Kripto Para
Cosmos, En Yüksek Seviyesine Çıkıyor
Kripto paralar hakkında veri toplayan Nomics’e göre, Kripto paraların 2.51 trilyon dolarlık küresel piyasa değeri, son yirmi dört saat içinde neredeyse hiç hareket etmedi. Ancak bu, Cosmos’un (ATOM) yaklaşık % 15’lik bir artışla 44,15 dolarlık yeni bir zirve yapmasına engel olmadı.
Cosmos dün 40 doları geçti ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 40.76 dolar seviyesine ulaştı. Ardından küçük bir düşüş yaşadı ve buna rağmen hala 43 dolar seviylerinde seyrediyor.
Cosmos, geliştiricileri tarafından “ blokzincirlerinin interneti ” olarak tanımlanıyor. “Farklı blokzincirlerinin birbirine bağlanmasını, veri paylaşmasını ve birbirleriyle işlem yapmasını sağlayan bir birlikte çalışabilirlik ağıdır. Avantajı ise blok zincirlerinin farklı alanlarda uzmanlaşabilmesidir. Bu nedenle hiçbir blok zincirinin tüm piyasayı ele geçirmesine gerek yoktur.”
18 Ağustos’ta, Emeris adlı zincirler arası bir DeFi arayüzünün piyasaya sürülmesinden sonra Cosmos’un fiyatı 15 dolardan 20 dolara %25 ‘lik bir artış göstermişti.
Ağustos ayının sonunda Cosmos, Ethereum ağı ile bir bağlantı da kurmuştu. Cosmos üzerine kurulu merkezi olmayan bir borsa olan Sifchain’in blok zincirler arası iletişim protokolü IBC ile entegrasyonu, Cosmos ve Ethereum ağları arasında ilk kez ticareti mümkün kılmıştı.
Bugün itibariyle Cosmos, piyasa değerine göre yirmi birinci en büyük kripto para birimi konumunda. Önünde ise 20. sırada FTX Token bulunuyor ve ilk yirmiye girmek için sadece 0,8 milyar dolar daha değer kazanması gerekiyor.
Cosmos (ATOM) Nedir ?
Cosmos diğer tabiri ile ATOM, birbirinden bağımsız durumdaki blokzincir sistemlerini birbirine bağlayan merkeziyeti olmayan bir ekosistemdir. Temel olarak fraksiyonlara ayrılmakta olan kripto para dünyasına karşı bir duruş şeklinde ortaya çıkmış. Buna bağlı olarak birbirinden farklı blokzincir ağlarının beraber çalışabileceği bir sistem yaratma amacıyla hareket ediyor. ATOM ise Cosmos ağının kendi kripto para birimi olma özelliği taşımaktadır. Bu konuda geliştiricilere eğitim vermeyi de planlıyorlar.
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Kripto Para
Google EOS İle Anlaşma İmzaladı, EOS Fiyatı Yükseldi!
Teknoloji devi ve dünyanın en büyük arama motoru olan Google blok zincir dünyasına katılmak için adım attı. Google, bulut hizmetleri aracılığıyla blok üreticisi olma hedefi ile EOS.IO blok zinciri topluluğuna katıldığını duyurdu.
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EOS.IO blok zinciri protokolünün geliştiricisi olan Block.one, geçtiğimiz günlerde Google Cloud ile ortaklık yaptığını duyurdu. EOS.IO blok zinciri protokolü üzerine kurulu olan EOS ağı, ‘Block.one’ tarafından oluşturuldu. Blok üreticileri, EOS ağının temel bileşenidir. Bundan dolayı Google Cloud gibi dev bir blok üreticisi adayını çekmek ağ için bir dönüm noktası olacak.
