Kripto Para
Coinbase, ABD’li emeklilik fonu sağlayıcısı ForUsAll ile anlaştı!
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Coinbase, ABD’de bulunan 22 trilyon dolarlık emeklilik fonu piyasasının 1.7 milyar dolarlık kısmına sahip olan ForUsAll ile anlaştı. Anlaşma ile ülkede 401(k) olarak bilinen emeklilik fonu için çalışanlara kripto para ile yatırım yapma imkanı sağlanacak.
Paylaşılan haberlere göre çalışanlar için emeklilik fonu hizmeti sağlayan ForUsAll ile Coinbase arasında bir anlaşma sağlandı. Anlaşma ile beraber artık katılımcı şirketlerdeki çalışanlar, fon katkı paylarının %5’lik kısmına kadar temmuz ayından itibaren kripto para yatırımı yapabilecek.
Yapılabilecek kripto para yatırımları Bitcoin ve Ethereum ile birlikte diğer birçok kripto para ile olabilecek.
401(k) planı terimi, İç Gelir Kanunu’nun 401(k) alt-metin bölümünde belirtilen ve işveren tarafından desteklenen bir emeklilik hesap plânından gelmekte. Emeklilik ve Emeklilik hesabı piyasası 22 trilyon dolarlık bir sektör ve ForUsAll 1.7 milyar dolarlık çok küçük bir pazarı temsil ediyor. Ancak kripto paraları benimsemesi, kripto para birimlerine artan ana ilginin olduğu bir zamanda geliyor. Bu adım ile önümüzdeki zamanlarda diğer emeklilik planı sağlayıcılarının da yolunu açabilir. ForUsAll, müşterilerine doğrudan kripto para hizmeti sunan ilk firma oldu. Bu hizmeti sunmaya başlayan firmaların sayısının, kripto para piyasasındaki benimsenmelerin ve gelişmelerin hızlanmasının görülmesi ile daha da artacağı öngörülüyor.
Lider kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yaklaşık olarak %7 artış ile 37.735 dolardan işlem görüyor. El Salvador’dan gelen haberlerin ardından Hindistan’dan gelen bazı iddialar ile BTC fiyatı yönünü yukarı çevirmiş görünüyor.
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Kripto Para
Bitcoin için olumlu sinyaller şimdi de Hindistan ’dan geliyor!
El Salvador’un Bitcoin’i yasal bir para birimi olarak kabul etmesi kripto piyasası için birçok açıdan dönüm noktası idi. Bu hamle dünyadaki diğer tüm ülkeler için de öncü bir hamle oldu. Şimdi ise yeni iddialar var. Bitcoin için olumlu sinyaller bu kez de Hindistan ’dan geliyor. Bitcoin Hindistan ‘da yasal olabilir.
El Salvador’un Bitcoin yasasının ardından kripto para piyasasına bir başka olumlu haber de Hindistan’dan geliyor. Bazı kaynakların bildirdiğine göre, ülkedeki üst düzey yetkili kurumlar Bitcoin’i bir varlık sınıfı olarak tanımlayabilir.
India moving in the right direction to declare #Bitcoin an asset. 🤔 pic.twitter.com/UfOku3239s
— Bitcoin Archive 🗄🚀🌔 (@BTC_Archive) June 10, 2021
El Salvador’a göre daha büyük bir ekonomiye sahip olan Hindistan, kripto paralar konusunda çokça çelişkili kararlar almıştı. Hükümetin kripto varlıklara karşı oldukça sert bir tutumu bulunuyordu. Ancak gelen bilgiler, bu tutumdan uzaklaşıldığını ve Bitcoin’in yasal bir varlık sınıfı olarak tanımlanacağını iddia ediyor.
Hindistan, kripto piyasası ile ilgili bir dizi düzenleme için maliye bakanlığı ile görüşmelerini sürdürüyor. İddialara göre piyasa düzenleyicisi Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu (SEBI), Bitcoin’in yasal bir varlık sınıfı olarak tanımlanmasının ardından kripto para sektörü için düzenlemeleri denetleyecek.
