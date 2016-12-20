Crytek Zor Bir Yılın Ardından 5 Stüdyosunu Birden Kapattı

Crytek’in bu yıl mali durumu oldukça zordu ve şirket sene sonunda içerisinde bulunduğu krizden dolayı beş stüdyosunu birden kapattı.

Crytek tarafından bugün yapılan açıklamada şirketin Macaristan, Bulgaristan, Güney Kore, Çin ve Türkiye ofisleri kapatıldığı belirtildi. Açıklamaya göre şirket tekrar kendi özüne dönecek ve oyun ya da oyun geliştirme araçları geliştirecek. Bu haber şirketin çalışanlarına sürekli olarak maaşlarını geç ödediği haberinden kısa süre sonra geldi.

Artık şirketin biri Almanya’nın Frankfurt şehrinde ve diğeri Ukrayna’nın Kiev şehrinde olmak üzere sadece iki stüdyosu bulunuyor. Şirket planlarını harekete geçireceklerini ve gelecekte daha sağlam adımlar atmayı hedefliyor.

Crysis ve Ryse gibi başarılı oyunların yapımcısı olan firma en son sanal gerçeklik platformu için Robinson The Journey’i çıkarmıştı. Firma yaklaşık olarak Mayıs ayından beri çalışanlarının maaşlarını ödeme konusunda sıkıntı çekiyor. Çalışanların açıklamasına göre geçen hafta Ekim ayının maaşları anca yatırıldı.