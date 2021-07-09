Cuma Raporu
Cuma Raporu #162: OnePlus Resmen Türkiye’de, İlk HarmonyOS Tabanlı Cihaz Elimizde ve Dahası
Cuma Raporu bu hafta da dolu dolu bir teknoloji gündemiyle karşınızda. Haftanın dikkat çeken gelişmeleri OnePlus’ın resmen ülkemize giriş yapması ve HarmonyOS tabanlı çalışan ilk cihaz olan MatePad 11’in elimize geçmesi oldu.
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Diğer haberler içinse, zaman çizelgesi aşağıdadır:
0:00 Giriş
0:18 Çocuk istismarıyla ilgili olarak alınan yeni kararlar
1:31 Ersin’in duyurusu
3:29 OnePlus resmen Türkiye’de
12:54 HarmonyOS tabanlı ilk cihaz MatePad 11 elimizde
21:24 Oppo kendi görüntü işlemcisini ve çipsetini üretme çalışmalarına başladı
26:39 Huawei, yapay zeka ve çip geliştirme süreçlerinde çalışacak mühendisler arıyor
34:17 Covid-19 geçirenler 2 doz aşı yaptırabilecek
41:51 VLP aşısının faz 2 çalışmaları başladı
44:25 İzlanda’da haftalık çalışma süresini 4 güne indirme deneyi
48:04 Akbank’ın sistemi çöktü
54:51 Poco M3 Pro 5G, Dimensity işlemciyle Türkiye’de satışa çıktı
58:57 YouTube, kullanıcılara sakıncalı videolar mı öneriyor?
1:09:29 Yeni Müze Kart tasarımında Shutterstock logosu
1:24:12 Bir sonraki Cuma Raporu canlı yayınlanacak
1:25:13 Kapanış
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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Cuma Raporu
Cuma Raporu #161: Redmi Note 10 5G, üçüncü doz ve dahası
Cuma Raporu #161 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; REDMI NOTE 10 5G OFİSTE! | Yarın Satışa Çıkıyor!
Cuma Raporu #161: Redmi Note 10 5G, üçüncü doz ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş; kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve Madımak
04:26 Redmi Note 10 5G Türkiye’de
09:43 Türksat 5A uydusu yayına başladı
12:40 Türkiye’de üçüncü doz başladı
17:29 Kanada 2035’te içten yanmalı araç satışını yasaklıyor
37:38 Tasarruf Tedbirleri
43:27 Xiaomi Mi Notebook Pro X
46:35 Anti Google arama motoru
52:51 Nokia’dan HarmonyOS tabanlı amiral gemisi telefon geliyor:
55:43 TOGG’dan çekilen İnan Kıraç: “Elektrikli otomobiller Türkiye için erken”
01:02:13 Getir, İspanyol rakibini satın aldı
01:04:59 Monster #WASD
01:11:34 Realme Kodak ile işbirliğine gidiyor
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Cuma Raporu
Cuma Raporu #159: Honor 50, İstanbul metroda internet ve dahası
Cuma Raporu #159 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #159: Honor 50, İstanbul metroda internet ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş ve Ersin’in Galler maçı seyahati
05:00 Günde 1 milyona varan aşılama başladı
14:16 Leica’dan telefon: Leitz Phone 1
19:25 OnePlus, OPPO ile ortaklık duyurdu
23:38 OPPO Find X3 Pro 131 puan ile Dxomark’ta 6. sıradan girdi
28:31 Honor 50 ve 50 Pro geldi. Merhaba Google!
38:50 Windows 11 sızdı, detaylar ortaya çıktı
43:26 E3’te yeni oyunlar duyuruldu
46:35 İstanbul metrolarında internet dönemi başlıyor
52:57 Vestel’den TT ortaklığıyla Vestelcell
55:36 HarmonyOS’a geçişlerde optimizasyon sorunları başladı
59:26 Tanzanya da Bitcion’i tanıyan ülke olacak, El Salvador maaş ödemesini Bitcoin ile yapabilir
01:07:37 Deniz Poyraz…
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Cuma Raporu
Cuma Raporu #158: #EURO2020, Türknet Zammı ve dahası
Cuma Raporu #158 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #158: #EURO2020, Türknet Zammı ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş ve EURO2020
10:58 Yerli VLP aşısında Faz 3 başlıyor. Aşılama takviminde gelişmeler
19:42 HarmonyOS şimdiden 10 milyon barajını aştı
27:17 Fenerbahçe’den kripto para açıklaması
41:23 OnePlus Nord CE 5G tanıtıldı
43:29 Sony WF-1000XM4 tanıtıldı. Efsane kulaklık yenilendi
46:15 WWDC’de Yeni iOS 15, iPadOS 15 ve MacOS Monterey tanıtıldı
49:00 E3 2021 başlıyor
49:59 TürkNet’te fiyatlar tekrar yükseldi
53:41 Realme GT Türkiye’ye geliyor
57:00 Redmi 9T, 2.799 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
58:00 HP, ABD pazarında Apple’ı geçti
01:00:47 Jahrein bu sefer de Ali Babacan ile yayın yapacak
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
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