Coinsbit Direktörü ve Finans Direktörü Ketan Surana ve Hindistan İnternet ve Mobil Birliği Üyesi Ketan Surana şu açıklamaları yaptı:
“Kripto para birimleri üzerinde çalışan yeni komitenin kripto para düzenlemesi ve mevzuatı konusunda çok iyimser olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz… Yakında genel senaryoyu inceleyecek ve ileriye doğru en iyi adımı atacak yeni bir taslak teklifi Kabine’de olacak.”
Hindistan’daki kripto para ekosistemi, ülkedeki birkaç kripto borsası yeni kullanıcı kaydı ve ticaret hacminde çokça artış kaydettiği için özellikle boğa koşusu sırasında en hızlı büyüyenlerden ekosistemlerden biri. Bundan dolayı hükümetin bu piyasaya yönelik düşmanca tutumu, sadece yeni gelişmeye başlayan bir ekosistemi öldürmekle kalmayacak, aynı zamanda devlet için güçlü bir gelir kaynağının kaybedilmesine yol açacaktı. İddialar doğru çıkarsa Hint kripto ekosistemi, Hindistan hükümetini kripto alanını düzenlemenin neden onu tamamen yasaklamaktan çok daha faydalı olacağına ikna etmek için sürecek 3-4 yıllık mücadeleyi noktalayabilir.
Ancak bu iddialara gelen eleştiriler de var. Hindistanlı blok zincir ve kripto yatırım uzmanı Hitesh Malviya şunları söylüyor:
“Bence Hindistan hükümeti Bitcoin’i düzenli hale getirmenin bir yolunu keşfedecek. Hindistan rupisinin pozisyonunu etkileyeceği için Hindistan’ın yakın gelecekte Bitcoin’i yasal bir para birimi olarak kabul edeceğini düşünmüyorum. Bitcoin’i yasal bir şekilde kabul etmek, kendi para birimi olmayan veya ABD dolarına bağımlı olan ülkeler için iyi bir fikirdir.”
Bitcoin’in bir ödeme aracı olarak kullanılmasından ziyade, alternatif bir varlık sınıfı olarak benimsenmesinin daha gerçekçi olacağını düşünenler de var. Kripto paraların aşırı volatil doğası nedeniyle düzenli bir ödeme aracı olarak kullanılmasının zor olduğu görüşleri hakim.
Bundan birkaç ay öncesine kadar kripto paraların varlıklarını, gerçekliklerini, geleceklerini ve sürdürülebilirliklerini tartışırken şimdi ödeme aracı mı yoksa alternatif bir varlık sınıfı mı olması gerektiğini tartışıyoruz. Geleneksel finansal sistemin dönüşmeye başladığının ayak seslerini artık daha net duyar gibiyiz. Sizin bu konuda düşünceleriniz neler?
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Kripto Para
El Salvador Bitcoin madenciliği için volkan enerjisi kullanabilir!
Kripto para piyasası adına oldukça önemli bir adım atan El Salvador, Bitcoin’i ülkede yasal para birimi olarak kabul etti. Başkan Nayip Bukele, Bitcoin 2021 konferansında verdiği yasa tasarısı haberinin bugün kongre tarafından ezici bir üstünlük ile kabul edildiğini duyurdu. Nayip Bukele şimdi ise Bitcoin madenciliğine yönelik bir çalışma planı yürütüyor. El Salvador Bitcoin madenciliği için volkan enerjisi kullanabilir.
Bitcoin’i yasal para birimi olarak resmen kabul etmeye başlayan El Salvador, Bitcoin madenciliği için gerekli olan enerjiyi de bir volkan enerjisi ile sağlayabilir. Başkan Nayip Bukele, devlete ait olan jeotermal elektrik şirketi LaGeo’ya volkan enerjisi ile Bitcoin madenciliği yapılması planının hazırlanması talimatının verildiğini açıkladı.
