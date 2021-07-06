Çin Merkez Bankası kripto paralara yönelik bir engel adımı daha attı!

Yeni günde Çin Merkez Bankası (PBOC) kripto paralara yönelik yeni bir gelişme ile BTC fiyatında düşüşe neden oldu. PBOC, kripto para ticareti için yazılım hizmetleri sağladığı düşünülen bir web sitesini engelledi.

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PBOC yeni günde kripto para piyasasına bir kez daha darbe vurdu. Kripto para ticareti için yazılım hizmetleri sağladığı düşünülen bir şirketin web sitesine engelleme kararı getirildi. Beijing Tongdao Cultural Development’ın kripto para ticareti işlemleri için yazılım hizmeti sağladığından şüphelenildi. Çin Merkez Bankası İşletme Yönetimi Departmanı, ilgili şirketin web sitesinin kapatıldığını ve hiçbir kurumun kripto para işlemleri için hizmet veremeyeceğini bildirdi.

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Gelen haberlere göre Beijing Tongdao Cultural Development Co., Ltd.’nin kripto para ticareti için yazılım hizmet sağladığından şüphelenildi. Bundan dolayı da web sitesi Çin Halk Bankası’nın İşletme Yönetimi Departmanı tarafından engellendi. Bu karar ile Çin Merkez Bankası, işletmelere ve bankalara kripto para işlemlerine katılmamaları veya kripto ticareti veya madencilik şirketlerine hiçbir şekilde yardım etmemeleri gerektiğini, yapmış olduğu son uyarının ardından bir kez daha hatırlattı.

Kripto paralar konusunda senelerdir sert bir tutum içerisinde bulunan Çin, bu alana yönelik en ciddi yaptırımlarını ise son aylarda uyguluyor. Kripto para piyasasının toplam değerinin 2.5 trilyon dolara ulaştığı sırada önce Elon Musk darbesi, ardından da Çin’den gelen kripto para ticareti ve madenciliği yasakları başta BTC olmak üzere piyasada ciddi çöküşe neden oldu. Çin Başkan Yardımcısı Liu He öncülüğünde yapılan bir toplantıda kripto para madenciliğinin önlenmesi konusunda sert tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştı. Süreç boyunca da ülkeden oldukça fazla sayıda madenci çıkışı yaşandı.

Son gelişmelerin ardından lider kripto para birimi Bitcoin 33 bin dolarlı seviyeleri tekrar gördü. Yazı sırasında ise hafif bir toparlanma ile 34 bin 213 dolardan işlem görüyor.