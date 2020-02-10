Diğer
Coronavirus, otomotiv endüstrisine küresel çapta etki yaratıyor!
Çin’de ortaya çıkan coronavirus salgınının, otomotiv tedarik zincirinde çıkardığı sorunlarla küresel otomobil pazarını uzun vadeli etkileriyle tehdit ediyor.
İlginizi çekebilir: Apple, yeni nesil Mac’lerinde AMD Ryzen işlemci kullanacak!
Coronavirus salgınından önce Çin’de, yavaşlayan ekonomi ve elektrikli otomobillere vergi teşviklerinin kalkmasından ötürü otomobil satışları art arda iki yıldır düşüşteydi. Ölümcül virüsün yayılmasından itibaren Çin hükumeti, virüsü kontrol altına almak için birçok büyük fabrikaya önümüzdeki haftaya kadar kapalı kalması şeklinde bir emir yayımladı.
Küresel derecelendirme kuruluşlarından biri olan Standart&Poor’s (S&P) tarafından yapılan açıklamaya göre salgının, Asya’daki otomobil üreticilerinin ilk çeyrekteki üretim kapasitelerini %15 civarında azaltacağını ön görüyor. GM, Nissan, Renault, Honda ve PSA Group gibi virüsün merkez üssü olan Wuhan şehrinde fabrikaları bulunan üreticilerin de bu salgından az da olsa etkilendiğini, Çin’deki otomotiv sektörüne toplamda %9 oranında bir etkide bulunması bekleniyor.
Coronavirus riski altındaki bir diğer marka da Volkswagen
Çin’de Volkswagen(VW)‘e ait olan, otomobil ve parça üreten 24 fabrika bulunuyor. Bu fabrikalar, VW’in küresel üretiminin en az %24’ünü oluşturuyor. Şimdilik, teslimatı önceden planlanmış araçların teslim tarihlerinde değişiklik olmayacağını ve fabrikaların durdurulması emri kalktıktan sonra üretime eskisi gibi devam etmeye hazır beklediklerini açıkladılar.
Diğer
Seat Toledo, 2020 Leon çizgileriyle hayal edildi!
Dördüncü nesil Seat Toledo‘nun 6 yıldır devam eden üretimine 2018 yılında son verildi. Üretilen son nesil Toledo, bazı marketlerde halen satışı sürmekte olan Skoda Rapid ile aynı alt yapıyı paylaşıyordu.
İlginizi çekebilir: Xiaomi, neden 100W destekli telefonlar satışa sunamıyor?
Son günlerde tanıtımı yapılan yeni nesil Leon ile birlikte bazı bağımsız tasarımcılar, yeni nesil Toledo üretilirse nasıl görüneceği hakkında, MQB platformunu ve hatchback kardeşi Leon’un tasarımını bir araya getirerek tasarım fikirlerini ortaya koydu Bu tasarımcılardan biri de XTomi Design oldu. Yeni nesil Leon’un tüm detaylarını büyük ölçüde koruyarak, aracın arkasını biraz daha uzatarak ortaya çıkardığı 4 kapılı sedan çizimini (5 kapılı liftback de olabilir) yayınladı.
2020 Seat Leon’a ait fotoğraflar
Son yıllarda Seat’ın SUV araçlara yaptığı yatırımı göz önünde bulundurursak, yeni nesil Toledo’ya sıra gelmesi biraz uzun sürebilir. Bu yüzden Toledo’yu bekleyenlerin, bir önceki nesline göre daha dinamik görünen, keskin hatları yuvarlak yüzeylerle buluşturan ve eğimli tavan çizgisine sahip Leon ile idare etmesi gerekecek gibi duruyor. Ayrıca yeni Leon’un kokpitinde, sekizinci nesil Golf‘ten birçok iz var. 8 ve 10 inçlik bilgi-eğlence sistemi ve 10.25 inçlik dijital göstergeler başta olmak üzere bir çok yeni teknolojiyi barındırıyor. Sesle kontrol ve akıllı telefon entegrasyonuna da sahip olduğunu belirtmeden geçmeyelim.
XTomi Design’ın diğer çizimlerine buradan ulaşabilirsiniz.
Diğer
2021 Volvo V90 Cross Country hafif kamuflajla görüntülendi!
Volvo‘nun S90 ve V90 model aileleri üzerindeki çalışmaları hala devam ediyor. Casus fotoğrafçılara yakalanan hafif kamuflajlı V90 Cross Country üzerinde çok büyük değişiklikler olmayacak gibi görünüyor. Fakat bu araçların henüz prototip olduğunu ve şu an satışta olan model gibi gözükecek şekilde kamuflaj yapılmış olma ihtimalini de göz önünde bulundurmakta fayda var.
İlginizi çekebilir: Aliexpress’ten sipariş vermek mantıklı mı? – Sizden Gelenler #62
İsveçli üreticinin öncelikle, tasarım anlamında nispeten eskimiş olan aracının görüntüsünde değişiklik yapması bekleniyor. Buradaki habere göre ön ve arka farlarda değişikler olacağı görünüyordu. Ayrıca yeni tamponlar, jant opsiyonları ve renk seçenekleriyle karşımıza çıkması beklenen S90 ve V90 model ailelerinin kabininde ise yeni bir bilgi-eğlence sisteminin yer alması bekleniyor. Ayrıca bu bilgi-eğlence sisteminin araç için OTA güncellemeleri yapabileceğini, Android işletim sistemine sahip olacağı ve Google Asistan destekleyeceği söyleniyor.
