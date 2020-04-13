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Mart ayının en çok kazanan mobil oyun şirketleri ve oyunları belli oldu!
Mobil uygulamalar üzerine analizler yapan Sensor Tower isimli şirket tarafından Mart ayı araştırma verileri yayınlandı. Yeni yayınlanan verilerle beraber, Mart ayının en çok kazandıran mobil oyunları ve en çok kazanan mobil oyun şirketleri belli oldu.
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Mart ayının gelir şampiyonu mobil oyunları ve şirketleri hangileri oldu
Yayınlanan raporlara göre, Mart ayında en çok gelir getiren iki oyun da aynı şirkete, yani Tencent’e ait. Tencent tarafından yayınlanan PUBG Mobile ve Honor of Kings dünya çapında 232 Milyon Dolar’lık bir gelir yakaladı. Şubat ayında da Tencent yine zirvedeydi. Şubat ayında da PUBG Mobile ve Peace Elite ikilisiyle zirveye oturan Tencent 191 Milyon Dolar gelir yakalamıştı. Mart ayında Peace Elite’ın yerini Honor of Kings almış olsa da artan gelirle beraber Tencent’in keyfi yerinde gözüküyor.
Niantic tarafından yayınlanan ve bir zaman zamanlar aşırı popülerlik yakalayarak pik dönemini yaşayan; fakat sonrasında da sert bir düşüş yaşayan Pokemon Go’nun, dünya çapında yaşanan karantina uygulamalarına rağmen listede kalabilmesi ve hatta yükseliş yakalayabilmiş olması ise bizce çok ilginç bir durum. Candy Crush ise yıllardır sürdürdüğü istikrarlı başarısını devam ettiriyor. Aynı şekilde AFK Arena da konumunu istikrarlı bir şekilde muhafaza etmeye devam ediyor. Lilith Games tarafından yayınlanan Rise of Kingdoms ise toplam tabloda düşüş yaşayan tek oyun konumunda.
Siz mobil oyunlar hakkında yayınlanan bu istatistikler ile ilgili ne düşünüyorsunuz. Lütfen yorumlarda belirtin. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Oppo A92s modelinin özellikleri sızdırıldı!
Oppo A92s, Çin’in popüler paylaşım sitesi Weibo’da görüldü. Oppo’nun yeni telefonu, 120Hz tazeleme hızı ile dikkat çekiyor.
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OPPO’nun yeni 5G‘li telefonu, sosyal medya üzerinden tanıtım afişi sızdırıldı. Yeni telefon, özellikle arka taraftaki kamera modülü tasarımsal olarak dikkat çekiyor. Şirket burada ilginç şekilde kamera çıkıntısı üstünde bir kamera çıkıntısı daha kullanmayı tercih etmiş. Telefonun ön tarafında ise ekrana gömülü bir şekilde çift selfie kamerası yer alıyor.
OPPO A92s, arka kamera özelliklerine baktığımızda: 48 Megapixel Sony IMX586 ile birlikte 8 Megapixel ultra geniş lens, 2 Megapixel makro lens ve 2 Megapixel derinlik sensörü bulunuyor. Ayrıca ön kamera diziliminde ise 16 Megapixel Sony IMX471 ve 2 Megapixel derinlik sensörü yer alıyor.
6.57 inçlik OLED ekranın yer aldığı modelde, MediaTek’in Dimensity 800 5G yonga setini kullanan telefon 8GB RAM ve 128GB depolama belleği ile geliyor. Parmak izi okuyucu ise, diğer modellerden farklı olarak cihazın kenar kısımda yer alıyor. Ayrıca telefon, uzun şarj ömürleri sunan 4.000 mAh batarya kapasitesiyle birlikte 18 W‘lık hızlı şarj desteğine de sahip.
OPPO’nun 5G özelliğine sahip yeni telefonu A92s modelinin 355 dolarlık bir fiyat etiketi ile piyasaya çıkması bekleniyor. Ancak söz konusu 5G’li yeni akıllı telefonun ne zaman satışa sunulacağı henüz resmi olarak duyurulmadı.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A71, DxOmark testinde görüntülendi
Samsung tarafında bu yıl içinde çıkmış olan Galaxy A71 modeli, DxOmark testinde görüldü. Akıllı telefonların kamera incelemelerini yapan DxOmark, Samsung’un orta segmentteki gözde telefonu için puanını belirledi.
