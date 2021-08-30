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Çin’in Düzenleyici Yasağı, Teknoloji Stoklarından Milyarlarca Dolar Sildi
Çinli yetkililer, son birkaç ayda, büyük ölçüde teknoloji sektörünü hedefleyen bir dizi yasa çıkardı. Bu, yatırımcıları korkutan ve ülkenin internet devlerinden milyarlarca dolarlık değeri silen bir hareket oldu.
Yasama hamlesi, milyarder Jack Ma’nın finansal teknoloji şirketi Ant Group’un devasa ilk halka arzının askıya alındığı geçen yıl kasım ayında başladı. O zamandan beri, düzenleyiciler, genel olarak e-ticaretten gıda dağıtımına kadar çeşitli hizmetler yürüten internet şirketlerine atıfta bulunan “platform ekonomisi” olarak adlandırılan şeye odaklanan tekel karşıtı yasalar çıkardılar. Düzenlemeler ayrıca kritik veri güvenliği ve koruma yasalarını desteklemeyi de amaçlıyor.
Sonuç olarak, yüksek profilli teknoloji şirketleri soruşturmalar ve cezalarla karşı karşıya kaldı.
E-ticaret devi Alibaba, bir anti-tekel soruşturmasında 2,8 milyar dolar para cezasına çarptırıldı. Çin’in en büyük araç çağırma şirketi Didi, ABD listelenmesinden sadece birkaç gün sonra düzenleyiciler şirketin siber güvenlik incelemesini yaparken kullanıcı kayıtlarını durdurmak zorunda kaldı.
Ancak dönüm noktası niteliğindeki yasaların çoğunun onaylanması ve şirketlerin gereksinimlerine ilişkin görünürlüğün artmasıyla birlikte, yatırımcılar artık Çin teknoloji hisselerine atlamanın zamanının gelip gelmediğini merak ediyor. Yine de düşünceler karışık halde.
Hong Kong merkezli GFM Asset Management’ın varlık yöneticisi Tariq Dennison, “En azından İngilizce konuşan yatırımcılar arasında, Çin teknoloji hisselerine yönelik mevcut hissiyatın iki uç arasında bölündüğünü düşünüyorum. Bir uçtakiler, Çin hisse senetlerine neden yatırım yapmayacaklarına örnek olarak düzenleyici değişiklikleri/riskleri görenler. Diğer uçtakiler ise bunu, gelecekte daha kaliteli Çinli isimlerde satın alma fırsatı olarak gören yatırımcılar.”
Peki, Çin teknoloji hisselerinde yatırımcılar için riskler neler?
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Düzenleyici belirsizlik
Çin çok sayıda seçim çerçevesi yasasını onaylamış olsa da, piyasanın belirsizliğe yol açması riski hala var.
Vontobel Quality Growth’ta Asya-Pasifik yatırım uzmanı Brian Bandsma, “Ant Group halka arzına verilen ilk yanıttan bu yana yeni düzenlemeler dalgası kademeli olarak arttı ve büyüdü” dedi. “O sırada ve sonraki haftalarda, bunun çok farklı yönlere yayılacağına dair hiçbir belirti yoktu. Sona yaklaşmış gibi göründüğümüz her seferinde, yeni bir şey ortaya çıktı.” “Bu noktada en kötüsünün geride kaldığına bahse girmenin riskli olduğunu söyleyebilirim” dedi.
Geçen hafta, Çin teknoloji hisseleri bir günlük büyük bir iyileşme gördü. Cathie Wood tarafından kurulan Ark Investment Management bünyesindeki fonlar, geçtiğimiz hafta JD.com’un bazı hisselerini satın aldı. Yükselişten sonra, teknoloji hisseleri sonraki işlem günlerinde tekrar düştü ve yatırımcıların düzenleyici risklere karşı temkinli yaklaşımını vurguladı.
Nuvest Capital yatırım uzmanı Dave verdiği demeçte, “Politika belirsizliği ön planda olmaya devam ediyor. Çin piyasalarında şu anda olumsuz haber eksikliğinden dolayı biraz sakinlik var. Ancak şu anda güven son derece kırılgan” dedi. “Çin makamları bazı olumsuz haberler yayınlamaya devam ederse ve beklenmeyen başka bir politikayı daha da kötüleştirirse, yeniden bir satış görebiliriz.”