2 Nisan tarihinde Google Cloud, EOS kripto varlığına dayalı bir blok zinciri protokolü olan EOS.IO ile işbirliğini açıklamıştı. Google Cloud’un EOS’a Blok Üreticisi olarak katıldığını duyurmasının ardından birkaç ay sonra EOS Governance, dünyanın en büyük ve en yenilikçi teknoloji şirketlerinden birini topluluğuna katmış oldu.
We’re helping @Block_one_ develop and operate their distributed ledger tech with the scalability and reliability of our network, innovation in Confidential Computing, and leadership in #AI / #ML and data analytics. Learn more ⬇️ https://t.co/hfJd5BbpmM
— Google Cloud (@googlecloud) April 2, 2021
Teknoloji ve arama motoru devlerinden biri olan Google Cloud’un EOS topluluğuna katılımı, iş dünyasının, hükümetin ve toplumun geleceği için blok zincirin önemini vurguluyor. Google Cloud Geliştirici Avukatı Allen Day şu ifadeleri kullandı:
“Kurumlar dağıtılmış defter teknolojisini altyapılarına dahil etmeye başladıkça, halka açık blok zincirleri hakkındaki bilgilerin güvenli bir şekilde saklanmasını, güvenilir bir şekilde erişilebilir olmasını ve anlamlı yollarla erişilebilir olmasını sağlamaya kararlıyız.”
Block.one CTO’su Dan Larimer da anlaşma ile ilgili şunları söyledi:
“Google Cloud, yüksek düzeyde sağlanan, düşük gecikmeli altyapısını Block.one’a sağlamaya devam edecek.”
Google, EOS blok üreticisi olmayı hedefleyen ilk Silikon Vadisi devi olarak adını yazdırdı. Ortaklık sayesinde Google Cloud, açık kaynak geliştiriciler topluluğunun EOS ile etkileşim kurması ve uygulamalar oluşturması için yeni yollar sağlamak üzere Block.one ortak çalışacak.
Duyurunun ardından EOS fiyatı da kademeli olarak yaklaşık %15 değerlendi. CoinMarketCap verilerine göre yazı sırasında EOS, 5,04 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre EOS için yapılan yorumların son derece olumlu olduğu, EOS’a çok yüksek miktarda fon akabileceği ifade ediliyor. EOS fiyatının yeniden 15 dolara ulaşmasının ve hatta 20 dolara kadar tırmanmasının muhtemel olduğu düşünülüyor.
*Yatırım tavsiyesi içermez.
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Kripto Para
Solana Tabanlı Projelerde Önemli Yükselişler
Solana tabanlı merkeziyetsiz finans projeleri özellikle son zamanlarda önemli yükselişler gösteriyor. Solana’nın yaşadığı artışlarla beraber Solana tabanlı projeler de aslında iyi performans gösteriyorlar. Ancak Solana ağında son zamanlarda gerçekleştirilen çeşitli kripto paraların halka arzlarında (IDO) gösterdiği performanslar fazlasıyla dikkat çekiyor.
Solana, geçen ayın başından beri neredeyse 1 aylık süreçte %600’den fazla artış yaşadı. Solana ile birlikte Solana blok zinciri üzerinde kurulu kripto paralar da önemli yükselişler gösterdi. Ancak bu yükselişler, Eylül ayının ikinci yarısına girmemizle birlikte yavaşlamış gözüküyor. Her ne kadar blok zincirinin kurucusu Solana, toplam market hacminde ilk 10 kripto para arasındaki yerini sağlamlaştırmış olsa da yatırımcıların dikkati, artık hızlı blok zinciri, düşük ağ ücretleri gibi cazip etkenlerden başka bir yöne doğru kayıyor.
Solana ağı üzerinde kurulmuş merkeziyetsiz finans protokolleri yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Geçtiğimiz hafta içerisinde bu platformlara gelen yatırımlar o kadar arttı ki blok zinciri bu ilgiyi daha fazla yönetemeyerek çeşitli sorunlar yaşattı. Grape Protocol isimli projeyi satın alabilmek için bot hesapların Solana ağına hücüm etmesinin ardından Solana blok zinciri kapandı ve 17 saat kapalı kaldı.
