Kripto Para
Çin Merkez Bankası kripto paralara yönelik bir engel adımı daha attı!
Yeni günde Çin Merkez Bankası (PBOC) kripto paralara yönelik yeni bir gelişme ile BTC fiyatında düşüşe neden oldu. PBOC, kripto para ticareti için yazılım hizmetleri sağladığı düşünülen bir web sitesini engelledi.
PBOC yeni günde kripto para piyasasına bir kez daha darbe vurdu. Kripto para ticareti için yazılım hizmetleri sağladığı düşünülen bir şirketin web sitesine engelleme kararı getirildi. Beijing Tongdao Cultural Development’ın kripto para ticareti işlemleri için yazılım hizmeti sağladığından şüphelenildi. Çin Merkez Bankası İşletme Yönetimi Departmanı, ilgili şirketin web sitesinin kapatıldığını ve hiçbir kurumun kripto para işlemleri için hizmet veremeyeceğini bildirdi.
Gelen haberlere göre Beijing Tongdao Cultural Development Co., Ltd.’nin kripto para ticareti için yazılım hizmet sağladığından şüphelenildi. Bundan dolayı da web sitesi Çin Halk Bankası’nın İşletme Yönetimi Departmanı tarafından engellendi. Bu karar ile Çin Merkez Bankası, işletmelere ve bankalara kripto para işlemlerine katılmamaları veya kripto ticareti veya madencilik şirketlerine hiçbir şekilde yardım etmemeleri gerektiğini, yapmış olduğu son uyarının ardından bir kez daha hatırlattı.
Kripto paralar konusunda senelerdir sert bir tutum içerisinde bulunan Çin, bu alana yönelik en ciddi yaptırımlarını ise son aylarda uyguluyor. Kripto para piyasasının toplam değerinin 2.5 trilyon dolara ulaştığı sırada önce Elon Musk darbesi, ardından da Çin’den gelen kripto para ticareti ve madenciliği yasakları başta BTC olmak üzere piyasada ciddi çöküşe neden oldu. Çin Başkan Yardımcısı Liu He öncülüğünde yapılan bir toplantıda kripto para madenciliğinin önlenmesi konusunda sert tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştı. Süreç boyunca da ülkeden oldukça fazla sayıda madenci çıkışı yaşandı.
Son gelişmelerin ardından lider kripto para birimi Bitcoin 33 bin dolarlı seviyeleri tekrar gördü. Yazı sırasında ise hafif bir toparlanma ile 34 bin 213 dolardan işlem görüyor.
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Kripto Para
Ünlü otel zinciri Bitcoin kabul edecek!
Dünyaca ünlü otel zinciri Pavilions Hotels & Resorts’un Asya Genel Müdürü tarafından yapılan son açıklamada artık dileyen müşterilerin yarından itibaren ödemelerini Bitcoin ile yapabilecekleri bildirildi.
Kripto paraları benimseyen şirketlerin sayısı, piyasanın ortasında olduğu zor günlere rağmen artıyor. Dünyaca ünlü otel zinciri Pavilions Hotels & Resorts da bu alana yönelen son ünlü isimlerden oldu. Yapılan açıklamaya göre artık isteyen müşteriler rezervasyon yapmak için kripto para kullanabilecek.
Ünlü otel zinciri, şirketin İngiliz ödeme hizmetleri sağlayıcısı Coindirect ile yaptıkları anlaşma sonucunda, müşterilerinin artık 40’tan fazla kripto para biriminde ödeme yapmalarına olanak sağladıklarını bildirdi. Ayrıca Tayland’ın tatil beldesi Phuket’teki ve Japon kasabası Niseko’daki mülklerinin satın alınması için de kripto paralar ile ödeme kabul edilecek.
Pavilions Hotels & Resorts’un Asya Genel Müdürü Scot Toon konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Kripto paralar, Pavilions’ın sonsuza kadar var olacağını gördüğü bir şey. Yakın zamanda ortadan kalkmayacak ve insanlar son birkaç yılda onu giderek daha fazla benimsiyorlar. İnsanlar perakende sektöründe kripto paraları yeterince üstleniyor, bu yüzden seyahat alanında bu görevi üstlenmek bizim için mantıklıydı.”
Kripto paraların benimsenmelerindeki en büyük endişe ani fiyat dalgalanmaları olarak gösteriliyor. Ancak Scot Toon, böyle dalgalanmaların fiziki para birimlerinde de olduğunu ve bu paraların sadece uluslararası ticaretin bir parçası olduklarını söylüyor. Şirket, gelecek süreçte kripto paralar ile verilecek hizmetleri daha da genişletmeyi umuyor.
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Kripto Para
Ethereum Londra hardforku için ortalama bir tarih verildi!
Piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum ( ETH ), London Hardfork ile EIP-1559 biçimindeki en önemli güncellemelerden birine yaklaşıyor. Github’ın kurucu ortağı Anthony Sassano, bir Twitter yanıtı sırasında Ethereum Londra hardforku uygulaması için geçici bir tarih açıkladı. Sassano, hard forkun 4 Ağustos’ta başlayabileceğini, ancak farklı faktörlere bağlı olarak bir veya iki hafta gecikebileceğini söyledi.
so August
gotcha
— Ξric Juta (@ericjuta) July 5, 2021
EIP-1559 madencilerin çekincelerine ve Ethereum blok zincirinde uzun süredir devam eden bir gaz ücreti sorununu çözme vaatlerine rağmen bu yıl mart ayında onaylandı. Gaz ücreti sorunu, birçok DEX protokolünü zar zor kullanılabilir hale getiren boğa koşusunun zirvesinde ETH piyasasını vurdu.
EIP-1559, yüksek ve düşük ağ tıkanıklığı dönemlerinde madencileri daha eşit şekilde teşvik etmek için hibrit bir taban ücret ve ipuçları sistemi kullanarak Ethereum işlemlerini daha verimli hale getirme önerisidir. Teklifte, temel ücret, Ethereum’daki bir işlem için ödediğiniz algoritmik olarak belirlenmiş bir fiyattır.
ETH fiyatı geçtiğimiz hafta %12’nin üzerinde artış yaşadı ve şu anda 2.200 doların üzerinde işlem görüyor. Mayıs ayı ortasından itibaren çöküş yaşayan kripto para piyasası ile beraber rekor fiyatından 1.700 dolar seviyelerine kadar gerileyen ETH, uzun süren çabanın ardından 2.000 dolar üzerinde kalmayı başardı. Pek çok analist, son yeşil fiyat momentumunun yaklaşmakta olan hard forktan etkilendiğine ve fiyatın önemli güncellemeye doğru daha da yükselebileceğine inanıyor. İkinci en büyük kripto para şu anda ATH seviyesi olan 4.362 dolardan neredeyse yarı yarıya geride ancak zincir içi ölçümler artan benimseme ile beraber yükselen bir pazar talebine sahip olduğunu gösteriyor.
*Yatırım tavsiyesi içermez.
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Kripto Para
ABD’ye yeni bir hack saldırısı: 70 milyon dolarlık BTC istiyorlar!
Geçtiğimiz mayıs ayında ABD’nin en büyük petrol boru hatlarından birinin sistemlerini hackleyen REvil hacker grubu, yeni bir saldırı daha gerçekleştirdi. Grubun mayıs ayındaki saldırısı ABD’de büyük bir krize sebep olmuştu. REvil hacker grubu, cihazları düzeltmek için yaklaşık 200 ABD’li firmadan 70 milyon dolar değerinde BTC talep ediyor.
Rus kökenli hacker grubu ABD’nin başına bela olmuş durumda. Geçtiğimiz mayıs ayında ABD’nin en büyük petrol boru hatlarından olan Colonial Pipeline’ın sistemini hackleyen REvil hacker grubu ülkede petrol krizine neden olmuştu. Grup, cumartesi günü yeni bir saldırı daha başlattı.
Grup cumartesi günü ABD petrol boru hattına yazılım sağlayan şirket Kaseya’yı hedefledi. Şirketin ağ yönetim paketi ile saldırıyı cloud sistemi (bulut) üzerinden yaydı. Gelen bilgiler, yaklaşık olarak 1 milyon makinenin saldırıdan etkilenmiş olduğunu söylüyor.
REvil, saldırıdan etkilenen yaklaşık 200 ABD’li şirketten zararları düzeltmek ve virüsü temizlemek için 70 milyon dolar değerinde BTC talep ediyor. Saldırganlar dark web sitesi Happy Blog’da bir açıklama yaptı ve şunları ifade etti:
“Cuma günü, servis sağlayıcılarına bir saldırı gerçekleştirdik ve yaklaşık 1 milyon sistem etkilendi.”
Geçtiğimiz mayıs ayında Colonial Pipeline saldırganlara 75 BTC ödemiş, ardından adres takibi yöntemi ile 63.7 BTC FBI tarafından geri alınmıştı. Yaşanan olay ülkede ciddi tartışmalara yol açmış ve ABD’li pek çok ekonomist ve kongre üyesi ülkede kripto paraların yasaklanmasını talep etmişti. Haziran ayında toplanan G-7 zirvesinden önce ABD Başkanı Joe Biden, yaşanan bu saldırılardan Rusya’yı sorumlu tutmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise bu saldırılar ile bir alakaları olmadığını ifade etmişti. İki ülke de Cenevre’de toplanan zirvede bu hack saldırılarını ele almış ve bununla ilgili bir düzenleme yapılması konusunda gereken yaptırımlara başlanması kararı almışlardı.
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