Popüler fps oyunu Counter-Strike: Global Offensive‘nin Prime Status hizmetinde fiyat artışı yaşandı. 2012 yılından bu yana milyonlarca oyuncu tarafından oynanan CS:GO’da Prime Status satın alarak oyuncular daha güvenli ve hilesiz bir oyun deneyimi elde edebiliyordu. Prime Status sayesinde oyuncular sadece kendileri gibi Prime Status’ü olanlarla eşleştirildiği için hile karşılaşma ihtimalleri de azalıyordu. Ayrıca Prime Status sahipleri oyun içinden özel eşyalar düşürebiliyor ve pazarda satarak kazanç da elde edebiliyor.

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Uzun süre 249,95 TL olarak satılan Prime Status hizmetine Valve tarafından yüzde 10’luk bir zam yapıldı. Böylelikle Prime Status’ün yeni fiyatı 274,95 TL oldu. Zammın geleceğini tahmin eden oyuncular için sürpriz olmayan bu artış, önümüzdeki aylarda Counter-Strike 2’nin çıkışı ile tekrardan zamlanması bekleniyor.

CS:GO’nun popülerliği göz önünde bulundurulduğunda, Prime Status’e olan ilginin artması ile fiyatın giderek yükseleceği öngörülüyor. Kimileri için pahalı gelebilecek bu fiyat artışlarına rağmen, daha iyi bir oyun deneyimi için Prime Status hizmetini tercih edenlerin sayısının azalmayacağı düşünülüyor.

CS:GO sistem gereksinimleri (minimum)

İşletim sistemi: Windows 7 / Vista / XP

Windows 7 / Vista / XP İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600 / AMD Phenom X3 8750

Intel Core 2 Duo E6600 / AMD Phenom X3 8750 Ekran kartı: 256 MB veya daha yüksek belleğe, Pixel Shader 3.0 desteğine sahip DirectX 9 uyumlu olması yeterli.

256 MB veya daha yüksek belleğe, Pixel Shader 3.0 desteğine sahip DirectX 9 uyumlu olması yeterli. RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

15 GB kullanılabilir alan DirectX: Sürüm 9.0c