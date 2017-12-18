CS:GO İçin PUBG Modu Geliyor!

Dünyanın en popüler oyunu ünvanını PUBG’ye kaptıran CS:GO, tahtını geri almak için oyuna hayatta kalma modu getiriyor olabilir.

Dünyanın son döneme kadar en popüler oyunu olan CS:GO, tam adıyla Counter Strike: Global Offensive, en fazla çevrimiçi oyuncuya sahip iken bu başarısını PUBG, yani PlayerUnknown’s Battlegrounds’a kaptuımuştı. Hayatta kalma temalı ve Battle Royale adı verilen sisteme sahip PUBG için kolları sıvayan Valve, bu tahtı geri almak için planlar yapıyor.

Önümüzdeki dönemde tıpkı bir PUBG, DayZ ve H1Z1 gibi hayatta kalma moduna sahip bir CS:GO geleceği söylentileri fazlasıyla dillendirilmeye başlandı. Tabii bu CS:GO’ya dahil bir sistem ile mi yoksa daha önceki Left 4 Dead 3 gibi mi gelecek bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Fakat Valve’in bu hayatta kalma temalı oyun yapımına kafayı tatktığına kesin gözüyle bakıldığını da belirtelim.