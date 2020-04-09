World Intellectual Property Organisation (WIPO)’nun yayınladığı duyuruya göre, Çin şirketleri 2019’da en fazla uluslararası patent alan şirketler oldu! WIPO‘nun kurulduğu yıl olan 1978’den beri birinci sırada olan Amerika Birleşik Devletleri’ni, 2019 senesinde Çin, tahtından etti.

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Çin şirketleri 2019’da en fazla patent alan şirketler oldu!

Dördü dijital iletişim alanında olmak üzere, Top 10 Başvuru listesinin altısını Çinli şirketler oluşturuyor. Huawei içlerinde 4,411 yayınlanmış patent ile en aktif olanı. Ardından Mitsubishi, Samsung, Qualcomm ve Oppo geliyor.

Patentlerin alındığı alanların %8.7‘sini bilgisayar teknolojileri, %7.7‘sini dijital iletişim teknolojileri ve %7‘sini elektrikli makine teknolojileri oluşturuyor. Patentlere ek olarak ayrıca trademarklar (Madrid System) ve endüstriyel tasarımlar (Hague System) da bulunuyor. Huawei 131 adet birbirinden bağımsız uygulama yayınladı ve Samsung, en fazla endüstriyel tasarım yapan şirket oldu.

Çin’in eğitim ve teknoloji politikasının etkilerini eğitim kurumlarındaki patentleri ile bile görebiliriz. California üniversitesi, 470 yayınlanmış patent ile birinci sırada olsa da, ilk beş sıralamasında üç ismin Çin üniversiteleri olduğunu görmekteyiz. (Tsinghua University, Shenzhen University ve South China University of Technology.)

WIPO‘nun (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) Çin Patent istatistiklerine buradan ulaşabilirsiniz.