Megane fiyat listesi bir süredir konuşuluyor. Çünkü Renault’un Megane modeli ülkemizde fazlasıyla seviliyor. 4. nesil Megane gerek filolar gerekse de şahsi kullanımda çok kullanıldı.

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Megane 4 nesildir üretiliyor ve ülkemizde satılıyor. Geçmişten günümüze Renault’un bu otomobili ülkede birçok kesim tarafından kullanıldı. Bu haberimizde ise sizler için 4. nesil Megane fiyat listesi derledik. Detaylara bakalım.

*Sol sütun yukarıdan aşağıya: 1. nesil Megane ve 3. nesil Megane, sağ sütun yukarıdan aşağıya 2. nesil Megane ve 4. nesil Megane

4. nesil Megane neler sunuyor?

4. nesil Megane 4 ülkemizde birçok motor seçeneği ile satıldı. Bu motorlardan şu anda 1.3 TCe ve 1.5 dCi seçenekleri aktif olarak satılıyor. Bu motorlara 6 ileri manuel veya 7 ileri EDC otomatik şanzıman eşlik ediyor.

4. nesil Megane güvenlik olarak dolu bir otomobil. Tabii opsiyonları satın alırsanız. Güvenlik opsiyonlarında (AEBS) Aktif Acil Fren Destek Sistemi, Şerit Takip Sistemi, Sürüş Paketi, (DW) Güvenli Mesafe Uyarı Sistemi gibi sistemler bulunuyor. Otomobilde ABS, ESP, ASR, ön ve arka yolcu hava yastığı, hız sabitleme, yokuş kalkış desteği özellikleri ise standart olarak sunuluyor. 4. nesil Megane, Euro NCAP çarpışma testinden ise 5 yıldız almış.

4. nesil Megane fiyat listesi

Megane fiyat listesi içeriğine bakacak olursak otomobil şu anda ülkemizde 1.3 litre turbo benzinli bir motor olan 1.3 TCe ve 1.5 litre turbo dizel bir motor olan 1.5 dCi ile satılıyor. Fiyatlar ise şu şekilde:

Joy 1.3 TCe 140 bg 1.031.900 ₺ Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 1.164.000 ₺ Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg 1.179.000 ₺ Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.205.000 ₺ Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.363.900 ₺ Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 1.276.000 ₺ Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.435.000 ₺

Fransız otomotiv devi, Megane için bazı opsiyonlar da sunuyor. Bu opsiyonlar otomobilin paketine göre değişiyor. Megane fiyat listesi opsiyon fiyatları ise aşağıdaki gibi.

Joy Yedek Lastik 9.500 ₺ Metalik Renk 7.000 ₺ Plus Paket (manuel vites) 16.250 ₺ Görüş Paketi 6.000 ₺ 7″ TFT gösterge ekranı 4.500 ₺ Plus Paket (otomatik vites) 16.250 ₺ Ön Sis Farları 4.500 ₺ Joy Comfort Yedek Lastik 9.500 ₺ Metalik Renk 7.000 ₺ 7″ TFT gösterge ekranı 4.500 ₺ Touch Yedek Lastik 9.500 ₺ Metalik Renk 7.000 ₺ 7″ TFT gösterge ekranı 4.500 ₺ Geri Görüş Kamerası 3.500 ₺ Icon Yedek Lastik 9.500 ₺ Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan 61.000 ₺ 18″ Elmas Kesim Alüminyum Alaşımlı Jantlar 27.750 ₺ (AEBS) Aktif Acil Fren Destek Sistemi 20.750 ₺ Metalik Renk 7.000 ₺ (LDW) Şerit Takip Sistemi 18.750 ₺ Sürüş Paketi 49.750 ₺ Isıtmalı direksiyon ve ısıtmalı ön koltuklar 15.750 ₺ (DW) Güvenli Mesafe Uyarı Sistemi 15.250 ₺

Megane fiyat listesi bu şekildeydi. Megane fiyat listesi içeriğinden sonra şimdi de Wikipedia kaynaklı Megane tarihine bakalım.

Mégane I (1995-2003)

1988 yılında konsept otomobil olarak gösterilen Mégane, tasarımcı Patrick le Quément tarafından tasarlanmıştır. Mégane, Türkiye’de ik olarak 1996 model olarak satılmıştır. Patrick le Quement, Mégane’ın tasarımını yaparken Renault 166 Aralık 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Mégane,1995 yılında ise Renault 19’un alternatifi olarak tanıtılmıştır. Mégane’da Renault 19’un motor, şanzıman ve şasisi kullanılmıştır.

Mégane, güvenlik konusunda Renault için bir devrim niteliğindeydi. Orta-arkadaki ortak tuş kayışı yerine 3 noktalı emniyet kemeri kullanılmıştır. (Bu özellik Mégane’dan önce Laguna ile üretime girdi). Öndeki emniyet kemerleri ön gergili ve yük sınırlayıcılıydı, araçta sürücü hava yastığı bulunmaktaydı. Ayrıca Renault, ilk defa bu modelde SRP (Kısıtlama ve Koruma Sistemi) ve diğer güvenlik önlemlerini beraber kullanmıştır. Mégane, Euro NCAP testlerinden 4 yıldız almıştır.

Mégane’da K tipi (K, Döküm blok ve entegre gömleği temsil eder), 1.4, 1.6, 1.8 ve 1.9 (dizel) ve 2.0 (benzinli) F tipi motor kullanılmıştır. 1.9 litrelik dizel motor, hem atmosferik hem de turbolu formlarda satılmıştır.

