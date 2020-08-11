Genel
2021 Nissan Qashqai kamuflajlı olarak görüntülendi!
Uzun yıllardır segmentinin ve üreticisi Nissan‘ın en çok satan modellerinden birisi olan Nissan Qashqai, 2021 model yılında yeni nesline kavuşmaya hazırlanıyor.
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Hali hazırda iyi tepkiler alan bir formülün dışına çok çıkmaması beklenen Japon üretici, işini riske atmayacak gibi görünüyor. Tabiri caizse devrimsel değil, evrimsel bir değişimle karşılaşacağız yeni nesil Qashqai’de.
Sıcak hava testleri esnasında görüntülenen kamuflajlı prototip, biraz da olsa aracın genel olarak güncel nesille benzer tasarım oranlarına sahip olacağını hissettiriyor. Yeni nesil Nissan Juke‘da olduğu gibi bu araçta da, biraz daha köşeli bir tasarım çizgisinin, markanın güncel marka yüzü ile buluşması bekleniyor.
Yeni nesil Qashqai’nin prototipinde, ön kısımda V-Motion ızgara ve yeni tasarımlı farlar kendini biraz belli ediyor. Yeni X-Trail‘da olduğu gibi iki parçalı bir far sisteminin, yeni Qashqai’de olup olmayacağı ise henüz belli değil. Arka tarafın tasarımı ise çok yabancı olmadığımız bir tasarım çizgisinde. Yatay olarak uzanmış far grubu ise kamuflaja rağmen kendini biraz belli ediyor.
Beklenen bir diğer ilginç detay ise hibrit güç aktarma sistemi. Prototip üzerindeki aerodinamik tasarımlı jantlar ile bu iddia oldukça güçleniyor. Aracın eğimli tavan çizgisi ise tasarımdaki sportifliği arttıran detaylar arasında.
Yeni Qashqai’de, yeni X-Trail’de de kullanılan CMF-C/D platformunun kullanılması bekleniyor. 48V hafif hibrit destekli, turbolu benzinli ünitelerin yer alacağı söylenen araçta, Mitsubishi‘den alınma menzil arttırcı e-Power aktarma organlarının kullanılması bekleniyor. Bu arada Avrupa‘daki Qashqai’lerde dizel motor seçeneğinin olmayabileceğine dair bir söylenti de bulunuyor
İç mekanda ise dış tasarıma göre daha radikal değişiklikler bekleniyor. Bazı dedikodular aracın kabin tasarımı, koltuk ve döşemelerde küçük bir X-Trail gibi olacağı yönünde. Gösterge paneli ve bilgi-eğlence sisteminin, en son teknolojiler ve daha büyük ekranlarla geleceği söyleniyor.
2020’nin sonlarında yeni nesil Qashqai’nin piyasaya sürülmesi planlanıyor. Fakat pandemi dolayısıyla 2021‘i bulabilmesi de bekleniyor.
Kaynak: Carscoops
Aksesuar
Huawei Watch Fit teknik özellikleri belli oldu!
Huawei Watch Fit hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Akıllı saatin teknik özellikleri, ilk görselleri ve fiyat detayları belli oldu.
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Huawei Watch Fit tasarım detayları ve fiyatı belli oldu!
Akıllı saat piyasası gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Çoğu akıllı telefon üreticisinin dahil olduğu bu yarış, hız kesmeden devam ediyor. Bu rekabette önemli bir yere sahip olmak isteyen Huawei firması da, yeni saati Watch Fit için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önceden Stia kod adı ile geliştirilen akıllı saatin teknik özellikleri, tasarım detayları ve fiyatı belli oldu. 1.64 inç boyutunda dikdörtgen AMOLED ekrana sahip olacağı öğrenilen akıllı saat, 456×280 piksellik çözünürlüğe sahip. Ayrıca ekranda ışığa duyarlı olarak ekran parlaklığını otomatik değiştirebilen bir adet de sensör bulunmakta.
