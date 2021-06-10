Bitcoin için olumlu sinyaller şimdi de Hindistan ’dan geliyor!

El Salvador’un Bitcoin’i yasal bir para birimi olarak kabul etmesi kripto piyasası için birçok açıdan dönüm noktası idi. Bu hamle dünyadaki diğer tüm ülkeler için de öncü bir hamle oldu. Şimdi ise yeni iddialar var. Bitcoin için olumlu sinyaller bu kez de Hindistan ’dan geliyor. Bitcoin Hindistan ‘da yasal olabilir.

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El Salvador’un Bitcoin yasasının ardından kripto para piyasasına bir başka olumlu haber de Hindistan’dan geliyor. Bazı kaynakların bildirdiğine göre, ülkedeki üst düzey yetkili kurumlar Bitcoin’i bir varlık sınıfı olarak tanımlayabilir.

India moving in the right direction to declare #Bitcoin an asset. 🤔 pic.twitter.com/UfOku3239s — Bitcoin Archive 🗄🚀🌔 (@BTC_Archive) June 10, 2021

El Salvador’a göre daha büyük bir ekonomiye sahip olan Hindistan, kripto paralar konusunda çokça çelişkili kararlar almıştı. Hükümetin kripto varlıklara karşı oldukça sert bir tutumu bulunuyordu. Ancak gelen bilgiler, bu tutumdan uzaklaşıldığını ve Bitcoin’in yasal bir varlık sınıfı olarak tanımlanacağını iddia ediyor.

Hindistan, kripto piyasası ile ilgili bir dizi düzenleme için maliye bakanlığı ile görüşmelerini sürdürüyor. İddialara göre piyasa düzenleyicisi Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu (SEBI), Bitcoin’in yasal bir varlık sınıfı olarak tanımlanmasının ardından kripto para sektörü için düzenlemeleri denetleyecek.

Coinsbit Direktörü ve Finans Direktörü Ketan Surana ve Hindistan İnternet ve Mobil Birliği Üyesi Ketan Surana şu açıklamaları yaptı:

“Kripto para birimleri üzerinde çalışan yeni komitenin kripto para düzenlemesi ve mevzuatı konusunda çok iyimser olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz… Yakında genel senaryoyu inceleyecek ve ileriye doğru en iyi adımı atacak yeni bir taslak teklifi Kabine’de olacak.”

Hindistan’daki kripto para ekosistemi, ülkedeki birkaç kripto borsası yeni kullanıcı kaydı ve ticaret hacminde çokça artış kaydettiği için özellikle boğa koşusu sırasında en hızlı büyüyenlerden ekosistemlerden biri. Bundan dolayı hükümetin bu piyasaya yönelik düşmanca tutumu, sadece yeni gelişmeye başlayan bir ekosistemi öldürmekle kalmayacak, aynı zamanda devlet için güçlü bir gelir kaynağının kaybedilmesine yol açacaktı. İddialar doğru çıkarsa Hint kripto ekosistemi, Hindistan hükümetini kripto alanını düzenlemenin neden onu tamamen yasaklamaktan çok daha faydalı olacağına ikna etmek için sürecek 3-4 yıllık mücadeleyi noktalayabilir.

Ancak bu iddialara gelen eleştiriler de var. Hindistanlı blok zincir ve kripto yatırım uzmanı Hitesh Malviya şunları söylüyor:

“Bence Hindistan hükümeti Bitcoin’i düzenli hale getirmenin bir yolunu keşfedecek. Hindistan rupisinin pozisyonunu etkileyeceği için Hindistan’ın yakın gelecekte Bitcoin’i yasal bir para birimi olarak kabul edeceğini düşünmüyorum. Bitcoin’i yasal bir şekilde kabul etmek, kendi para birimi olmayan veya ABD dolarına bağımlı olan ülkeler için iyi bir fikirdir.”

Bitcoin’in bir ödeme aracı olarak kullanılmasından ziyade, alternatif bir varlık sınıfı olarak benimsenmesinin daha gerçekçi olacağını düşünenler de var. Kripto paraların aşırı volatil doğası nedeniyle düzenli bir ödeme aracı olarak kullanılmasının zor olduğu görüşleri hakim.

Bundan birkaç ay öncesine kadar kripto paraların varlıklarını, gerçekliklerini, geleceklerini ve sürdürülebilirliklerini tartışırken şimdi ödeme aracı mı yoksa alternatif bir varlık sınıfı mı olması gerektiğini tartışıyoruz. Geleneksel finansal sistemin dönüşmeye başladığının ayak seslerini artık daha net duyar gibiyiz. Sizin bu konuda düşünceleriniz neler?