Corolla fiyat listesi bir süredir çok konuşuluyor. Çünkü Toyota, sevilen modeli Corolla’da fiyat indirimine gitti. Hal böyle olunca birçok kişi de Corolla almak için bayilerin yolunu tuttu.

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Corolla ülkemizde çıktığı yıldan beri çok seviliyor. Gerek şirketler gerek filolar gerekse de kişisel kullanım için fazlasıyla tercih edilen Corolla fiyat listesi içeriğine yakından bakalım. Corolla fiyat listesi konusuna göz attıktan sonra Megane fiyat listesi içeriğimize de göz atabilirsiniz.

Corolla fiyat listesi (içten yanmalı)

Corolla’nın iki farklı modeli bulunuyor. Modellerden birisi içten yanmalı diğeri ise hibrit. İçten yanmalı versiyon 1.5 litre benzinli bir motor ile birlikte geliyor. Bu motor atmosferik bir motor. Motora Toyota’nın kendi geliştirmiş olduğu devamlı değişken CVT şanzıman eşlik ediyor. Fiyat listesi ise şu şekilde:

Versiyon Tavsiye Edilen 2023 MY

Liste Fiyatları (TL) Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı

2023 MY Fiyatları (TL) Tavsiye Edilen Ekim Ayına Özel

Sınırlı Sayıda Kampanyalı

2023 MY Fiyatları (TL) 1.5 Vision Multidrive S 1.182.800 1.182.800 1.002.800 1.5 Dream Multidrive S 1.299.000 1.299.000 1.149.000 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.378.550 1.378.550 1.228.550 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.461.900 1.461.900 1.311.900 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 1.580.000 1.580.000 1.430.000

Corolla fiyat listesi (hibrit)

Otomobilin öbür seçeneği ise hibrit versiyon. Hibrit olan versiyon 1.8 litrelik hibrit bir motor ile birlikte geliyor. Bu motora Toyota’nın kendi üretmiş olduğu sürekli değişken şanzıman e-CVT kullanılıyor. Corolla’nın hibrit motorunda bazı otomobillerin aksine elektrik motoru ve benzin motoru ayrı ayrı kullanılabiliyor. Benzin motoru kullanılırken bataryalar şarj oluyor. Bu sayede de yüksek miktarda yakıt tasarrufu sağlanmış oluyor.

Versiyon Tavsiye Edilen Hybrid’e Özel

ÖTV Oranı ile 2023 MY Fiyatları (TL) 1.8 Hybrid Dream e-CVT 1.504.400 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 1.559.300 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.599.900 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.718.050

Wikipedia kaynaklı bilgiye göre Corolla

Toyota Corolla (トヨタ カローラ Toyota Karōra) Japon otomobil üreticisi Toyota tarafından üretilen kompakt sınıf otomobildir. Üretilmeye başlandığı 1966 yılından günümüze kadar 11 nesildir. 32 milyonu aşkın üretim adediyle dünyanın en çok satan otomobili olma unvanını elinde tutmaktadır.

2007 yılı içerisinde 9. nesli ile yollara çıkan Corolla; sedan, station wagon (Corolla Family), hatchback (artık Auris adıyla) ve MPV (Corolla Verso) olmak üzere dört farklı karoser tipinde üretilmektedir. 9. neslinde sedan, station wagon ve minivan versiyonları Arifiye’de üretilip üç ve beş kapılı hatchback versiyonları Toyota’nın Burnaston’daki fabrikasında üretilen modelin 2007’de 10. nesli piyasaya çıkmasıyla beraber sedan versiyon Aichi’deki fabrikada üretilip oradan Türkiye’ye ithal edilmiştir.. 2011 yılında 10. nesil Corolla makyajlanmıştır.

2013 yılında 11. nesil Corolla satışa sunulmuştur. Japonya’da sedan karoseri Axio ismiyle satılmaktadır. Corolla ve otomobilin hatchback modeli olan Auris’te Arifiye ve Burnaston’daki fabrikalarda üretilmiştir.

1.33 Dual VVT-i (Benzin), 1.6 Valvematic (Benzin) ve 1.4D-4D (Dizel) olmak üzere üç farklı motor seçeneği vardır. Opsiyonel olarak Life, Touch, Active, Advance ve Premium olarak 5 farklı donanım seçeneğiyle satılmaktadır. Bu sınıflar aksesuar ve ergonomi olarak içinde pek çok farklı özelliği barındırır. Düz vites seçeneğinin yanında, MultiMode vites seçeneği de mevcuttur. Böylelikle araç hem düz, hem de otomatik vitesli olarak kullanılabilir. MultiMode vites, dizel Corolla’da direksiyon arkasındaki kulaklardan da vites değişimi yapılabilmektedir.