Makyajlanma (1999-2003)

Mégane, 1999 yılının bahar ayında makyajlanmıştır. Mégane; daha gelişmiş güvenlik özellikleri, yükseltilmiş ekipman ve yenilenen dış görünüş ile piyasaya sunuldu. 8 valfli motorlar, 16 valfli motorlarla değiştirildi. Mégane I’in satışına, Mégane II çıktıktan sonra da belirli bir süre düşük fiyattan devam edildi. 1.nesil Mégane’ın makyajlanlanmış modeli, Türkiye’de 2000 model olarak satılmıştır.

Mégane II (2002-2009) Mégane II (2002-2009)

Mégane II, Renault Avantime’den esinlenilerek baştan yaratıldı. Mégane II, 2003 yılında Yılın Avrupa Otomobili ödülünü almıştır. Mégane II, Türkiye’de ilk olarak 2003 yılında hem sedan hem de hatchback karoserleriyle 2004 model olarak satılmıştır. Araç, 2002 yılında yapılan Euro NCAP testinden 5 yıldız almıştır. Mégane II’de gelen en önemli özelliklerden biri kartlı çalıştırma sistemidir. Diğer bir özellik ise panoramik cam tavandır. Bu iki özellik, Mégane II’nin çok satmasında ve Yılın Avrupa Otomobili ödülünü almasında büyük rol oynamıştır. Bunların haricinde araçta Techno paketle birlikte hız sabitleyici, dijital klima, xenon far gibi yeni özellikler de mevcuttur. Sedan modeli Bursa’da, Türkiye’de üretilmiştir.

Motorlar:

1.4 16v (K4J) 80 hp, 98 hp

1.6 16v (K4M) 110 hp

2.0 16v (F4R) 140 hp

2.0 16v Turbo (F4Rt) 170 hp

2.0 16v Turbo (F4Rt) 220 hp, 230 hp (Mégane RS)

2.0 16v (F7R) 147 hp

1.5 dCİ (K9K)

1.9 dCi (F9Q)

2.0 dCi (M9R)

Makyajlanma (2006-2008)

Mégane II, 2006 Şubat ayinda makyajlanmıştır. Dış görünümde rötuşlar yapılmış ve otomobile boyut kazandırılmıştır. Tampon çıtaları ovalleştirilmiştir, ön panjurlar farların çizgisine uyarlanmıştır. Arka farların tasarımı değiştirilmiştir. Takometreler değiştirilmiştir ve göstergelerin çözünürlükleri arttırılmıştır. Kaset çalar, CD çalar ile değiştirilmiştir. Donanım paketleri değiştirilmiş ve sedan modelin iç mekanına bej renk seçeneği eklenmiştir.

Mégane III (2009-2016) Mégane III (2009-2016)

Renault, otomotiv piyasasındaki rekabete ortak olmak için Eylül 2008’de hem Mégane III, hem de 3 kapılı spor olan Mégane Coupé’yi tanıtmıştır ancak Mégane III Sedan üretilmemiştir. Mégane III Sedan yerine, Samsung Motors ile alınan kararla Renault Fluence (Samsung Motors SM3) üretilmeye başlanmıştır. Günümüzde Fluence, Mégane III Sedan’ın yerine geçmiştir. Mégane III ve Mégane Coupé’nin tasarımları birbirlerine benzememekteydi. Mégane III küçük aileler için, Mégane Coupé ise genç kesim için tasarlanmıştır. Mégane’in bu nesli, EuroNCAP’ten 3 yıldız almıştır. Aracın makyajlanmış modeli ise Euro NCAP’ten 4 yıldız almıştır.

Mégane III’te otomatik vites kutusu olarak eski tip BVA, yeni 6 ileri çift kavramalı EDC ve sürekli değişken oranlı CVT vites sistemleri kullanılmıştır. Renault yeni vites sistemleri ile daha düşük yakıt tüketimini hedeflemektedir. Güvenlik ve teknoloji konusunda ciddi geliştirmeler yapılmıştır. Visio System, geri görüş kamerası, Acil Fren Desteği, ESP, CSV bunlardan yalnızca birkaçıdır. Dış ve iç tasarım, önceki Mégane modellerinden tamamıyla farklıdır.

İlk makyajlanma

Araca LED farlar eklenmiş, aracın ön ve arka bölümde ufak rötuşlar yapılmıştır. Yeni jantlar, krom yan çıta, yeni donanımlar bunlardan bazılarıdır. Ayrıca 1.6 litre 16 valf dCi Energy motor seçeneği eklenmiştir. F1 mühendisleriyle birlikte tasarlanan bu yeni motor, 130 beygir gücü ve 320 nm tork üretmektedir.

İkinci makyajlanma (2013-2016)

Mégane III’ün 2013 Frankfurt Otomobil Fuarında tanıtılan makyajlanmış modelidir. Aracın dış görünümü, yenilenen Renault modellerine göre düzenlenmiştir. İnternet bağlanısı, Bluetooth ve navigasyonu da içinde barındıran R-Link multimedya teknolojisi ve yeni TCe motorlar Mégane’da kullanılmaya başlanmıştır. Ön bölüm, Renault’un 2013 tarzına uyumlu hale getirilmiştir. Ayrıca Mégane III’te LED farlar, sis farlarının olduğu yerdedir.

Mégane IV (2016-2021) Mégane IV (2016-2021)

Renault Mégane IV, Renault Talisman Sport Tourer ile birlikte Eylül 2015’te Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılmıştır. 4. nesil Mégane, Renault-Nissan tarafından geliştirilen CMF-CD platformunu kullanır. Yeni Mégane’nin station wagon modeli 2016 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılırken, aynı yılın Temmuz ayının sonunda sedan modeli tanıtılmıştır. Böylelikle, Renault Fluence’ın yerini Mégane IV Sedan almıştır. Megane fiyat listesi için yukarıya tekrardan bakabilirsiniz.