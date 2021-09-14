Haber
Güney Kore’den, Google’a $177 Milyon Ceza!
Güney Kore’nin rekabet düzenleyicisi Salı günü, mobil işletim sistemi alanındaki baskın pazar konumunu, rekabeti bastırmak için kullandığı iddiasıyla Google’a 207,4 milyar Kore Wonu ($176,9 milyon) ceza keseceğini duyurdu.
Google’ın Android işletim sistemi şu anda Apple’ın iOS platformunun önünde ve akıllı telefon pazarında aslan payını elinde tutuyor.
Kore Adil Ticaret Komisyonu’na göre ABD’li teknoloji devinin, Samsung gibi akıllı telefon üreticilerinin rakipleri tarafından geliştirilen işletim sistemlerini kullanmasını engellemek için pazardaki konumunu kullandığı iddia ediliyor.
Yonhap News, kararını Korece yayınlayan düzenleyicinin, teknoloji devinin akıllı telefon üreticilerinin uygulama mağazası lisansları ve işletim sistemine erken erişim üzerinden Google ile önemli sözleşmeler imzalarken bir “Parçalanma Önleme Anlaşması (AFA)” üzerinde anlaşmaya varmalarını istediğini söyledi.
Yonhap’ın bildirdiğine göre bu anlaşma, cihaz üreticilerinin “Android çatalları” olarak bilinen Android işletim sisteminin değiştirilmiş sürümlerini telefonlarına yüklemelerini engelledi. Haber sitesi, düzenleyici makamın Google’ın uygulamasının akıllı telefonlar için yeni işletim sistemlerinin geliştirilmesinde yeniliği engellediğini iddia etti. Yonhap’a göre KFTC, teknoloji devinden şirketleri AFA imzalamaya zorlamayı bırakmasını istedi ve düzeltici adımlar atmasını emretti.
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Bir Google sözcüsü, Android’in uyumluluk programının donanım ve yazılım yeniliğini teşvik ettiğini ve Koreli telefon üreticileri ve geliştiricilerine başarı getirdiğini savundu. Sözcü, CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Bugün yayınlanan KFTC kararı bu faydaları görmezden geliyor ve tüketicilerin yararlandığı avantajları baltalayacak. Google, KFTC’nin kararına itiraz etmeyi planlıyor” dedi. Salı gününün cezası, teknoloji devinin üç aylık rakamlarına kıyasla küçük. Google’ın ana şirketi Alphabet, geçtiğimiz çeyrekte 61.88 milyar dolar gelir bildirdi.
Yine de Salı günkü karar, Güney Kore’deki teknoloji şirketi için en son gerileme.
Ağustos ayının sonlarında, ülkenin parlamentosu, uygulama geliştiricilerinin, kullanıcıları alternatif platformlar üzerinden ödeme yapmaya yönlendirerek, Google dahil olmak üzere büyük uygulama mağazası operatörlerine yüksek komisyon ödemekten kaçınmasına olanak tanıyan bir yasa tasarısını onayladı.
Google’dan bir sözcü yaptığı açıklamada, CNBC’ye şirketin karara katılmadığını söyledi ve Android’in politikalarının Koreli telefon üreticilerinin ve geliştiricilerinin başarılı olmasına izin verdiğini ve yenilik için fırsatlar yarattığını savundu. Sözcü, Google’ın karara itiraz etmeyi planladığını belirterek, “Bugün yayınlanan KFTC kararı bu faydaları görmezden geliyor ve tüketicilerin yararlandığı avantajları baltalayacak” dedi. Google daha önce , uygulamaların daha fazla Android telefonda çalışmasını sağlamak için AFA’larının gerekli olduğunu söylemişti.
Kaynak: The Verge, CNBC
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Akıllı Telefonlar
iPhone 13 !
