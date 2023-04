Crytek, Crysis serisinin geliştirilmesi için yetenekli oyun profesyonellerini işe almak üzere geniş kapsamlı bir işe alım kampanyası başlattı. Crysis, Crytek’in en popüler oyun serilerinden biri olup birinci kişi nişancı türünde kült oyunlar arasında yer alıyor. Crytek’in Frankfurt ve Kiev ofislerinde Crysis 4 üzerinde çalışacak çok sayıda pozisyon için başvurular alıyor.

Crytek’in kariyer sitesinde yayımlanan ilanlarda Baş Yapay Zeka Programcısı, Baş Çevre Sanatçısı ve Baş Yapımcı pozisyonları öne çıkıyor. Bu pozisyonlar Crysis 4’ün geliştirilmesinde kritik roller üstlenecek. Ayrıca Crytek, oyun programcıları, sanatçılar ve UX tasarımcıları da dahil olmak üzere Crysis ekibinde çeşitli pozisyonlar için başvuruları kabul ediyor.

But can you develop @Crysis ? Check out our latest jobs at @Crytek and help build the future of our legendary franchise: https://t.co/SjG0KNPlPx pic.twitter.com/mDd0n7gPCU

— CRYENGINE (@cryengine) April 18, 2023