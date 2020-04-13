Mart ayının en çok kazanan mobil oyun şirketleri ve oyunları belli oldu!

Mobil uygulamalar üzerine analizler yapan Sensor Tower isimli şirket tarafından Mart ayı araştırma verileri yayınlandı. Yeni yayınlanan verilerle beraber, Mart ayının en çok kazandıran mobil oyunları ve en çok kazanan mobil oyun şirketleri belli oldu.

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Mart ayının gelir şampiyonu mobil oyunları ve şirketleri hangileri oldu

Yayınlanan raporlara göre, Mart ayında en çok gelir getiren iki oyun da aynı şirkete, yani Tencent’e ait. Tencent tarafından yayınlanan PUBG Mobile ve Honor of Kings dünya çapında 232 Milyon Dolar’lık bir gelir yakaladı. Şubat ayında da Tencent yine zirvedeydi. Şubat ayında da PUBG Mobile ve Peace Elite ikilisiyle zirveye oturan Tencent 191 Milyon Dolar gelir yakalamıştı. Mart ayında Peace Elite’ın yerini Honor of Kings almış olsa da artan gelirle beraber Tencent’in keyfi yerinde gözüküyor.

Niantic tarafından yayınlanan ve bir zaman zamanlar aşırı popülerlik yakalayarak pik dönemini yaşayan; fakat sonrasında da sert bir düşüş yaşayan Pokemon Go’nun, dünya çapında yaşanan karantina uygulamalarına rağmen listede kalabilmesi ve hatta yükseliş yakalayabilmiş olması ise bizce çok ilginç bir durum. Candy Crush ise yıllardır sürdürdüğü istikrarlı başarısını devam ettiriyor. Aynı şekilde AFK Arena da konumunu istikrarlı bir şekilde muhafaza etmeye devam ediyor. Lilith Games tarafından yayınlanan Rise of Kingdoms ise toplam tabloda düşüş yaşayan tek oyun konumunda.

Siz mobil oyunlar hakkında yayınlanan bu istatistikler ile ilgili ne düşünüyorsunuz. Lütfen yorumlarda belirtin. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!