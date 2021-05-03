Uygulama
Clubhouse Android sürümü için beta süreci başlıyor!
Clubhouse Android sürümü ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Kısa sürede büyük bir popülariteye sahip olan sosyal medya uygulaması bildiğiniz üzere sadece iOS platformunda vardı. Android işletim sistemli cihaz kullanıcıların yolunu gözlediği uygulama için ilk adımlar atılıyor. Uygulamanın mucitlerinden olan Paul Davidson‘un da daha önceden dediği gibi içerisinde bulunduğumuz ayda Clubhouse‘a kavuşacağız. Zira popüler sosyal medya uygulamasının Android sürümü için beta süreci başladı.
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Clubhouse Android versiyonu için kapalı beta başladı!
Sosyal medya uygulamaları her geçen gün çeşitliliğini arttırmaya devam ediyor. Günümüz dünyasında oldukça önemli bir yere sahip olan bu uygulamalar ile kullanıcılar da farklı deneyimler yaşıyorlar. Facebook, Twitter ve Instagram gibi uygulamaların yanı sıra her geçen gün farklı özelliklere sahip yeni uygulamalar ortaya çıkıyor. Bu uygulamalardan en sonuncusu hepimizin aşina olduğu Clubhouse. Sesli sohbet odaları ile kullanıcılarına farklı bir deneyim vadeden bu uygulama, daha fazla insana ulaşmak istiyor. An itibariyle iOS işletim sistemli cihazlarda kullanıma açık olan bu uygulama, platform desteğini genişletiyor. Uygulamanın mucitlerinden Paul Davidson daha önceden yaptığı açıklama ile, uygulamayı Android‘e kesin olarak çıkaracaklarını açıklamıştı. Merakla Android sürümü beklenen uygulamadan ilk sinyaller de gelmeye başladı. Clubhouse Android sürümü için kapalı beta süreci an itibariyle başladı.
Uygulamanın resmi sitesinde mayıs ayı için plan yazısı yayımlandı. Blog yazısında içerisinde bulunduğumuz ay ile alakalı yapılan ve yapılacaklar listesi yer alıyor. Ancak bu listede en çok dikkat çeken detay tabi ki de uygulamanın Android sürümü ile alakalı. Zira Clubhouse Android sürümü için kapalı beta sürecinin başladığı resmen belli oldu. Geliştirici ekip uygulamanın Android versiyonunun henüz herkese açık olmadığını açıkladı. Ancak geliştirici ekip test sürecinin resmen başladığını hayranlarına duyurdu. Geliştiriciler aracılığı ile test edilen versiyonun yakında Android kullanıcılarına çıkacağının bilgisi de ortaya çıktı. Bununla birlikte, uygulamanın test süreci ile alakalı başka detaylara daha rast geldik. Geliştiriciler arasında yer alan Mopew Ogundipe, uygulama içerisindeki profilini değiştirdi. Ogundipe, kapalı beta sürecine dahil olduğunu Twitter aracılığı ile takipçilerine duyurdu. Clubhouse profilindeki “iPhone’dan gönderildi” ibaresi değişti. Ogundipe’nin hesabında artık “Pixel’den gönderildi” yazıyor. Bu sayede Android sürümünün geliştirildiği yönünde ikinci bir kanıt daha ortaya çıkmış oldu.
How it started How it's going 😊 pic.twitter.com/SPc5A3mUZd
— Mopewa (@mopewa_o) April 11, 2021
Clubhouse diğer sosyal medya uygulamalarına da ilham kaynağı oldu!
