Oyun
Crysis Remastered tüm platformlara geliyor!
Efsanevi oyun Crysis geri dönüyor. Crytek‘in efsaneleşen aksiyon oyununu PC, Xbox, PlayStation ve Nintendo Switch için yeniden düzenleyeceği öğrenildi.
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Crysis Remastered duyuruldu!
Aksiyon FPS oyunları denince akla gelen oyunların başında gelen Crysis, yenilenmiş haliyle tekrar oyuncularla buluşuyor. İlk olarak 2007 senesinde piyasaya çıkarılan oyun, seri olarak oyuncuların hep beğenisini kazanmıştı. Dönemine göre üstün grafikleri ve farklı hikayesiyle karşımıza çıkan oyun hala oynanabilir durumdaydı. Crysis serisinin hayranları, müjdeli haberi Crytek üzerinden aldı. Firma Crysis oyununun Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Crysis Remastered‘ın geleceğini duyurdu. Video halinde yapılan paylaşımda oyun görüntüleri yerine kullanıcıların komik yorumlarına yer verildi. Ayrıca oyunun PC, Xbox, PlayStation ve Nintendo Switch platformlarına çıkacağı belirtildi. Anlaşılan Crytek herkesin Crysis‘i oynamasını istiyor.
CLOAK DISENGAGED
You’ve been asking. You’ve been waiting.
Today, that wait is over. It’s coming:
Crysis Remastered on PC, PlayStation 4, Xbox One, and – for the very first time on the Nintendo Switch Platform.https://t.co/2JnfyC7jRE pic.twitter.com/NWAHdoBEgD
— Crysis (@Crysis) April 16, 2020
2007 yılında çıkarılan oyunun günümüz bilgisayarlarında bile hala tam performanslı çalışamadığı oyun, yenilenmiş sürümü ile birlikte yeniliklerde sunuyor. Oyun bu sıralar çok moda olan ışın izleme özelliği sayesinde daha gerçekçi ortamlara sahip olacak. Bu desteği yazılımsal olarak sağlayan firma ayrıca oyunun Nintendo Switch versiyonu için Witcher 3‘ü düzenleyen Saber Interactive‘den yardım almış. Bakalım Crysis Remastered eski versiyonu gibi bilgisayar eriten seviye de mi olacak? Remastered oyunların moda olduğu şu günlerde bu furyaya eklenecek başka klasik oyun olacak mı merakla takip ediyor olacağız.
Haber
Epic Store’da, 68 TL değerindeki haftanın ücretsiz oyunları!
Epic Store’un her hafta belli başlı oyunları ücretsiz olarak kullanıcılara sağladığını biliyoruz. Bu haftanın ücretsiz oyunlar köşesinde ise sevilen seri Just Cuase 4: RELOADED ve Wheels of Aurelia var. Bugünden itibaren 22 Nisan tarihine kadar kütüphanenize eklediğinizde kalıcı olarak sahip olacağınız oyunları ve gereksinimlerini sizler için listeledik.
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Just Cuase 4: RELOADED
Just Cause 4 bizleri Güney Amerika’da yer alan yapıma ait ada Solis’e götürüyor. Black Hand örgütünün lideri Gabriela Morales’in peşine düştüğümüz yapımda bol aksiyon ve bol heyecan oyuncuları bekliyor. Hikaye konusunda oyunculardan bazı tepkiler alan fakat ciddi bir kesim tarafından da beğenilen oyunu ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Sistem gereksinimleri
Minimum:
İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 güncelleme Windows 7 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz | AMD FX-6300 @ 3.5 GHz
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 (2GB VRAM ) | AMD R9 270 (2GB VRAM)
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 59 GB kullanılabilir alan
Önerilen:
İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit )
İşlemci: Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz | AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz or
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 (6GB VRAM) | AMD Vega 56 (6GB VRAM)
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 59 GB kullanılabilir alan
Wheels of Aurelia
1970’lerin çalkantılı İtalya’sının batı kıyılarına doğru sürükleyici bir seyahate çıktığımız yapımda, cesur ve agresif bir kadın olan Lella ile İtalya tarihindeki karmaşık bir dönemde yaşananları deneyimliyoruz. Bu yolda yapmamız gereken ise Lella’nın geçmişinde yaşadığı olayları gün yüzüne çıkarmak.
Sistem gereksinimleri
Minimum:
İşletim Sistemi: Windows XP SP3 +
İşlemci: 2.0GHz CPU
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: 512MB Ekran kartı
Depolama: 500 MB kullanılabilir alan
Önerilen:
İşletim Sistemi: Windows 7+
İşlemci: X64 Dual Core CPU 2+
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: 1 GB Ekran kartı
Depolama: 500 MB kullanılabilir alan
Oyunları elde etmek için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından Just Cause 4: RELOADED ve Wheels of Aurelia için ayrılan bağlantılara giderek kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunları kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemek için son gün 22 Nisan.