I’ve just instructed the president of @LaGeoSV (our state-owned geothermal electric company), to put up a plan to offer facilities for #Bitcoin mining with very cheap, 100% clean, 100% renewable, 0 emissions energy from our volcanos 🌋
This is going to evolve fast! 🇸🇻 pic.twitter.com/1316DV4YwT
— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 9, 2021
El Salvador’da yaklaşık olarak 20 adet aktif volkan bulunuyor. Chaparrastique yanardağı son 500 yıl içerisinde 20’nin üzerinde patlama yaşadı. Ülkenin jeotermal enerjisi ise tamamen temiz ve yenilenebilir.
Lider kripto para birimi Bitcoin’i ülkede ABD doları ile birlikte resmen yasal para birimi haline getiren El Salvador, bir ilki gerçekleştirdi. Artık ülke içerisindeki her ekonomik birim, sağladığı ürün ya da hizmet için BTC ödemesi alabilecek. Ayrıca El Salvador, ülke içerisinde 3 BTC harcayan herkese daimi ikamet imkanı da sunacak.
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Kripto Para
Milyarder yatırımcı Marc Lasry Bitcoin konusundaki pişmanlığını anlattı!
Avenue Capital Management’ın kurucusu ve Milwaukee Bucks’ın sahibi Marc Lasry, salı günü CNBC ile yaptığı bir röportajda, Bitcoin’in düşündüğünden çok daha hızlı büyüdüğünü kabul etti. Marc Lasry Bitcoin konusundaki pişmanlığını belirtti. Lasry, daha önceden çok daha fazla Bitcoin alması gerektiğini ve yapmadığına pişman olduğunu ifade etti.
ABD’li milyarder Marc Lasry, Bitcoin ’in yükselişini sürdüreceğini düşünüyor. Şu ana dek yaşamış olduğu yükselişin tahmininden daha hızlı olduğunu ifade eden Lasry, önceden çok daha fazla yatırım yapmış olması gerektiğini söyledi.
“Bence, gitgide daha fazla insan Bitcoin kullanmaya başladıkça, yükselmeye devam edecek. Düşündüğümden çok daha hızlı oldu. Çok daha fazlasını almalıydım. Bu benim hatamdı.”
Marc Lasry, geçmiş zamanlarda Bitcoin fiyatının 40.000 dolar seviyesini geçeceğini tahmin etmişti. Geçmişte yapmış olduğu bu tahmin ve Bitcoin’in şu andaki durumu ile ilgili yorum yapan Lasry şunları ifade etti:
“Bir kez bir piyasa kurulduğunda onun gitme ihtimali düşüktür. Bitcoin’in ilginç olduğunu düşünmemin nedeni buydu. Ve kurumsal yatırımcıların (gelecek) geldiğini eklediğinizde, fiyatın yükseleceğini düşündüm.”
Lasry, yerleşik piyasası nedeniyle Bitcoin’in uzun vadeli durumu konusunda da iyimser bir yaklaşıma sahip. 2018 yılının Temmuz ayında yine CNBC ile bir röportaj gerçekleştirmiş olan Lasry, Bitcoin’in ticaret yapmak için daha kolay ve kabul edilebilir bir hale geleceğini ve birkaç yıl içerisinde de 40.000 dolar seviyesine tırmanacağını belirtmişti. Bitcoin yatırımı olan kişilerin de 3 ila 5 yıl içerisinde anaparalarını 5 ila 10 katına katlayacaklarını söylemişti. Bunları söylediği dönemlerde BTC fiyatı 7500 doların altındaydı.
Lasry, 2018 yılından birkaç yıl önce Bitcoin satın almamış olduğuna pişman olduğunu dile getirerek, yalnızca birkaç yıl önce 300 dolarda olan kripto para birimine daha önceden yatırım yapmış olması gerektiğini belirtti.
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