Geçtiğimiz yıl Apple, COVID-19 pandemisinden her şirket ve insan gibi doğrudan etkilendi. Tedarik kısıtlamaları yüzünden şirketin birçok ürününü gecikmek zorunda kaldı ve iPhone 12 serisinin çıkışını Ekim ayına ertelemeye zorladı. Apple yeni modellerini çıkardığı lansmanlarını Eylül ayında yapmaya oldukça alıştıktan sonra pandemi nedeniyle ürünlerini sergilemek için bir ay daha beklemek zorunda kaldı. Şimdi pandeminin durumu biraz olsun kontrol altına alındığına göre, şirket bugün içerisinde yeni ürünlerini her zamanki Eylül programında duyurmaya hazır görünüyor. Bu yeni ürünlerin arasında iPhone 13 serisi ve Apple Watch Series 7 var. AirPods 3, iPad ve iPad Mini modellerinin de tanıtılacağı söylentiler arasında.
Apple’ın ilk sonbahar etkinliği, 14 Eylül Salı günü TSİ 20:00’da. Apple’ın yeni modellerini duyurduğu zaman da yaklaştığından, Iphone 13 ve diğer modellerin duyurulması için inanılmaz bir beklenti oluşmuş durumda. Geçen yıl olduğu gibi yine Salı günü olan etkinlik tamamen dijital ortamda yapılacak. Kullanıcılar etkinliği Apple’ın web sitesi, Apple’ın YouTube kanalı ve iPhone, iPad ve Mac’teki Apple TV uygulaması aracılığıyla takip edebilecekler.
Lafı daha fazla uzatmadan, şirketin neler yapabileceğine veya en azından bugünki açılış konuşmasında neler görmeyi beklediğimize bakalım. Şirketin bu Salı etkinliği için “California Dreaming” sloganını benimsediğini de belirtelim.
Söylentilere göre iPhone 13’ün tasarımı Iphone 12 serisine benzeyecek. Bu, düz kenarların ve “iPhone 4 dönemini” anımsatan tasarımın net olarak geri döndüğü anlamına geliyor. Bununla birlikte ekran daha küçük bir çentik ve daha yüksek yenileme hızı ile büyük değişiklikleri beraberinde getiriyor.
Apple kullanıcıları 2017’de tanıtılan geniş çentikten şikayetçiydi. Android OEM’leri bu tasarımı gözyaşı çentiği, delikli veya ekran altı kameralarla geliştirdi. En nihayetinde Apple’ın kendi tasarımının bir parçası olan bu çentiğe bağlı kalması gerekiyor diyebiliriz. Her şeye rağmen şirketin bu konuda bazı zorunlulukları da vardı. Çünkü çentik, rakiplerinin kullanmadığı çok gelişmiş Face ID sensörlerini barındırıyordu.
İçindekiler
iPhone 13 Serisiyle Gelen Yeni Bir Ekran Kalitesi Dünyası
Yeni çıkarılacak olan üst seviye modellerin LTPO panele sahip olması bekleniyor. Bu daha hızlı bir görüntü sağlayan ve çabuk ısınmayan polikristal oksit ekrandır. Bu yenilik yeni Apple Watch’ta da mevcut ve henüz sadece “pro” modellerde bulunacağı söyleniyor. Bu ekran aynı zamanda içeriğe bağlı olarak ekranın 1 Hz ile 120 Hz arasında hızlıca değişebilmesini sağlıyor.
Ayrıca yeni iPhone’ların daha güçlü mıknatıslar, kablosuz şarj için daha büyük bir şarj bobini , her zaman açık ekran ve muhtemelen yeni renkler ve daha az depolama seçeneği ile geldiği söyleniyor. Hiç şüphesiz yeni bir işlemci ile geldiğini de söylemeden geçmeyelim. Bu işlemci söylentilere göre Apple A15 Bionic olarak adlandırılacak ve geçen yılki Apple M1 ile bazı benzerlikler taşıyabileceği söyleniyor.