Solana ağı üzerinde kurulan kripto paraların halka arzları (IDO) sonrasında yaşadığı büyük yükselişler dikkatlerden kaçmıyor. Dolayısıyla bu projelere biraz daha yakından bakmak gerekiyor. Peki bu projeler neler, ne kadar para topluyorlar ve kimler tarafından fonlanıyorlar?
Yeni Solana Tabanlı Projeler
Solana blok zincirinde son zamanlarda halka arzı (IDO) gerçekleştirilen ilk kripto para Grape Protocol oluyor. Grape Protocol, Solana’nın merkeziyetsiz finans (DeFi) platformu Raydium üzerinden halka satışı gerçekleştirildi. Ancak satın alımlarının yapılması için çok sayıda bot hesap kullanılınca Solana ağı bir süreliğine kapanmak durumunda kaldı. Tüm bu olaylar sebebiyle de Grape Protocol halka arzında ancak 600,000 dolar toplayabildi.
Grape Network, Discord, Telegram ve yakında Twitter gibi platformları bağlayarak merkeziyetsiz toplulukların Solana üzerinde koordine olmasını sağlıyor ve kullanıcılarını kripto paralarla ödüllendiriyor. Tüm sistemler protokolün tokenı GRAPE ile güçlendiriliyor.
Dikkat çeken diğer bir Solana projesi ise Parrot Protocol oluyor. Parrot Protocol, satışa açılışında Sino Global Capital, Alameda Research ve QTUM VC gibi yatırımcı firmalardan 69 milyon dolar gibi bir fon topladı. Parrot, Ethereum ağı üzerindeki Maker protokole benzer şekilde bir velayetsiz borçlandırma ve merkeziyetsiz alım satım platformu olarak çalışıyor.
Parrot, algoritmik sabit kripto para PAI tarafından da kısmi olarak destekleniyor. Halka arzında Parrot, kendi yerel tokenı PRT’yi satışa sundu. Parrot, PRT yatırımcılarına protokolün nasıl çalışacağı ve Solana üzerinde kazandıracağı gelir oranları ile ilgili konularda oy kullanma hakkı sunuyor.
Grape ve Parrot gibi bir çok proje de Solana launchpad platformları Solanium, Boca Chica ve Solstarter üzerinden halka arz edilecek. Örneğin bugün Solanium üzerinden beyaz listedeki kullanıcılara özel, MatrixETF isimli, merkeziyetsiz ETF platform projesi satışa açıldı.
16 Eylül tarihinde borçlandırma protokolü Larix, Solana üzerinde kullanıma açıldı. Ve 15 Eylül’den 17 Eylül’e kadar Larix üzerinde kilitlenen miktarın değeri 1.7 milyon dolardan 119 milyon dolara kadar fırladı. Larix protokolü, Solana, Huobi Global ve Polygon tarafından destekleniyor.
Flippies ismindeki NFT penguen koleksiyonu da geçtiğimiz günlerde Solanium üzerinden satışa açıldı ve kısa sürede tükendi. NFT’lerin dağıtımı da 21 Eylül’de gerçekleştirilecek. Contrastive isimli generatif yapay zeka sanat serisi de Solana blok zincirinde iki gün içerisinde hayatına başlayacak.
Solana blok zinciri çok sayıda ve farklı alanlardaki bir çok proje ile zenginliğini arttırıyor. Bu projeler sayesinde de Solana değerini hergeçen gün arttırarak kripto paralar arasındaki yerini güçlendiriyor. Kısa süre öncesinde ilk 10 kripto para arasına giren SOL, geçtiğimiz günlerde XRP’yi de geçerek 6. sıraya yerleşmişti. Şu an ise XRP’nin az farkla gerisinde 7. sıradaki yerini oldukça sağlamlaştırmış durumda.
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