Jeopolitik
Çinli teknoloji firmaları, Başkan Donald Trump’ın yönetiminden bu yana ABD ile Çin arasındaki jeopolitik savaşa yakalandı. Oyun devi Tencent, TikTok sahibi ByteDance ve telekomünikasyon şirketi Huawei, jeopolitiğe sürüklendi. Bu da, Çinli teknoloji şirketleri için bir risk olmaya devam ediyor. GFM Asset Management’tan Dennison, bir riskin “yabancı hükümetlerin Çin hisse senetlerine daha fazla yaptırım uygulaması” olduğunu söyledi.
ABD borsalarında işlem gören Çinli şirketler daha katı listeleme ve denetim kurallarıyla karşı karşıya kalma ihtimali var. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanı Gary Gensler, bu hafta Bloomberg’e ABD’de işlem gören Çinli şirketlerin düzenleyici ve politik riskler hakkında yatırımcıları daha iyi bilgilendirmesi gerektiğini söyledi. Alibaba ve Baidu dâhil olmak üzere ABD’de işlem gören birçok Çinli şirket, bu risklere karşı korunmak için Hong Kong’da ikincil listeler uyguladı.
İş modellerinde değişiklik
Teknoloji şirketlerinin, önemli politikaların yürürlüğe girmesinden önce iş uygulamalarını değiştirmek zorunda kalacağına dair endişeler de var. Bu tür düzenlemeler, veri toplama uygulamalarına, çevrimiçi içeriğe ve kullanıcıları hedeflemek için algoritmaların kullanımına yönelik olanları içeriyor.
Alibaba, bu yılın başlarında bir tekel karşıtı soruşturmada para cezasına çarptırıldığında, düzenleyiciler, tüccarları her ikisiyle de çalışmasına izin vermek yerine iki e-ticaret platformundan birini seçmeye zorlayan bir uygulamayı araştırdıklarını söyledi. Çin’in piyasa düzenleyicisi, uygulamanın rekabeti boğduğunu söyledi.
Vontobel’den Bandsma, “Şirketlerin belirli faaliyetler konusunda kesinlikle çok daha temkinli olmaları gerekecek” dedi. “Rekabetçi bir tehdit olarak algılanabilecek işletmelerin satın almaları daha fazla mercek altına alınacak. Özellikle küçük tüccarlar veya tüketiciler ile fiyatlandırma gücünü sergilemenin uygulanması daha zor olacak.”
Ancak bunun iş modelleri üzerinde anlamlı bir etkisi olup olmayacağı ve nihayetinde kâr sağlayıp sağlayamayacağı hala belirsiz.
Bu, Çin’in teknoloji devlerini nerede bırakıyor?
Çin’in internet şirketleri için kısa vadeli hız tümsekleri mevcut. Nihayetinde analistler, yeni düzenleyici ortamlara hızlı bir şekilde uyum sağlama geçmişine sahip olan bu teknoloji devlerinin çok sayıda yeni kuralın üstesinden gelebileceklerini söyledi.
Dennison, “Daha çeşitli devler, yeni veri düzenlemelerini herkesten daha iyi nasıl ele alacaklarını ve kullanıcılarından para kazanmanın farklı yollarına nasıl dönebileceklerini herkesten daha iyi biliyorlar” dedi. “İşin iyi yanı, daha fazla Çin kuralı, Çinli teknoloji şirketlerini her türlü yabancı rekabetten daha fazla koruyacak.”
Bu tür düzenlemelerin, uzun ve kısa vadeli yatırımcılara da fırsatlar sunma ihtimali var.
Nuvest Capital’den Wang, uzun vadeli sermayeye atıfta bulunarak, “Düzenlemeler geniş tabanlıdır ve nihayetinde giriş engellerini de artıracaktır. Uzun dönem sermayesi olan yatırımcılar, doğru olanı seçmekte büyük fayda sağlayacaktır.” “Vadesi çok daha kısa olan profesyonel tüccarlar da bununla birlikte gelen süreksizlik ve süreksizlik primlerinden yararlanmaya çalışabilirler.”
Ancak bir uzman, düzenleyici belirsizliğin yabancı sermayenin Çinli teknoloji şirketlerini finanse etmeye istekli olmadığı anlamına gelebileceği konusunda uyardı. SoftBank CEO’su Masayoshi Son, bu ay şirketin Çin’deki yeni yatırımları azaltacağını söyledi.
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