Volvo, otomotiv sektörüne hız konusunda kural getiriyor
S90 ve V90 model ailelerinde sürüş destek sistemlerinde de yeniliğe gidilmesi bekleniyor. Fakat en dikkat çeken yenilik ise bu yıldan itibaren uygulanmaya başlanacak olan ve ilk defa S90-V90 ailelerinde karşımıza çıkacak olan 180 km/s şeklinde sınırlandırılmış hız limiti olacak.
Motor seçenekleri olarak karşımıza dizel ve benzinli ünitelerin yanında plug-in hibrit sisteme sahip bir içten yanmalı motor seçeneğinin gelmesi bekleniyor. Dört tekerlekten çekiş opsiyonlarının da S90-V90 ailelerinde olacağı söylenenler arasında.
Yakın zamanda kapılarını açacak olan Cenevre Otomobil Fuarı‘nda görcüye çıkması beklenen V90 Cross Country’nin doğrudan rakipleri Audi A6 Allroad, Mercedes-Benz E-Sınıfı All-Terrain olacak.
Diğer
Rusya’dan kuantum bilgisayar teknolojisi adımı
‘Nature News’ ve ‘Futurism’ adlı sitelerde çıkan haberlere göre Rusya, kuantum teknolojileri konusunda dünya standartlarını yakalamak ve bu konuda öncü ülkelerden biri olmak için 50 milyar ruble (yaklaşık 790 milyon dolar) ayırdı. Rus hükümeti 2020-2025 arasında kullanılması için ayırdığı bu fonla, küresel güçlerin ilgili alandaki çalışmalarını yakalamak için yeni bir girişim başlattı.
Yukarıda kuantum konusunda 1999-2017 arası alınan patentlerin ülkelere göre düzenlenmiş grafiğini görebilirsiniz. ABD ve Çin’in önde görünmesine rağmen görece yeni bir alan olması nedeniyle doğru eğitim, doğru plan ve doğru yatırım kanalını düzgün işleten ülkeler bu listede sıçramalar yapabilir.
Bu yazının temel konusu olmadığı için ayrıntılarına girmeyecek olmakla birlikte kısaca kuantum bilgisayar (aşağıda IBM tarafından üretilen IBM-Q‘nun görseli) teknolojisinin ne olduğuna değinelim. ( Kuantum bilgisayarların çalışma prensipleri ve gelişimine dair daha kapsamlı bir yazı talep ederseniz, lütfen bize yorumlarda belirtin, kendi sınırlılıklarımız dahilinde severek hazırlarız.)
Kuantum Bilgisayar Teknolojisi nedir ve neden önemlidir?
Günümüzde kullanımımızda olan bilgisayarlar ikili sistemi kullanır. Yani sizlerin de muhtemelen duyduğunuz 1 ya da 0 sistemiyle işler. Bu sistemde her veri her bit bu ikili sistem ile temsil edilir, var olan 1 olmayan ise 0 ile işlenir. Kuantum bilgisayar teknolojisinin belki de en önemli ve heyecan verici farklılığı tam burada yani bilgisayarın adeta temelinde değişiklik içermesinden kaynaklanır. Kuantum bilgisayarında kübitler bitlerin aksine aynı anda hem 1 hem 0 değerlerini, hatta bu ikisi arasındaki değerleri de alabilir. Bu durum kuantum boyutunda bir atomun aynı anda iki (ya da daha fazla) konumda bulunabilmesi durumundan kaynaklanır. Bu durumun anlamakta zorlanırsanız endişe etmeyin, muhtemelen yalnız değilsiniz.
İlginizi çekebilir: Yongadan yongaya kuantum ışınlanması yapıldı!
Peki pratik uygulamalarda bu seviyeye ne kadar yakınız? Tahmin ediyorum özellikle işlemciler konusunda 10 nanometrelik işlemci ya da 7 nanometre teknoloji ile üretilen işlemci gibi bazı ifadeler duymuşsunuzdur. Bu durum bize mikro işlemcilerin boyutlarını küçülterek aynı alana daha fazla mikro işlemci sığdırabilmenin yolunu açar. Bu sayı 18 ayda iki katına çıkar şeklinde ve Moore Yasası adıyla bilinir. Fakat bu durum 2030’lu yıllarda sınırlarına dayanacak ve artık atomik boyuttan atom altı parçacıkların boyutuna gelecektir. İşte bu atom altı parçacık dünyasına kuantum diyoruz. Kısacası bu dünyaya sanıldığından daha yakın olabiliriz.
Kuantum bilgisayarların önemine gelince bu uzatmadan nasıl anlatılabilir çok emin değilim ama şöyle söyleyebilirim. Günümüzdeki hesap makineleriyle modern bilgisayarlarımız arasındaki farkı düşünün. Modern bilgisayarlar ile kuantum bilgisayarlar arasındaki fark muhtemelen bu farktan çok daha fazla olacak.
Rusya henüz pratik olmaktan uzak olsa da bu teknoloji için uzmanlarına destek sağlıyor. Özellikle fon ve sağlıklı çalışma ortamı bulamamak, düşük maaş gibi problemlerden dolayı oluşan beyin göçü eğilimini de tersine çevirmek istiyor. Rus Kuantum Merkezi çalışanı Aleksey Federov bahse geçen konuda ülkesinin beş ila on yıl kadar geride olduğunu ve bu gibi adımların dünya standartlarını yakalamak için fırsat yarattığını söylüyor.
Ülkemize gelince, maalesef gündemimizde bu tarz konular olmadığı açık, gündemimizi belirleyenler arasında bu vizyona sahip kişiler bulunduğunu söylemek de zor görünüyor.