Açık yeşil, siyah, turuncu ve pembe renklere sahip olacağı öğrenilen akıllı saat, 5 ATM‘lik su basıncına karşı dayanıklılık sunuyor. Ayrıca firmanın iddiasına göre bataryanın 10 günü çıkarabildiği öğrenildi. Çoğu akılı saatte gördüğümüz uyku ve spor takip sistemi bulunan saatin, EKG özelliğinin olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ayrıca ortaya çıkan görsellere göre cihazın bir adet de mikrofonun olabileceği düşünülüyor. Fiyatının 119 euro olacağı öğrenilen akıllı saatin, IFA Berlin 2020 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bakalım firma yeni akıllı saati ile birlikte beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Genel
2021 Fiat Egea Station Cross, ağır kamuflajla görüntülendi!
Uzun zamandır piyasada olan Fiat Egea, şu sıralar makyaj operasyonu geçiriyor. Yaklaşık iki ay kadar önce İtalya’nın Turin kentinde, Egea Hatchback‘in yükseltilmiş hali olan ve “Cross” eki taşıması beklenen bir prototip görüntülenmişti. Bu sefer görüntülenen prototip ise Station Wagon (SW) karosere sahip modelin yükseltilmiş “Cross” versiyonu.
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Bu arada “Cross” varyasyonunun sadece Hatchback ve Station Wagon modellerde yer alıp, Sedan modelde böyle bir seçeneğin olmaması bekleniyor. Haberin esas konusuna dönecek olursak casus fotoğrafçılar Egea SW Cross’u, Alpler‘de görüntülemiş. Turin‘deki prototipte de olduğu gibi ekstra kamuflajlı tekerlek kemerleri ve yan marşpiyeller ile aracın geniş ve güçlü duruşu için kullanılması beklenen siyah plastik bir kaplamayı gizledikleri düşünülüyor.
Egea SW Cross’ta sadece siyah çamurluk detayları yer almayacak. Daha kaslı tamponlar, seriye özel jantlar ve adından da beklenildiği üzere yükseltilmiş süspansiyonların da bulunduğu çeşitli farklılıkların araçta yer alması bekleniyor.
Dış tasarımda 2021 Egea ailesinde ortak olarak yer alacak yenilikler arasında LED gündüz farı içeren yeni ön aydınlatma grubu ve yeni grafiklere sahip arka farlar da bulunacak. İç tasarımda ise daha büyük boyutlu yeni bir bilgi-eğlence ekranına, yeni koltuk döşemeleri ve kaplama seçeneklerine sahip olması bekleniyor.
2021 Fiat Egea ailesi performans konusunda neler vadediyor?
Fiat’ın yeni Firefly motor ailesinin üç silindirli 1.0 litre ve dört silindirli 1.3 litre turbo benzinli ünitelerinin 2021 Egea’larda kullanılması bekleniyor. Ayrıca hafif hibrit bir sistemin de seçenekler arasında yer alma ihtimali bulunuyor. Dizel seçeneklerde ise sadece 1.6 MultiJet ünitenin olacağı söyleniyor. Motor seçeneği fark etmeksizin tüm Egea modellerinde yalnızca önden çekişli sistemlerin tercih edilmesi bekleniyor.
2021 Fiat Egea ailesinin, yeni Cross versiyonlar da dahil olmak üzere, bu sonbaharda piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Kaynak: Carscoops
Genel
İbreyi 340’a vurabilen, 1300 beygirlik 2. nesil VW Golf GTI!
Bir süre önce Almanya’da düzenlenen Race1000 etkinliğinde, asfalt canavarları diyebileceğimiz araçlar yer alıyordu. Fakat aralarında bir 2. nesil VW Golf GTI vardı ki, performansıyla kendine hayran bıraktı.
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1987-1992 yılları arasında üretilen 2. nesil Golf GTI‘lardan birisi olan bu araç, dışarıdan bakıldığında bakımlı ve sıradan bir görünüme sahip. Fakat ön tamponun arkasında gizlenen devasa soğutucu, büyük egzozu ve kabinindeki takla barıyla “süper sporları harcayabilir” imajını ortaya koyuyor.
Kaputunun altında 1300 beygir gibi bir değerde güç barındıran bu canavar, meşhur Bugatti Chiron‘dan yaklaşık 200 beygir daha az güce sahip. Bu ihtiyar delikanlı, yapılan performans operasyonları ile 340 km/s gibi kendisinden beklenmeyecek bir hıza ulaşabiliyor. Araç sahibinin Facebook’ta paylaştığı sonuç kağıdı ile “Dünyanın en hızlı VW Golf 2’si” unvanını, bu araç almış gibi görünüyor.
Turbosektor-Ost paylaştı: 6 Temmuz 2020 Pazartesi
Söz konusu 2. nesil Golf, çeyrek mili (yaklaşık 400 m) 9.1 saniyede alıyor, 1/8 mili ise (yaklaşık 200 m) 220 km/s hıza çıkarak, 6.2 saniyede katedebiliyor.
Kaynak: Carscoops