Corvette C8, GTA Online’a “Invetero Coquette D10” olarak geliyor!

Mi Note 10 Lite vs Note 9 Pro kıyaslama videomuzda, Xiaomi‘nin iki popüler telefonu karşı karşıya geliyor. İki cihaz arasında bugün neredeyse 600 TL‘ye varan bir fiyat farkı bulunuyor. Peki bu fiyat farkına değecek kadar deneyimde fark var mı?

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Mi Note 10 Lite vs Note 9 Pro – Tasarım ve ekran farklılıkları

Mi Note 10 Lite modelinin tasarımına baktığımızda hem kavisli ekran hem de yan çerçevelerin metal olduğunu görüyoruz. Note 9 Pro modelinde ise düz bir ekran ve plastik yan çerçeveler karşımıza çıkıyor. Her iki cihazın da önü ve arkası Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi ise korunuyor. Ayrıca hoparlör performansları da oldukça benzer. Ancak kulaklık tarafında Mi Note 10 Lite modelinde 24-bit/192 kHz ses desteği, kablolu kulaklıkla müzik dinleyenler için bariz şekilde daha iyi bir deneyim sunuyor.

İki cihaz arasındaki tasarımsal bir diğer fark ise parmak izi sensöründe. Zira Mi Note 10 Lite modeline ekran altına gömülü bir durumdayken, Note 9 Pro modelinde yan tarafta. Her iki sensörün de hızı oldukça başarılı, ancak ergonomik olarak Mi Note 10 Lite’ın sensörüne ulaşmak daha kolay. O nedenle tasarım konusunda genel kazananın Mi Note 10 Lite olduğunu söyleyebiliriz.

Ekran konusunda en büyük fark panel tipinde. Zira Mi Note 10 Lite modelinde AMOLED, Redmi Note 9 Pro’da ise IPS ekran yer alıyor. Bu panel türleri arasında genellikle insanlar, verimlilik konusunda daha iyi olduğundan AMOLED tarafını daha başarılı buluuyor. O nedenle bu noktada da Mi Note 10 Lite’ın üstün olduğunu kabul edebiliriz.

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Performans sonuçları ne durumda?

Redmi Note 9 Pro, içerisindeki Snapdragon 720G işlemcisiyle Snapdragon 730G kullanan Mi Note 10 Lite’a göre küçük de olsa daha performanslı bir cihaz. Zira videomuzda yaptığımız Benchmark testleri de bunu kanıtlar nitelikte. Her iki cihazda da 64 GB veya 128 GB depolama alanı yer alırken, Redmi Note 9 Pro’da microSD kart desteği yer alırken Note 10 Lite modelinde bu destek yok.

Mi Note 10 Lite vs Note 9 Pro kıyaslamamızda, Ufak farklarla performans kısmında galip Note 9 Pro oluyor.

Mi Note 10 Lite vs Note 9 Pro kamera sonuçları

Her iki cihazda da 64 MP ana kamera ve yardımcı kameralar olarak geniş açı, makro ve derinlik bulunuyor. Ancak ana kamera Mi Note 10 Lite’da Sony IMX686 iken, Redmi Note 9 Pro‘da Samsung ISOCELL Bright GW1 olarak karşımıza çıkıyor.

Kağıt üzerinde Sony sensör daha iyi olsa da, yaptığımız kıyaslamalarda fark yaratacak bir fark göremedik. Sadece video performansında Mi Note 10 Lite modelini daha başarılı bulduk.

Pil ömründe hangisi daha iyi?

Redmi Note 9 Pro‘da 5020 mAh, Mi Note 10 Lite modelinde ise 5260 mAh pil yer alıyor. Bu seviyelerdeki batarya kapasitesi sayesinde her iki cihazın da pil ömrü gayet iyi diyebiliriz. Ancak hem 2040 mAh fark hem de AMOLED ekran sayesinde Mi Note 10 Lite modeli bir tık daha iyi.