Sesli sohbet uygulaması, etkisini sadece kullanıcılar arasında göstermedi. Pek çok farklı sosyal medya uygulaması, Clubhouse benzeri özellikleri kendine entegre etmeye çalışıyor. Son olarak bildiğiniz üzere Twitter benzer bir hamle gerçekleştirdi. Dünyaca ünlü sosyal medya uygulamasına Spaces (Alanlar) isimli özelliği geldi. Bu sayede kullanıcılar Clubhouse uygulamasındaki gibi kendi takipçileri ile sohbet odaları oluşturabilmekte. Özellikle Android sürümünün olmadığı Clubhouse uygulamasının popülaritesinden Twitter da faydalanabiliyor. Twitter‘ın yanı sıra Reddit ve Instagram uygulamaları da benzer özellik için kolları sıvadı. Reddit, Talk ismini verdiği özelliğini aynı şekilde beta sürecine dahil etti. Şu an için uygulamada sadece “modların” konuşmasına izin veriliyor. Bir diğer sosyal medya devi Instagram ise, işi biraz daha farklı ele alıyor. Zira Instagram Live ile birlikte konuşmacıların görüntü açmadan da sohbete dahil olmaları mümkün. Bu sayede kullanıcılar Clubhouse’takine benzer bir deneyimi yaşayacaklar. İlerleyen zamanlarda ise bu özelliğe sahip daha fazla sosyal medya uygulamasının olacağı iddia ediliyor.
Android için geç kalarak pastadaki payını biraz bölmek zorunda kalan Clubhouse için mevcut sürüme de geliştirmeler gelmeye devam ediyor. Bildirim sistemini entegre eden geliştiriciler, kullanıcıların takip ettikleri yayıncılara daha kolay ulaşmasını hedefliyor. Ayrıca uygulama içi algoritmanın da iyice geliştirildiği ortaya çıktı. Kullanıcılar için daha gelişmiş bir öneri ve bildirim sistemi artık uygulamada var olacak. Şubat ayında 8 milyon indirme rakamlarına ulaşan sosyal medya uygulaması popülaritesini de genişletmeye devam edecek gibi gözüküyor. Android sürümü için Mayıs 2021 tarihi verilirken, versiyonun etkileri de şimdiden merak konusu. Bununla birlikte kapalı beta sürecinde olan uygulamanın açık betaya geçiş yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Bakalım Clubhouse Android sürümü de sosyal medyayı kasıp kavuracak mı bekleyip göreceğiz.
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Uygulama
Instagram ve Facebook’tan iOS kullanıcılarına veri takibi gözdağı
Instagram ve çatı şirketi Facebook, bilindiği üzere, iOS 14.5’la gelen yeni kişisel veri takibi şeffaflığı kurallarından pek de hoşnut değil. Hatırlayacağınız üzere, Apple, iOS’un yeni sürümüyle birlikte Uygulama Takibi Şeffaflığı’nı getirmişti. Bu yeni kurallara göre, reklam amacıyla kullanıcıların kişisel verilerini takip etmek isteyen uygulamalar, artık kullanıcıların iznini almak zorunda kalacaktı. Tabi, Facebook gibi gelirinin büyük bölümünü kişisel veriler ve dolayısıyla bunların reklam amaçlı kullanımıyla edinen firmalar bu duruma büyük tepki göstermişti. Hatta, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, eline geçen her her fırsatta Apple’ı bu konuda ağır eleştirmişti. Görünen o ki, Facebook ve bünyesindeki Instagram bu eleştirileri bir aşama daha ileri taşıyor. Zira, şirket iki popüler platformunda yer alacak ve kullanıcılara adeta göz dağı veren uyarı görsellerini hazırladı bile…
Instagram ve Facebook: “Uygulamaların ücretsiz kalmasını istiyorsanız verilerinizi bizimle paylaşmalısınız”
Görünüşe göre Facebook’un, Apple’ın yeni kişisel veri politikasını eleştirme konusunda durmaya niyeti yok. Kuralın ilk duyurulduğu günden bu yana tepkisini yüksek sesle dile getiren şirket, geçtiğimiz günlerde iOS 14.5’la yeni politika yürürlüğe girdiğinden beri sesinin tonunu daha da arttırmıştı. Şimdi ise, görünen o ki, Facebook bu eleştirileri kampanyasındaki stratejisini değiştirdi. Zira, şirket yayımladığı bu uygulama içi uyarı görseliyle kullanıcıları da kavganın içine çekiyor.
