Wi-Fi 7 atağı.
46:23 Konsollara zam geldi.
52:39 MediaTek, Dimensity 8000, 8100 ve 1300 yonga setlerini tanıttı.
55:31 Volvo’dan kablosuz şarj hamlesi.
58:36 HTC sessizliğini Viveverse ile bozdu.
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