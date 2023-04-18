Crytek, Crysis serisinin geliştirilmesi için yetenekli oyun profesyonellerini işe almak üzere geniş kapsamlı bir işe alım kampanyası başlattı. Crysis, Crytek’in en popüler oyun serilerinden biri olup birinci kişi nişancı türünde kült oyunlar arasında yer alıyor. Crytek’in Frankfurt ve Kiev ofislerinde Crysis 4 üzerinde çalışacak çok sayıda pozisyon için başvurular alıyor.

Crytek’in kariyer sitesinde yayımlanan ilanlarda Baş Yapay Zeka Programcısı, Baş Çevre Sanatçısı ve Baş Yapımcı pozisyonları öne çıkıyor. Bu pozisyonlar Crysis 4’ün geliştirilmesinde kritik roller üstlenecek. Ayrıca Crytek, oyun programcıları, sanatçılar ve UX tasarımcıları da dahil olmak üzere Crysis ekibinde çeşitli pozisyonlar için başvuruları kabul ediyor.

But can you develop @Crysis ? Check out our latest jobs at @Crytek and help build the future of our legendary franchise: https://t.co/SjG0KNPlPx pic.twitter.com/mDd0n7gPCU — CRYENGINE (@cryengine) April 18, 2023

Crytek’in Kariyer Sitesinde Yer Alan İlanlar

Baş Yapay Zeka Programcısı: En az 7 yıllık oyun yapay zekası geliştirme deneyimi olan ve C++ dilini iyi derecede bilen Kişiler için. Crysis 4’ün yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinden sorumlu olacak.

En az 7 yıllık oyun yapay zekası geliştirme deneyimi olan ve C++ dilini iyi derecede bilen Kişiler için. Crysis 4’ün yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinden sorumlu olacak. Baş Çevre Sanatçısı: En az bir AAA oyununda Baş Sanatçı olarak rol almış ve ekibi yönetebilecek deneyime sahip. Crysis 4’ün gerçekçi ortamlarının oluşturulmasından sorumlu olacak.

En az bir AAA oyununda Baş Sanatçı olarak rol almış ve ekibi yönetebilecek deneyime sahip. Crysis 4’ün gerçekçi ortamlarının oluşturulmasından sorumlu olacak. Baş Yapımcı: En az 7 yıllık oyun geliştirme deneyimi olan ve en az bir AAA oyunun yaşam döngüsünün tamamında görev almış. Oyunun yapım sürecinden ve ekibinden sorumlu olacak.

En az 7 yıllık oyun geliştirme deneyimi olan ve en az bir AAA oyunun yaşam döngüsünün tamamında görev almış. Oyunun yapım sürecinden ve ekibinden sorumlu olacak. Diğer Pozisyonlar: Crysis üzerinde çalışmak isteyen UX tasarımcıları, oyun programcıları ve çeşitli sanatçılar için pek çok fırsat bulunuyor.

Crytek’in Kurucu Ortaklarından ve Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Yerli yaptığı açıklamada, “Crysis, Crytek’in DNA’sının ayrılmaz bir parçasıdır ve biz de franchise’ımızın geleceğini garanti altına almak için dünyanın dört bir yanından en iyi yetenekleri bünyemize katmak istiyoruz.” dedi. Yerli, Crytek’in oyun geliştirme alanındaki en tutkulu ve yenilikçi stüdyolar arasında yer aldığını belirterek, “Ekibimiz, bir sonraki Crysis oyununu hayal ediyor ve projenin geleceğini şekillendirecek yaratıcı fikirler ortaya koyuyor. Bu vizyonu gerçeğe dönüştürecek yetenekli bireylere ihtiyacımız var.” diye konuştu.

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Crytek’in İnsan Kaynakları Direktörü Fatih Özbayram da yaptığı açıklamada, “Crytek olarak bizler birbirimizi motive eden, tutkulu ve yenilikçi oyun yapımcılarından oluşan kadromuzla gurur duyuyoruz.” dedi. Özbayram, Crytek’in her zaman sektördeki en yüksek standartları karşılamayı ve hatta zorlamayı amaçladığını söyledi. Crytek’in bu amacı gerçekleştirebilmek adına dünyanın her yerinden yetenekli bireyleri bünyelerine katmaya odaklandıklarını belirtti.