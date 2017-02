Cloudflare Birçok Kullanıcının Bilgilerini ve Mesajlarını Sızdırdı

Milyonlarca internet sitesi için SSL sertifikası veren Cloudflare sızıntının detaylarını dün akşam paylaştığı blog gönderisiyle duyurdu. Şirket henüz nasıl bir saldırının gerçekleştirildiğini bilmediklerini ancak problemin arama motorlarının cache bilgilerinden ortaya çıktığını düşündüklerini açıkladı.

Problemin ilk farkına varan Google’ın Project Zero güvenlik girişiminden Tavis Ormandy oldu. 18 Şubat tarihinde Tavis, Twitter hesabından Cloudfare’den birisinin kendisi ile acil olarak iletişime geçmesi gerektiğini belirten bir tweet attı. Ancak problemin aslında 2016 yılının 22 Eylül tarihine kadar uzandığı düşünülüyor. Ancak 13 Şubat tarihinde asıl sızıntının olduğu düşünülüyor.

Could someone from cloudflare security urgently contact me.

— Tavis Ormandy (@taviso) February 18, 2017