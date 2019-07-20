Çin’den 92 TL’ye akıllı bileklik almak – Baakey E58

Ürün linki: https://hwp.to/2JQtBJf

İndirim kuponu: BGHardware02

Bu videomuzda, Bangood üzerinden aldığımız Bakeey E58 isimli akıllı bilekliği inceledik. Yukarıda vermiş olduğumuz kupon koduyla ürünün fiyatını 92 TL’ye düşürebilmek ve kargo + vergilerle birlikte 112 TL‘ye satın alabilmek mümkün.

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Bakeey E58 özellikleri

Mavi, siyah ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan ürün, genel malzeme yapısı olarak plastik kullanıyor. Ürünün kayışının içerisinde bir USB bağlantısı bulunuyor ve cihazı buradan şarj edebiliyorsunuz. Tasarım noktasında IP67 suya ve toza dayanıklılığın olması ise cihazın fiyatına oranla en büyük artılarından bir tanesi.

0.96 inç boyutlu renkli IPS ekran kullanan üründe, dokunmatik özelliği yer almıyor. Menüler arasındaki geçişi ekranın hemen altında yer alan kapasitif tuşu kullanmanız gerekiyor. Ayrıca çözünürlüğün ve parlaklığın da biraz yetersiz olduğunu söylememiz gerekiyor.

Bakeey E58 modelinin yeteneklerine baktığımızda ise, iOS ve Android cihazlarla Bluetooth 4.0 üzerinden eşleşen cihaz JYouPro isimli uygulama üzerinden kullanılıyor. Akıllı bileklikle gelen aramaları ve mesajları görüntüleyebiliyor ancak bileklik üzerinden cevap veremiyorsunuz. Ayrıca WhatsApp, Twitter, Facebook ve Skype gibi bazı uygulamaların bildirimleri de bileklik üzerinden görüntülenebiliyor.

Sağlık noktasında adım sayma, kalori hesabı, uyku takibi, kalp atışı ve kan basıncı ölçümü yapabiliyorsunuz. Tüm bu özellikleri uygulama üzerinden detaylı grafikler halinde görebilmek mümkün. Son olarak 100 mAh kapasiteli bir pile sahip olan ürün yaklaşık 1 haftalık bir pil ömrü sunuyor.