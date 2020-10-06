Watch Dogs: Legion çapraz platform özelliğini destekleyecek!

Watch Dogs: Legion, çıkışına bir aydan az bir süre kala yeni detaylar vermeye devam ediyor. Oyunun yeni nesilde çapraz platform özelliğini destekleyeceği öğrenildi.

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Watch Dogs: Legion oyuncuları cihaz değiştirse de kayıt dosyalarına kaldıkları yerden ulaşabilecekler!

Sonbahar mevsimi oyun dünyası için oldukça hareketli geçmeye devam ediyor. Bu döneme önemli iki markasının yeni üyelerini çıkaracak Ubisoft, Watch Dogs: Legion oyunu ile alakalı yeni detaylar sundu. Hikaye odaklı bir oyun olmasına rağmen çok oyunculu modu da olacak olan yapım, yeni nesilde çapraz platform desteğini oyuncularına sunacak. Yapımcı Lathieeshe Thillainathan yaptığı açıklama ile oyuncuların çok oyunculu modda kaydettikleri ilerlemelerin kullandıkları cihazlardan bağımsız olacağını belirtti. Böylelikle konsol bilgisayar arası veya konsollar arası değişiklik yapan oyuncular, daha önceki cihazlarında kaydettikleri çok oyunculu mod ilerlemelerini yeni cihazlarında da kullanabilecekler.

Yeni nesil konsolların çıkışı ile birlikte önemi artan bu özellik bazı firmaların daha fazla para kazanma isteği nedeniyle farklı yollarda dahi kullanılmıştı. NBA 2K21 oyununda da benzer bir durum ortaya çıkarken, firma 100 dolarlık Mamba Edition‘ı almayan oyunculara bu özelliği sunmayacağını duyurmuştu. Öte yandan 20 dakikalık oldukça sert havanın hakim olduğu bir adet oynanış videosunun da çıktığı oyun, 29 Ekim 2020 tarihinde oyuncuları karşılayacak. Farklı mekanikleri ile oyuncularda meraka neden olan yapım, eski nesil, yeni nesil ve PC için piyasaya sürülecek.