Kamerada Büyük Değişiklikler
Ekranın yanı sıra, kameralarda güzel yeniliklerle karşımıza çıkacak. Söylentiler, ultra geniş kamerada harika bir performans artışı, video kaydı için daha iyi optik yakınlaştırma, ProRes desteği ve video için Portre Modu olarak öne çıkıyor. Diğer olası ekleme, astrofotografidir. Yani artık gece vakti gökyüzünü yüksek performansla galerimize ekleyebileceğiz. Bu söylentiler, Apple’ın dünya çapındaki pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Greg Joswiak tarafından paylaşılan ve yıldızlı bir gece gökyüzüne uzanan dramatik bir etkinlik duyuru videosuyla desteklendi. Ek olarak iPhone 12 modelinde de bulunan LiDAR sensörüyle kameranın nesnelere olan uzaklığını daha hızlı ve daha hassas ölçülüyor. Bu da kameranın artırılmış gerçeklik ve gece çekimleri performanını artırırken 3D modelleme alanlarında kullanım imkanı da sağlıyor.
Yeni Pro Max modeli, Bluetooth teknolojisinin bir parçası olan Ultra Geniş Bant teknolojisiyle de gelecek. Bazı söylentiler, Touch ID’nin bir ekran altı sensörü aracılığıyla geri döndüğünü öne sürüyor, ancak bu söylentiler tutarlılıktan yoksun. Bu nedenle, Face ID’nin ana biyometrik kimlik doğrulama özelliği olarak gelmesi daha olası gözüküyor.
Son olarak, geçen yılki gibi dört modelli bir seri bekliyoruz. Yani elimizde bir iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olacak.
iPhone 13’te Yeni Renkler
Apple uzun süredir iPhone ailesinin üst modellerinde Rose Gold rengini kaldırmıştı. Çok sevilen bu rengin yeni iPhone 13 ailesinin Pro ve Pro Max ailelerinde yeniden kullanılacağı iddia ediliyor. Son söylentilere göre iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max modellerinde Sunset Gold ve Rose Gold isimli iki yeni altın renk seçeneği sunulacak gibi görünüyor.
Ek olarak iPhone 13’ün 1 TB depolama seçeneğiyle de sunulabileceği iddiaları vardı.
iPhone 13 Fiyatları
Peki bizleri en çok ilgilendiren fiyat konusuna gelecek olursak. Bazı tahminlere göre iPhone 13’ün fiyatları ;
- iPhone 13 Mini – 4 GB RAM standart olarak gelecek.
VERGİSİZ FİYATLAR
iPhone 13 Mini 64 GB = 699 dolar 5845 TL
iPhone 13 Mini 128 GB = 749 dolar 6306 TL
iPhone 13 Mini 256 GB = 849 dolar 7148 TL
- iPhone 13 serisi – 4 GB RAM standart olarak gelecek.
iPhone 13 64 GB = 799 dolar 6727 TL
iPhone 13 128 GB = 849 dolar 7148 TL
iPhone 13 256 GB = 949 dolar 7990 TL
- iPhone 13 Pro serisi 6 GB standart RAM’le gelecek.
iPhone 13 Pro 128 GB = 999 dolar 8411 TL
iPhone 13 Pro 256 GB = 1099 dolar 9253 TL
iPhone 13 Pro 512 GB = 1199 dolar 10937 TL
- iPhone 13 Pro Max serisi 6 GB standart RAM’le gelecek.
iPhone 13 Pro Max 128 GB = 1099 dolar 9253 TL
iPhone 13 Pro Max 256 GB = 1199 dolar 10095 TL
iPhone 13 Pro Max 512 GB = 1399 dolar 11779 TL
iPhone telefonlar birden fazla kalemde vergilendiriliyor. Resmi sayı açıklanmadığı için Türkiye fiyatlarını kesin olarak söylemek mümkün değil ancak Apple Türkiye ve Apple ABD sitelerindeki fiyat farkı karşılaştırması yapılabilir.
