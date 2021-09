Cosmos, En Yüksek Seviyesine Çıkıyor

Teknoloji devi ve dünyanın en büyük arama motoru olan Google blok zincir dünyasına katılmak için adım attı. Google, bulut hizmetleri aracılığıyla blok üreticisi olma hedefi ile EOS.IO blok zinciri topluluğuna katıldığını duyurdu.

EOS.IO blok zinciri protokolünün geliştiricisi olan Block.one, geçtiğimiz günlerde Google Cloud ile ortaklık yaptığını duyurdu. EOS.IO blok zinciri protokolü üzerine kurulu olan EOS ağı, ‘Block.one’ tarafından oluşturuldu. Blok üreticileri, EOS ağının temel bileşenidir. Bundan dolayı Google Cloud gibi dev bir blok üreticisi adayını çekmek ağ için bir dönüm noktası olacak.

2 Nisan tarihinde Google Cloud, EOS kripto varlığına dayalı bir blok zinciri protokolü olan EOS.IO ile işbirliğini açıklamıştı. Google Cloud’un EOS’a Blok Üreticisi olarak katıldığını duyurmasının ardından birkaç ay sonra EOS Governance, dünyanın en büyük ve en yenilikçi teknoloji şirketlerinden birini topluluğuna katmış oldu.

We’re helping @Block_one_ develop and operate their distributed ledger tech with the scalability and reliability of our network, innovation in Confidential Computing, and leadership in #AI / #ML and data analytics. Learn more ⬇️ https://t.co/hfJd5BbpmM

— Google Cloud (@googlecloud) April 2, 2021