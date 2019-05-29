Cooler Master, Computex 2019’da neler tanıttı?

CPU soğutucuları, bilgisayar bileşenleri ve çevre birimleri üretiminin öncü firmalarından Cooler Master, Computex 2019 kapsamında yeni ürünlerini tanıttı. Bu ürünler arasında yeni 3DVVC teknolojisi, (AIO) çift pompa CPU soğutucusu ve MasterFan SF serisinin yeni hattıda dahil olmak üzere birçok yeni teknoloji yer alıyor.

MasterAir Maker 3DVVC

MasterAir Maker 3DVVC, Cooler Master’ın 3D Dikey Buhar Odası teknolojisiyle tasarlanmıştır. Isıyı CPU’dan dağıtmak için geleneksel ısı boruları yerine, tek bir 3D Dikey Buhar Odasının bir ünitesini kullanır. Buhar haznesi, CPU ısısını alüminyum kanatlara eşit bir şekilde dağıtmak için U şeklinde bir konfigürasyona kesin olarak şekillendirilir ve iki 140mm fan tarafından soğutulur.

MasterAir MA620M

MasterAir MA620M, ısıyı eşit bir şekilde dağıtmak için tek tip 6 ısı borusu düzenine sahip karartılmış alüminyum kanatları barındırır. Silencio FP120 fan, ısı borularındaki ısıyı sessizce soğutmak için sessiz performans ile yüksek hava basıncı sağlar. Adreslenebilir RGB LED aydınlatma ile birlikte kolay montaj sistemi, MA620M’yi bir hava soğutma çözümü için pazardaki en iyi seçeneklerden biri yapıyor.

MasterAir G200P and G400P

G200P ve G400P, Cooler Master’ın bir sonraki küçük form faktörlü (SFF) hava soğutucuları olacak. G200P için 39,5 mm ve G400P için 58 mm’lik ultra düşük profilli, gömülü 2 ısı borusu (G200P) ve 4 ısı borusu (G400P), her iki model için de 92mm fan G200 ve G400P kullanıcılarına geniş termal performans sağlayacaktır. Her iki modelde de fanlar RGB aydınlatma özelliği ile gelmektedir.

MasterLiquid Dual Pump AIO Design

Cooler Master, her iki pompada yeni çift oda tasarımı içeren yeni çift pompa AIO sıvı soğutucusunu sunuyor. İkili pompa, soğutucunun su bloğuna akış hızını ve akış basıncını maksimize ederek soğutma performansını artırmak için tasarlanmıştır. Soğutucunun akış hızı, geleneksel AIO sıvı soğutucularla karşılaştırıldığında CPU ısısını çok daha hızlı bir şekilde dağıtır.