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İşte o uyarı metni
Yukardaki görsel, ABD’de de yaşayan Ashkan Soltani isimli Twitter kullanıcısına ait. Bu kullanıcı, geçtiğimiz günlerde telefonunda Instagram ve Facebook uygulamalarına girdiğinde görseldeki uyarı metinleriyle karşılaştığını ifade ediyor. Facebook ve Instagram’daki bu uyarı metinlerini büyük ölçüde klasik bilgilendirme metni şeklinde tanımlamamız mümkün. Metnin Türkçe çevirisi ise şu şekilde:
” iOS 14’lü bir sürüm kullanıyorsunuz. Bu iOS versiyonu, bizim uygulama olarak sizin kişisel verilerinizi takip etmemiz için sizden bir izin almamızı zorunlu kılıyor. Bizim bu takibi yapmamızın ana amacı gördüğünüz reklamların kalitesini geliştirmek. Bunun yanında, sizden aldığımız bu verilerin kullanımını nasıl limitlediğimizi görmek için buraya tıklayabilirsiniz.”
Buraya kadar metinde her şey normal gözüküyor. Ancak metnin asıl dikkat çeken kısmı ise paragrafın altında yer alan üç maddede. Bu üç cümle kişisel verilerinizi Facebook’a vermenin yararlarını listeliyor. Bu listenin çevirisi ise şu şekilde:
” Biz bu verileri şu amaçlarla kullanıyoruz:
- Size özel, daha iyi kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek.
- Platformu ve uygulamayı size ücretsiz bir şekilde sunmaya devam etmek.
- Bizim bu verilerle oluşturduğumuz reklamlardan yararlanan işletmeleri desteklemek. “
Aslında, bu üç maddenin ikisi çok da agresif gözükmüyor. Ancak, ikinci cümle için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Facebook ve Instagram, kullancılara açıkça eğer uygulamaya para ödemek istemiyorlarsa verilerini paylaşmaya devam etmeleri gerektiğini söylüyor. Hatta, nerden baktığınıza bağlı olarak, kullanıcıları tehdit ediyor demek bile mümkün. Tabi, bu sizin yorumunuza kalmış. Facebook, The Verge’e konu hakkında yaptığı açıklamada bu görselleri “kullanıcıları eğitmek” amacıyla hazırladığını söylüyor. Facebook’un bu iddiasına ne kadar inanırsınız bilemeyiz fakat şirketin paylaştığı bu metnin Apple’ın yeni kurallarını ihlal etmediğini söylemeliyiz. Zira, Uygulama Takibi Şeffaflığı kuralları uygulamaların kullanıcıları kişisel verilerini paylaşma konusunda ikna etmeye çalışan bildirimler yayımlamasına izin veriyor.
Apple’ın yeni “Uygulama Takibi Şeffaflığı” kuralları ne anlama geliyor? Facebook neden bu kadar tepkili?
Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz günlerde yayımlanan iOS 14.5’un en dikkat çeken yeniliklerinden bir d Uygulama Takibi Şeffaflığı’ydı. Peki bu yeni kurallar ne anlama geliyor? Bu yeni kurallara göre, eskiden izninizi almadan kişisel verilerinizi takip eden uygulamalar artık bu işlem için izin almak zorunda. Bu kurala uymayan uygulamalar içinse yaptırım çok ağır: App Store’dan banlanmak. Doğal olarak Instagram ve Facebook gibi bu işten gelir eden firmalar bu yeni kuraldan mutsuz. Peki Facebook’un iddiası ne? Facebook’a göre, Apple bu yeni kuralları kullanıcıların iyiliğini düşündüğü için getirmedi. Aksine, Facebook’un iddası, Apple’ın bunu tamamen kendi çıkarları için yaptığı şeklinde. Öyle ki, Zuckerberg, Apple’ın bu değişikliği App Store’daki para kazanma modelini değiştirip kendi komisyonunu arttırmak için yaptığını söylüyor. Ünlü CEO’ya göre, Apple’ın amacı reklam kazancını sıfıra indirmek ve uygulamaları abonelik modeline geçirmek. Böylece, Zuckerberg’e göre, Apple App Store’daki artan abonelik harcamalarından daha fazla komisyon kazanabilecek.
Facebook’un bu yeni uyarı metni hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce biraz tehditkar mı, yoksa bir sıkıntı yok mu? Eğer Facebook ücretli olursa platformu kullanmaya devam eder misiniz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın:)
Kaynak: TheVerge, AppleInsider
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Google Meet arayüz değişikliği ve yeni özelliklerle geliyor!
