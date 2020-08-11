2021 Nissan Qashqai kamuflajlı olarak görüntülendi!

Uzun yıllardır segmentinin ve üreticisi Nissan‘ın en çok satan modellerinden birisi olan Nissan Qashqai, 2021 model yılında yeni nesline kavuşmaya hazırlanıyor.

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Hali hazırda iyi tepkiler alan bir formülün dışına çok çıkmaması beklenen Japon üretici, işini riske atmayacak gibi görünüyor. Tabiri caizse devrimsel değil, evrimsel bir değişimle karşılaşacağız yeni nesil Qashqai’de.

Sıcak hava testleri esnasında görüntülenen kamuflajlı prototip, biraz da olsa aracın genel olarak güncel nesille benzer tasarım oranlarına sahip olacağını hissettiriyor. Yeni nesil Nissan Juke‘da olduğu gibi bu araçta da, biraz daha köşeli bir tasarım çizgisinin, markanın güncel marka yüzü ile buluşması bekleniyor.

Yeni nesil Qashqai’nin prototipinde, ön kısımda V-Motion ızgara ve yeni tasarımlı farlar kendini biraz belli ediyor. Yeni X-Trail‘da olduğu gibi iki parçalı bir far sisteminin, yeni Qashqai’de olup olmayacağı ise henüz belli değil. Arka tarafın tasarımı ise çok yabancı olmadığımız bir tasarım çizgisinde. Yatay olarak uzanmış far grubu ise kamuflaja rağmen kendini biraz belli ediyor.

Beklenen bir diğer ilginç detay ise hibrit güç aktarma sistemi. Prototip üzerindeki aerodinamik tasarımlı jantlar ile bu iddia oldukça güçleniyor. Aracın eğimli tavan çizgisi ise tasarımdaki sportifliği arttıran detaylar arasında.

Yeni Qashqai’de, yeni X-Trail’de de kullanılan CMF-C/D platformunun kullanılması bekleniyor. 48V hafif hibrit destekli, turbolu benzinli ünitelerin yer alacağı söylenen araçta, Mitsubishi‘den alınma menzil arttırcı e-Power aktarma organlarının kullanılması bekleniyor. Bu arada Avrupa‘daki Qashqai’lerde dizel motor seçeneğinin olmayabileceğine dair bir söylenti de bulunuyor

Güncel Qashqai Güncel Qashqai Güncel Qashqai

İç mekanda ise dış tasarıma göre daha radikal değişiklikler bekleniyor. Bazı dedikodular aracın kabin tasarımı, koltuk ve döşemelerde küçük bir X-Trail gibi olacağı yönünde. Gösterge paneli ve bilgi-eğlence sisteminin, en son teknolojiler ve daha büyük ekranlarla geleceği söyleniyor.

2020’nin sonlarında yeni nesil Qashqai’nin piyasaya sürülmesi planlanıyor. Fakat pandemi dolayısıyla 2021‘i bulabilmesi de bekleniyor.

Kaynak: Carscoops