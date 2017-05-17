Corsair bugün ilk oyuncu koltuğunu çıkarıyor ve koltuk marketteki diğer popüler oyuncu koltuklarına benzer şekilde yarış arabasından fırlamış gibi duruyor.

Corsair’in T1 Race adını verdiği deri koltuğun kol konacak yerlerinin yükseliği ayarlanabiliyor. Koltukta uzun süreli kullanım için boyun ve bel desteği yer alıyor. T1’in sarı, kırmızı, mavi, beyaz ve siyah olmak üzere 5 farklı renk seçeneği bulunuyor ve fiyatı ise 350$.

Son yıllarda oyuncu koltuklarının hepsi yarış arabalarından fırlamış gibi duruyor. Şirketler neden oyuncuların bu tarz yarış koltukları istediğini düşünüyor meçhul. Belkide şirketler sıradan bir mobilyayı yeniden icat etmiş gibi gösterdiğinde kullanıcılara daha kolay para harcatıyorlardır.