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Cuma Raporu

Cuma Raporu #196: MWC 2022, Rusya’ya dijital yaptırımlar, Apple Etkinliği ve dahası…

Cuma Raporu #196 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Konu başlıkları;

00:00 Giriş

00:24 MWC 2022 sona erdi.

18:51 Rusya’ya dijital yaptırımlar devam ediyor.

30:00 Apple Event geliyor.

32:14 Türkiye’deki hafifletilen Covid-19 önlemleri.

40:46 Qualcomm’dan Wi-Fi 7 atağı.

46:23 Konsollara zam geldi.

52:39 MediaTek, Dimensity 8000, 8100 ve 1300 yonga setlerini tanıttı.

55:31 Volvo’dan kablosuz şarj hamlesi.

58:36 HTC sessizliğini Viveverse ile bozdu.

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Eren İmdat

Teknolojiyle içli dışlı, özellikle mobil teknolojiler üzerine hevesli bir o kadar da öğrenmeye açık Hardware Plus editörü ve yazarı.

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