Google, masaüstü ve dizüstü bilgisayar kullanıcıları için önümüzdeki ay Meet arayüzünü yenilemeyi planlıyor. Web için geliştirilen yeni Meet arayüzü video akışlar ve toplantıları görüntülemeyle ilgili bir takım iyileştirmeler içeriyor.
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Google Meet, Google tarafından geliştirilen bir video konferans platformu. G Suite uygulamalarının bir parçası. Google Chat ile beraber Google Hangouts’ın yerine geçti. Google, Ekim 2019‘da Google Hangouts’ı kullanımdan kaldırmıştı.
Getirilen değişiklikler Google Meet’i Zoom ve Microsoft Teams’in konumuna yakın bir yere taşıyor. Eğer görüşmeler sırasında kendi yüzünüzü görmekten sıkıldıysanız yakında görüntünüzü tamamen küçültmeniz mümkün olacak. Tamamen gizlemek istediğiniz durumda da uygulama size yardımcı olacak. Kendi görüntünüzü katılımcılar ızgarasında bir yere koymak ya da hareketli bir resme yerleştirme özellikleri de yeni iyileştirmeler arasında yer alıyor.
Özellikle tüm katılımcıların toplantı sekmesinin alt tarafında görünmesi ekranda görünen bir dosyaya odaklanmayı kolaylaştıracak. Ayrıca aramayı sonlandır düğmesi kamera ve mikrofon düğmelerinden uzak bir yerde yer alacak. Böylece sesi kapatayım derken yanlışlıkla aramadan çıkmak gibi bir durumla karşılaşmayacaksınız.
Meet ile kameranız sizi şaşırtacak
Kamera tarafında da iyileştirmeler sunan Meet, düşük ışık modunu hayata geçirmeyi planlıyor. Bu özellik karanlık bir odadaysanız sizi daha görünür kılmak için web kameranızı otomatik olarak ayarlayacak. Ayrıca güneşli bir günde pencereden fazla ışık geliyorsa yine optimize ederek görüntüyü daha güzel hale getirecek.
Google Workspace aboneleri de önümüzdeki aylarda Google Meet için yeni bir otomatik yakınlaştırma özelliğine erişecekler. Google Workspace, Google tarafından abonelik tabanlı olarak sunulan, bulut bilişim verimliliği ve iş birliği sistemi araçları yazılımıdır. Abonlere sunulan bu özellik sayesinde sizi takip edecek ve hareket ederseniz kamera sizi konumlandıracak.
Google ayrıca önümüzdeki haftalarda Meet’e video arka plan değiştirme özelliği ekleyecek. Sınıf, parti ya da orman gibi seçenekler yer alacak. Ayrıca bu sahnelerin ilerde daha fazla seçenek sunması bekleniyor.
Pandemi dönemiyle birlikte önemi daha çok anlaşılan konferans sistemleri birbirlerinden özellikler almaya devam ediyor. Bu sayede elbette gelişimleri de hızlanıyor ve biz kullanıcılara daha kararlı uygulamalar sunuyorlar. Google Meet, Google’ın diğer yazılımları düşünüldüğünde gelişime açık ve lider olmaya aday bi uygulama. Elbette Zoom ve Microsoft Teams gibi rakipler var.
Meet’in ilerleyen zamanlarda ne gibi özellikler sunarak kullanıcıları çekeceğini merakla bekliyoruz.
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Uygulama
Facebook tam gaz! Spotify işbirliği, Clubhouse klonu ve dahası
Facebook’un bir süredir gözünü ses temelli sosyal medyaya diktiği yeni bir haber değil. Tıpkı diğer sosyal medya devleri gibi Facebook da, Clubhouse’un öncülük ettiği ses odaklı yeni trendden payını almak istiyor. Şirket bu konuda ilk olarak Clubhouse benzeri bir uygulama geliştirdiği söylentileriyle gündeme gelmişti. Ancak daha sonradan bunun Facebook’a entegre bir özellik olacağı konuşulmuştu. Hatta, Facebook’un kodlarında bu tarz bir özellik bile bulunmuştu. Yani, sosyal medya devinin bu konuda bir çabası olduğu kesin olsa da, tam olarak ne yapmak istediğini bugüne kadar bilmiyorduk. Fakat, bugün direkt CEO Mark Zuckerberg’in ağzından duyduğumuz sözler şirket bu konudaki yol haritasını açık bir şekilde göstermekte. Şirket ses temelli bir imparatorluk kuruyor desek abartmış olmayız. İşte Zuckerberg’in Clubhouse klonu, büyük Spotify işbirliği vb. konularda yaptığı açıklamalar ve Facebook’a gelecek ses bazlı yenilikler…
Facebook ve Spotify güçlerini birleştiriyor
Aslında, Spotify ve Facebook partnerliği yeni değil. Zira iki uygulama daha önce de Facebook Messenger’daki çeşitli entegrasyonlar vasıtasıyla bir araya gelmişti. Ancak bugün duyurulan işbirliği çok daha kapsamlı. Zira, Facebook, bu yeni özelliğiyle Spotify’ı uygulamanın içine entegre edecek. Projenin adı ise “Boombox”.
