Crysis Remastered tüm platformlara geliyor!

Efsanevi oyun Crysis geri dönüyor. Crytek‘in efsaneleşen aksiyon oyununu PC, Xbox, PlayStation ve Nintendo Switch için yeniden düzenleyeceği öğrenildi.

Aksiyon FPS oyunları denince akla gelen oyunların başında gelen Crysis, yenilenmiş haliyle tekrar oyuncularla buluşuyor. İlk olarak 2007 senesinde piyasaya çıkarılan oyun, seri olarak oyuncuların hep beğenisini kazanmıştı. Dönemine göre üstün grafikleri ve farklı hikayesiyle karşımıza çıkan oyun hala oynanabilir durumdaydı. Crysis serisinin hayranları, müjdeli haberi Crytek üzerinden aldı. Firma Crysis oyununun Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Crysis Remastered‘ın geleceğini duyurdu. Video halinde yapılan paylaşımda oyun görüntüleri yerine kullanıcıların komik yorumlarına yer verildi. Ayrıca oyunun PC, Xbox, PlayStation ve Nintendo Switch platformlarına çıkacağı belirtildi. Anlaşılan Crytek herkesin Crysis‘i oynamasını istiyor.

CLOAK DISENGAGED

You’ve been asking. You’ve been waiting.

Today, that wait is over. It’s coming:

Crysis Remastered on PC, PlayStation 4, Xbox One, and – for the very first time on the Nintendo Switch Platform.https://t.co/2JnfyC7jRE pic.twitter.com/NWAHdoBEgD

— Crysis (@Crysis) April 16, 2020