Örneğin; iPhone 12 Pro Max 125 GB fiyatı vergilerle birlikte 16 bin 999 lira oluyor. Bu telefonun ABD fiyatı ise 1099 dolar yani 9253 TL. Yani yüzde 80’i aşan bir değişim görülüyor.iPhone 12 Mini 64 GB, ABD’De 699 dolardan (5885 lira) satılıyor. Aynı telefonun Türkiye satış fiyatı ise 9999 TL. Buradaki değişim oranı yüzde 70’e denk geliyor.Bu fiyatlara ABD’de eyalet vergisi de ekleniyor.
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Otomotiv
Tesla, camları silecekle değil lazerle temizlemeyi planlıyor!
Tesla bilindiği üzere birçok konuda otomotiv sektöründe dikkat çeken bir marka. Martı kanadı arka kapılar, devasa orta ekranlar, U şekilli direksiyon vs. gibi şeyleri standart araçlara uyguladı. Tabi bu saydıklarımı ilk yapan olmasa da geniş kitlelere yayılmasında büyük rolü var, onu ima etmek istedim aslında. Şimdi ise işi daha ileriye taşıyıp, “Bunun neyini değiştirebilirler ki?” dediğimiz bir konuya el atacak. Cam silecekleri!
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Otomobillerde kullanılan cam silecekleri neredeyse 1900’lü yılların başından beri bizlerle birlikte. O günlerde elle çalıştırılan silecekler, daha sonra emme manifoldu vakumuyla çalıştırıldı. Günümüzde ise bildiğimiz, elektrik gücüyle çalışır hale geldiler. Fakat ilk günden beri aynı şekilde, metal çubuk üzerindeki lastik şeridi şeklindeler. Kendi kendine gidebilen otomobilleri gördüğümüz şu günlerde bile hala aynı şekilde olmaları oldukça garip.
Tesla ise bugün, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi‘nden (USPTO) bu konu hakkındaki yeni patentini aldı. Bu patentte, lazer kullanılarak aracın cam yüzeylerinin kirlerden arındırılması üzerine kullanılacak sistem yer alıyor. Alınan patentin başlığı ise “Taşıtlarda ve Fotovoltaik Montajlarda Cam Yüzeylerde Biriken Kalıntıların Darbeli Lazerle Temizlenmesi” şeklinde. Açıklandığı üzere sistem, söz konusu yüzey üzerindeki kiri otomatik olarak algılayacak ve oldukça hassas bir seviyede darbeli bir lazer ışını patlatacak. Tabi bu bahsi geçen lazer gücü, camı geçip gidemeyecek şekilde olacak. Lazer gücünün hassaslığına dikkat çekilmesini, son yıllarda lazerle yapılan şovlar, ameliyatlar ve sanayi işlerine bakarak anlayabiliriz. Yani çok ince ayarsızlıklarda büyük sorunlarla karşılaşılabilir.
Bu patentte otomobil camları örnek gösterilse de başka yerlerde de kullanılabilir bir teknoloji aslında. Tesla’nın patent üzerinde yer verdiği arka plan yazısında, “Araçta bulunan bir kameranın lensinde yer alan kirler, görüntü almada hatalara neden olabilir.” şeklinde bir kısım da bulunuyor. Yani bu teknoloji, otonom araçların gelecekte daha güvenilir hale gelmesinde de büyük rol oynayabilir.
Ayrıca söz konusu patentin arka plan yazısının devamında, “Fotovoltaik paneller üzerindeki kir birikmeleri sebebiyle güneş panellerinin verimliliği azalabilir.” şeklinde bir kısım da var. Yani bu teknolojiyi otomobiller dışında evlerde, fabrikalarda ve güneş enerjisi kullanılan diğer her yerde kullanılabileceği iddia ediliyor.
Tesla’nın bu patent başvurusu günümüz için pek bir şey ifade etmiyor gibi görünebilir. Fakat gün geçtikçe güneş panelleri ve elektrik enerjisi, hayatımızın birçok alanında kendine yeni yerler buluyor. Belki de gelecekte Musk’a büyük minnettarlık besleyeceğiz.
Kaynak: Carscoops, USPTO
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iPhone 13 !
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