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Clubhouse benzeri özellik bu yaz Facebook ve Facebook Messenger’da
Sonunda aylardır süren söylentiler gerçeğe kavuştu. Facebook, Clubhouse tarzı ses bazlı bir özelliği önümüzdeki platformlarına getiriyor. Ancak, bu ilk iddiaların aksine bir uygulama değil ve sadece yeni bir özellik şeklinde olacak. Hatta, “Live Auido Rooms” adındaki bu özellik sadece Facebook’la sınırlı kalmayıp, platformun mesajlaşma uygulaması Messenger’a da gelecek.
İlk olarak Facebook Groups’ta yer alacak özellik, beta aşamasında ünlüler ve influencer’lar tarafından test edilecek. Akabinde ise 1.8 milyarlık Facebook kullanıcı kitlesine yavaş yavaş sunulacak. Bu yeni özelliğin çalışma prensibi ise oldukça basit. Tıpkı Clubhouse gibi, kullanıcılar Facebook’ta ilgi alanları çerçevesinde odalar açacak ve sesli sohbet edecek. Tabi, sistemin yine Clubhouse’ta olduğu gibi konuşmacılar ve dinleyiciler şeklinde olması beklenmekte. Ayrıca, Facebook Clubhouse’un aksine, bu sesli özellikten para kazanma imkanını uygulama başlar başlamaz sunacak. Bu bağışa dayanan sistemin para birimi ise Facebook’tan alışık olduğumuz Stars (yıldızlar) olacak.
Soundbites, podcastler ve Facebook’un ses ekosistemi
Facebook’un bugün tanıttığı diğer bir ses temelli özellik ise “Soundbites”. Soundbites’ı kısa ses klipleri şeklinde tanımlayabiliriz. Kullanıcılar, Facebook uygulamasında yer alacak yeni araçlarla bu kısa klipleri oluşturabilecek. Ayrıca, Live Audio Rooms’taki sohbetlerden kesitler alarak da bu Sounbite’ları oluşturmanız mümkün. Başka bir deyişle, Soundbites’ı adeta sesli bir TikTok olarak düşünebilirsiniz. Bu yeni özelliğin test aşaması ise önümüzdeki aylarda başlayacak. Facebook, test için yine influencer’ları kullanma niyetinde. Özelliğin normal kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz kesin değil.
Sosyal medya devinin bugün duyurusunu yaptığı diğer bir yenilik ise podcastler. Resmi açıklamaya göre, Facebook uygulamasındaki dahili bir player aracılığıyla bu podcastleri dinleyebileceksiniz. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi, Spotify ve Facebook’a yakın kaynaklar bunun iki devin entegrasyonuyla olacağını söylemekte. Tüm bu yeniliklerin asıl dikkat çeken yanı ise bu özelliklerin hepsinin entegre çalışacak olması. Facebook bütünüyle ses bazlı bir ekosistem kuruyor desek abartmış olmayız. Örneğin, Live Audio Rooms’taki bir sohbetinizi podcast’e dönüştürebileceksiniz. Ya da, yine Live Audio Rooms’ta yaptığınız bir sohbeti Soundbite olarak kısa parçalar halinde yayımlayabilmeniz mümkün olacak. Bakalım, bu “Facebook ses imparatorluğu” ne kadar başarılı olacak…
Kaynak: TechCrunch, TheVerge, FacebookBlog
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