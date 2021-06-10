Coinbase, ABD’li emeklilik fonu sağlayıcısı ForUsAll ile anlaştı!

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Coinbase, ABD’de bulunan 22 trilyon dolarlık emeklilik fonu piyasasının 1.7 milyar dolarlık kısmına sahip olan ForUsAll ile anlaştı. Anlaşma ile ülkede 401(k) olarak bilinen emeklilik fonu için çalışanlara kripto para ile yatırım yapma imkanı sağlanacak.

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Paylaşılan haberlere göre çalışanlar için emeklilik fonu hizmeti sağlayan ForUsAll ile Coinbase arasında bir anlaşma sağlandı. Anlaşma ile beraber artık katılımcı şirketlerdeki çalışanlar, fon katkı paylarının %5’lik kısmına kadar temmuz ayından itibaren kripto para yatırımı yapabilecek.

Yapılabilecek kripto para yatırımları Bitcoin ve Ethereum ile birlikte diğer birçok kripto para ile olabilecek.

401(k) planı terimi, İç Gelir Kanunu’nun 401(k) alt-metin bölümünde belirtilen ve işveren tarafından desteklenen bir emeklilik hesap plânından gelmekte. Emeklilik ve Emeklilik hesabı piyasası 22 trilyon dolarlık bir sektör ve ForUsAll 1.7 milyar dolarlık çok küçük bir pazarı temsil ediyor. Ancak kripto paraları benimsemesi, kripto para birimlerine artan ana ilginin olduğu bir zamanda geliyor. Bu adım ile önümüzdeki zamanlarda diğer emeklilik planı sağlayıcılarının da yolunu açabilir. ForUsAll, müşterilerine doğrudan kripto para hizmeti sunan ilk firma oldu. Bu hizmeti sunmaya başlayan firmaların sayısının, kripto para piyasasındaki benimsenmelerin ve gelişmelerin hızlanmasının görülmesi ile daha da artacağı öngörülüyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yaklaşık olarak %7 artış ile 37.735 dolardan işlem görüyor. El Salvador’dan gelen haberlerin ardından Hindistan’dan gelen bazı iddialar ile BTC fiyatı yönünü yukarı çevirmiş görünüyor.