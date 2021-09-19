Cosmos, En Yüksek Seviyesine Çıkıyor

Kripto paralar hakkında veri toplayan Nomics’e göre, Kripto paraların 2.51 trilyon dolarlık küresel piyasa değeri, son yirmi dört saat içinde neredeyse hiç hareket etmedi. Ancak bu, Cosmos’un (ATOM) yaklaşık % 15’lik bir artışla 44,15 dolarlık yeni bir zirve yapmasına engel olmadı.

Cosmos dün 40 doları geçti ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 40.76 dolar seviyesine ulaştı. Ardından küçük bir düşüş yaşadı ve buna rağmen hala 43 dolar seviylerinde seyrediyor.

Cosmos, geliştiricileri tarafından “ blokzincirlerinin interneti ” olarak tanımlanıyor. “Farklı blokzincirlerinin birbirine bağlanmasını, veri paylaşmasını ve birbirleriyle işlem yapmasını sağlayan bir birlikte çalışabilirlik ağıdır. Avantajı ise blok zincirlerinin farklı alanlarda uzmanlaşabilmesidir. Bu nedenle hiçbir blok zincirinin tüm piyasayı ele geçirmesine gerek yoktur.”

18 Ağustos’ta, Emeris adlı zincirler arası bir DeFi arayüzünün piyasaya sürülmesinden sonra Cosmos’un fiyatı 15 dolardan 20 dolara %25 ‘lik bir artış göstermişti.

Ağustos ayının sonunda Cosmos, Ethereum ağı ile bir bağlantı da kurmuştu. Cosmos üzerine kurulu merkezi olmayan bir borsa olan Sifchain’in blok zincirler arası iletişim protokolü IBC ile entegrasyonu, Cosmos ve Ethereum ağları arasında ilk kez ticareti mümkün kılmıştı.

Bugün itibariyle Cosmos, piyasa değerine göre yirmi birinci en büyük kripto para birimi konumunda. Önünde ise 20. sırada FTX Token bulunuyor ve ilk yirmiye girmek için sadece 0,8 milyar dolar daha değer kazanması gerekiyor.

Cosmos (ATOM) Nedir ?

Cosmos diğer tabiri ile ATOM, birbirinden bağımsız durumdaki blokzincir sistemlerini birbirine bağlayan merkeziyeti olmayan bir ekosistemdir. Temel olarak fraksiyonlara ayrılmakta olan kripto para dünyasına karşı bir duruş şeklinde ortaya çıkmış. Buna bağlı olarak birbirinden farklı blokzincir ağlarının beraber çalışabileceği bir sistem yaratma amacıyla hareket ediyor. ATOM ise Cosmos ağının kendi kripto para birimi olma özelliği taşımaktadır. Bu konuda geliştiricilere eğitim vermeyi de planlıyorlar.