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Samsung Galaxy A71, kamera testine 1.8 diyafram aralığına sahip 64 Megapiksellik kamerası ile giren cihaz, aldığı 84 puanla beklentilerin altında kaldı. 6.7 inçlik Super AMOLED ekranı, Snapdragon 730 yonga seti ve 4500 mAh bataryası ile öne çıkan cihaz, özellikle kamera yerleşimi ile bir hayli dikkat çekmişti.
DxOmark, genel kamera performansına 84 puan verdiği Samsung Galaxy A71 modelinin, fotoğraf çekimine 89, video çekimine ise 74 puan verdi. Cihazın almış olduğu bu puanlar kullanıcıların içinde bir hayli sürpriz oldu. Çünkü geçtiğimiz yıl çıkarılan Galaxy A50’nin DxOmark puanı bile Samsung Galaxy A71’den yüksek.
Samsung Galaxy A71 modelinin teknik özellikleri
- 6,7 inç büyüklüğünde Full HD + (2400 x 1080 piksel) Infinity-O Super AMOLED ekran
- Sekiz çekirdekli (2.2GHz çift + 1.8GHz altı çekirdek) Snapdragon 730 işlemci, Adreno 618 GPU
- 6GB / 8GB RAM
- 128GB dahili depolama (micro SD kart ile 512GB’a kadar genişletilebilir)
- 64 Megapiksel arka kamera f/1.8 açıklık + f/2.2 açıklığına sahip 12 Megapiksel 123 derecelik ultra geniş açılı kamera + f/2.2 açıklıklı 5 Megapiksel derinlik sensörü + f/2.4 açıklıklı 5 Megapiksel makro kamera
- f/2.2 diyafram açıklığına sahip 32 Megapiksel ön kamera
- Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı
- 3.5mm kulaklık girişi
- Dolby Atmos
- Boyutlar: 163.6 x 76.0 x 7.7 mm
- Ağırlık: 179g
- Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Tip-C
- 25W hızlı şarjlı 4000 mAh kapasiteli batarya
- Android 10 (Samsung One UI 2.0
Akıllı Telefonlar
Samsung, Google için yonga seti üretebilir
Samsung, kendi ürettiği Exynos yonga setleri için yeni bir müşteriye sahip olmaya çok yakın. Paylaşılan bilgiye göre şirket, Google için özel yapılandırılmış Exynos işlemciler üretebilir.
Güney Koreli teknoloji şirketi, sektörün birçok alanında yer almaya ve üretmeye devam ediyor. Özellikle akıllı telefon pazarında kendisini dışında pek çok markaya ekran, yonga seti gibi ürün satışı yapıyor. Şu anda sektördeki pek çok akıllı telefon üreticisi, doğrudan ya da dolaylı olarak Samsung ile iş birliği içinde olduğunu söyleyebiliriz.
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Son zamanlarda şirketin üretmiş olduğu Exynos işlemcileri, rakibi Qualcomm’un Snapdragon modellerinden daha düşük performans göstermesi gibi birçok sorun ortaya çıktı. Durum böyle olunca kullanıcılar, Exynos üretiminin durdurulması ve akıllı telefonları için Qualcomm yonga seti kullanılması konusunda Samsung’a baskıda bulundular. Tüm bunlara rağmen Samsung, kendi işlemcisinden vazgeçmeye niyetli değil.
Paylaşılan rapora göre Samsung’un, Google için özel bir çipin geliştirilmesi konusunda bir ortaklık anlaşması imzaladığı belirtiliyor. Bu yonga setinin bir hayli güçlü olacağı da sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.
Yeni Exynos yonga, Samsung’un 5nm LPE üretim teknolojisine dayanacak. Toplam 8 çekirdek içerecek olan Exynos işlemcide 2 adet Cortex A78, 2 adet Cortex A76 ve 4 adet Cortex A55 çekirdekleri kullanılacak.
Google’ın, Samsung tarafından istemiş olduğu yeni yonga setini hangi ürünlerde kullanacağı henüz netlik kazanmadı. Teknoloji devi, söz konusu işlemciyi telefon, tablet ya da notebook tarafında değerlendirebilir.