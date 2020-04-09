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COBOL programcısı aranıyor!
COBOL programcısı aranıyor! Amerika’da artan işsizlik maaşı başvuruları sonrası, henüz yeni sisteme geçememiş eyaletlerde COBOL dilini bilen bilgisayar programcıları aranıyor.
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Dünyanın koronavirüs salgınıyla savaştığı bu dönemde, Amerka’da COBOL dilini bilen programcılar da aranan kişiler oldu. Amerika’da yeni sistemlere geçemeyen eyaletler, koronavirüs sonucu rekor kıran işsizlik maaşı başvurularına daha çabuk cevap verebilmek için COBOL bilen bilgisayar programcıları aramaya başladı. Kansas ve Connecticut eyaletleri bu sorunu yaşayan eyaletlerden. Sibergüvenlik uzmanı Joseph Steinberg, 1959’da geliştirilmiş olan COBOL hakkında açıklamalarda bulundu. Steinberg, 80’lere kadar çok yaygın olan programlama dilinin o tarihten sonra pek kullanılmadığını, Amerika’daki üniversitelerin de 1980’lerden sonra COBOL eğitimi vermediklerini vurguladı. Bu verilerin aksine COBOL, kullanılmaya devam edilen sistemlerde de varlığını sürdürüyor. Reuters’ın üç sene önceki raporuna göre, 220 milyar COBOL satırı hala kullanımda bulunuyor. Banka sistemlerinin yüzde 43’ü, pos cihazlarının ise yüzde 95’i COBOL kodlarına bağlı durumda. Steinberg, bu durumdan ders çıkarılması ve bir daha böyle zor durumlarda kalmamak için adımların atılması gerektiğini de belirtti.
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Çin şirketleri 2019’da en fazla patent alan şirketler oldu!
World Intellectual Property Organisation (WIPO)’nun yayınladığı duyuruya göre, Çin şirketleri 2019’da en fazla uluslararası patent alan şirketler oldu! WIPO‘nun kurulduğu yıl olan 1978’den beri birinci sırada olan Amerika Birleşik Devletleri’ni, 2019 senesinde Çin, tahtından etti.
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Çin şirketleri 2019’da en fazla patent alan şirketler oldu!
Dördü dijital iletişim alanında olmak üzere, Top 10 Başvuru listesinin altısını Çinli şirketler oluşturuyor. Huawei içlerinde 4,411 yayınlanmış patent ile en aktif olanı. Ardından Mitsubishi, Samsung, Qualcomm ve Oppo geliyor.
Patentlerin alındığı alanların %8.7‘sini bilgisayar teknolojileri, %7.7‘sini dijital iletişim teknolojileri ve %7‘sini elektrikli makine teknolojileri oluşturuyor. Patentlere ek olarak ayrıca trademarklar (Madrid System) ve endüstriyel tasarımlar (Hague System) da bulunuyor. Huawei 131 adet birbirinden bağımsız uygulama yayınladı ve Samsung, en fazla endüstriyel tasarım yapan şirket oldu.
Çin’in eğitim ve teknoloji politikasının etkilerini eğitim kurumlarındaki patentleri ile bile görebiliriz. California üniversitesi, 470 yayınlanmış patent ile birinci sırada olsa da, ilk beş sıralamasında üç ismin Çin üniversiteleri olduğunu görmekteyiz. (Tsinghua University, Shenzhen University ve South China University of Technology.)
WIPO‘nun (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) Çin Patent istatistiklerine buradan ulaşabilirsiniz.
Akıllı TV
Bilgisayardan Televizyona Kablosuz Görüntü Nasıl Aktarılır? (VIDEO)
Bugünkü videomuzda, bilgisayarınızdaki görüntüyü kablosuz olarak nasıl televizyonunuza aktarma yönteminden bahsedeceğim.
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Hangi televizyonlara bilgisayardan görüntü aktarabiliyoruz?
Öncelikle bu işlemleri yapabilmek için akıllı televizyona sahip olmanız ya da televizyonunuzu akıllı hale getirecek aparatlar bulmanız gerekiyor. Eğer televizyonunuz akıllı değilse internet üzerinden TV Box (Tavsiyem ) veya Google’ın geliştirmiş olduğu ChromeCast cihazını satın almanız gerekiyor. Aksi takdirde bu sistemi kullanamazsınız.
Bilgisayardan görüntüyü TV’ye nasıl aktarabiliriz? ( Basit ve etkili yöntem!)
Bilgisayar modeli fark etmeksizin Google Chrome tarayıcının yüklü olduğu tüm bilgisayarlarda bu fonksiyon çalışıyor.
Tarayıcı sayfasını yayınlama:
- Tarayıcımızın en sağında bulunan üç noktaya basıyoruz. Karşımıza çıkan sekmeden “Yayınla” seçeneğini basıyoruz.
- Yayınla seçeneğinden “ağ üzerinde” gözüken televizyon modelimizi seçiyoruz.
- Görüntü aktarılma başladı, iyi eğlenceler 🙂
Tüm ekranı yayınlama:
- Tarayıcımızın en sağında bulunan üç noktaya basıyoruz. Karşımıza çıkan sekmeden “Yayınla” seçeneğini basıyoruz.
- Bu sefer alt taraftaki seçeneklerden masaüstünü seçiyoruz.
- Chrome bizden ekran seçmemizi istiyor.
- Tarayıcının pozisyonunu küçültüp bir alt sekmeye alıyoruz.
- Masaüstünü seçip ekle dememiz yeterli.
- Görüntü simultane şekilde yayınlanmaya başladı bile :).
Basın Bülteni
adidas #HOMETEAM ile evde harekete devam!
adidas hayata geçirdiği #HOMETEAM hareketiyle “hayat durmadı evde devam ediyor” ve bununla birlikte herkesi harekete davet ediyor.
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adidas, adidas Runners koşu grupları, ünlü adidas sporcuları ve sanatçılarıyla start verdiği yeni hareketiyle, aktif kalmaya karşı farkındalık yaratmaya çalışıyor. Sosyal ve dijital kanallarda bu akımı destekleyecek ücretsiz sanal deneyimler sunuyor.
Firma, uygulamanın içeriğinde evde yapılacak egzersiz planlamaları ve beslenme rehberleri sunacak. Dünya çapında 15 farklı dilde indirilebilen Training ve Running uygulamalarına üç ay boyunca ücretsiz premium erişim sağlıyor.
Bu hareketle birlikte Runners topluluğu da sanallaştı. AR artık canlı platformlar yoluyla haftalık etkinlik programları sunacak. Tüm dünyadaki kaptan ve koçlarla yapılan meditasyon, yoga, HIIT (Yüksek Yoğunluklu İnterval Antrenman), beslenme ve soru-cevapların da dahil olduğu oturumlarla canlı platformlar üzerinden sunuyor.
Sanal etkinlik takvimi için adidas Runners İstanbul Facebook grubunu takip etmek, yeni çıkan her şeyden haberdar olmak için BURAYA kaydolmak mümkün.