Basın Bülteni
Razer, Koronavirüs’le mücadelede 50 milyon dolarlık yardım hazırladı!
Razer, iş ortaklarını güçlendirmek ve COVID-19’un getirdiği olumsuz etkilerin üstesinden gelmelerine yardımcı olacak. Firma süreçte, Razer Gold, Razer Fintech ve zVentures’tan yararlanacak.
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Şirket, bugün Coronavirus Hastalığı 2019’un (COVID-19) getirdiği ekonomik gerilemeye karşı hem mevcut hem de gelecekteki iş ortaklarını desteklemeye söz veriyor.
Firma, ekosistemdeki üç ana destek kolu olan Razer Gold, Fintech ve zVentures aracılığıyla 2020’de 50 milyon dolara kadar çıkacak bir fon hazırlamaya başladı. Fon; mali katkılar, nakit akışı desteği ve yatırımlar olma üzere üç sütuna bölünecek.
Bu girişim aynı zamanda işletmelere dünya çapında 80 milyondan fazla kayıtlı kullanıcılı Razer’ın donanım, yazılım ve hizmet ekosistemine erişim sağlayarak ittifak ve ortaklıklar yoluyla olumlu iş etkisi yaratacaktır.
Şirketin Kurucu Ortağı ve CEO’su Min-Liang Tan, “COVID-19’un küresel ekonomi üzerinde giderek artan birçok etkisi var ve bu yaşamın her kesiminden herkesi etkiliyor” diyor. “Bizim üzerimize düşeni yapmanın en iyi yolunun ekosistemimizden başlayarak iş ortaklarımıza destek olmak.”
Oyun
Riot Games, Valorant oyunu için beta erişim davetiyesi dağıtacak
Riot Games, geçtiğimiz aylarda duyurduğu Valorant oyununun beta sürümüne, kullanıcıların katılabilmesi için çok sayıda erişim davetiyesi dağıtacak. Riot’un bu uygulaması sayesinde oyun, beta döneminde bile çok sayıda aktif kullanıcıya ulaşabilir.
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Yeni yayınlanan Valorant beta davetiyelerine nasıl ulaşılabilir
Daha önce Twitch üzerinden belli yayıncıların yayınlarına aktif olarak katılarak beta sürümü katılım davetiyesi yakalama şansına sahip olabiliyordunuz. Şimdi ise Riot Games, Twitch üzerinden yayın yapan bütün kullanıcılara beta sürümüne katılım için davetiye dağıtma yetkisi verecek. Böylelikle beta sürümüne katılım kolaylaşacak ve beta sürümüne katılan toplam kullanıcı sayısı ciddi oranda artacak.
Riot Games ise artacak olan kullanıcı sayısına hazır olmak için şimdiden sunucu kapasitesini genişletti. Riot Games yetkilileri Anna Donlon ve Joe Ziegler’in belirttiği üzere sunucu kapasitesi, oyuncu yoğunluğu ile baş edebilmek adına %25 arttırılmış durumda. Bunlara ek olarak, yetkililer, ücret karşılığı beta hesabı alıp satmanın yasak olduğunu; bunu yaptıklarını tespit edilen bazı hesapların tespit edilerek banlandığını söylediler. Bu konuda araştırmalarına devam edecek olduklarını ifade eden yetkililer; kullanıcıları ücret karşılığı hesap satın almamaları konusunda uyardı ve tespit edilmeleri halinde doğrudan banlanacaklarını belirtti.
Valorant oyununun beta sürümüne katılımın artışıyla beraber; Valve’nin Counter-Strike: Global Offensive ve Blizzard’ın Overwatch oyunu da dahil olmak üzere 3 oyun arasında ciddi bir rekabet oluşacak gibi gözüküyor. Geçtiğimiz günlerde Twitch üzerinde 34 milyon saatlik izlenme rekoru kıran Valorant; rakiplerine şimdiden ciddi bir göz dağı vermiş durumda.
Oyunun uzun süre beta sürümünde kalacağını biliyoruz fakat buna rağmen bazı organizasyonlar tarafından ufak çaplı Valorant turnuvaları organize edilmeye başlandı. Bize kalırsa Valorant henüz beta aşamasındayken bile oyun dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı diyebiliriz. Siz Valorant beta sürümüne giriş yetkisine sahip misiniz? Sahip değilseniz bile siz oyun ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizlerle paylaşın.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!