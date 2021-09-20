Kripto Para
44 Bin Dolar Desteğini Kaybeden Bitcoin İçin Sırada Ne Var?
Kripto para piyasası haftanın ilk gününe oldukça kötü başladı. Piyasada %10’ları aşan değer kayıpları yaşanırken ortalık da kırmızıya büründü. Lider kripto para birimi Bitcoin kısa bir süre önce 50 bin dolar seviyesini aşmışken bugün ise 44 bin dolar desteğini kaybetti. 44 bin dolar desteğinin altına düşen BTC fiyatı, 42.5000 dolara kadar geriledi. Yazı sırasında ise 43.800 dolardan işlem görüyor. Önemli bir desteğin altına düşen Bitcoin için sırada neler var?
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Coinbase ve Tradingview’daki veriler incelendiğinde lider kripto para birimi Bitcoin’in fiyatının 42.500 dolara kadar düştüğü görülüyor. Son 24 saat içerisinde %8’den fazla düşüş yaşayan BTC fiyatının yanında genel kripto piyasası kayıpları ise %15’leri aştı. Lider kripto para Bitcoin’in önemli bir desteği olarak görülen 44 bin doların kaybı, fiyatın bundan sonraki hareketleri için neyin habercisi olacak? Bitcoin’i ve piyasayı neler bekliyor?
Twitter hesabından çeşitli verile ve analizler paylaşan Material Scientist adlı kullanıcıya göre Bitcoin’in direkt olarak hedefi 40 bin dolar. En büyük kripto para borsalarından olan Binance’ın üzerindeki alım-satım emirlerini inceleyip analiz eden analiste göre 40 bin dolar seviyesinde güçlü bir alım baskısı var. Diğer yandan ise 51 bin dolar seviyesinde de oldukça güçlü bir satış baskısı var. Bitcoin fiyatı ani bir yükseliş ile bu seviyelere çıkarsa sert bir düşüş yaşayabilir.
44 bin dolar seviyesini kaybeden Bitcoin’in 40 bin doların altına düşmeyerek devam etmesi güvenli bir ortam olarak görülüyor. Ancak fiyatın 40 bin doları da kaybetmesi durumunda 36 bin dolar seviyesine ani bir iniş gerçekleşebilir.
Bitcoin’deki Düşüşün Sebebi Ne?
Çeşitli piyasa yorumcuları ve uzman analistler piyasanın aşırı ısındığını vurguluyor. Ortalama long/short oranının long ürünler için %98 oranında kalması, piyasanın aşırı ısındığına işaret ediyor. Bununla birlikte RSI’ın da uzun vadede overbought (aşırı alım) gösterdiğini işaret ediyorlar. Ayrıca zincir üstü verileri izleyen platformlar da kripto varlık alım satım platformlarındaki fonların arttığını ortaya koyuyor. Bu durum, genellikle piyasa katılımcıları tarafından negatif bir gösterge olarak kabul edilir ve satış ile sonuçlanacağı şeklinde yorumlanır.
Bitcoin’in yaşadığı düşüş ile beraber altcoinlerde de önemli kayıplar yaşandı. Altcoinlerde de çift haneli kayıplara neden olan düşüş ile birlikte son 24 saatte 1.252.416.480 dolar tasfiye oldu.
*Yatırım tavsiyesi içermez.
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Kripto Para
30 Milyon Dolar Değerindeki En Eski Bitcoin Cüzdanlarından Biri Harekete Geçti
Neredeyse 9 yıldır pasif durumdaki içerisinde 616 Bitcoin bulunan bir cüzdan bugün aktif hale geldi. Cüzdan ilk olarak aktifleştiğindeki değeri 8000 doların biraz üstündeydi. Bugün ise cüzdanın değeri yaklaşık 30 milyon dolar ediyor.
10 Aralık 2012 tarihinde bir cüzdana 616 Bitcoin gönderilmişti. İşlemin gerçekleştirildiği gün Bitcoin’in fiyatı 13.3 dolar seviyesindeydi. Ve tüm işlem toplamda 8195 dolar ediyordu. Bugün ise Bitcoin 45,000 dolar seviyesinde ve cüzdanın değeri 27.720 milyon dolar ediyor. Dün ise Bitcoin 48,000 dolar seviyesindeyken cüzdanın toplam değeri 29.568 milyon dolar ediyordu.
Blokchain.com üzerinden alınan blok zinciri verilerine göre cüzdan içerisinde bulunan 616 Bitcoin UTC zaman diliminde bugün saat 05:50 iken başka bir cüzdana aktarıldı. Cüzdan neredeyse 9 yıldır pasif durumdaydı ve bugün itibariyle harekete geçti. Cüzdan içerisinde bulunan 616 Bitcoin’in tamamı şu anda gönderilen Bitcoin cüzdanında bulunuyor.
Neredeyse 10 yıl önce cüzdan 616 Bitcoin aldığında, bazı yatırımcılar Bitcoin’in gelecek fiyatıyla ilgili sınırlı bir beklentiye sahiptiler. Ve buna bağlı olarak Bitcoin’i değersiz bir şeymiş gibi alıp sattılar. Ancak Bitcoin bugün geldiği noktada, bu cüzdanın sahibi gibi o zamanlarda sahip olduğu Bitcoin’leri tutanlar bugün Bitcoin balinaları haline geldi. Bu yılın başlarında 5 milyon dolar değerindeki başka bir Bitcoin cüzdanı da 2010 yılından beri ilk kez aktif hale gelmişti.
Geçen sene, içerisinde ilk Bitcoin bloğu kazıldıktan 1 ay sonra yani Şubat 2009’da kazılan Bitcoinler bulunan bir cüzdan da o zamanlar 500,000 dolar değerindeki Bitcoinler’ini satmıştı. Hatta bazı spekülasyonlara göre bu işlemin Bitcoin’in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakomoto ile bir bağlantısı olduğu da ortaya atılmıştı.
Bugün itibariyle artık büyük cüzdan haberleri ile ilgili fazla spekülasyonlar ortaya atılmıyor. Ama bunun gibi hikayeler bir şeylere erken yatırım yapmanın önemini yeniden hatırlatıyor. 9 yılda %360,000 yükseliş hiç de önemsenmeyecek bir şey değil.
Eylül ayı da şimdilik Bitcoin için pek olumlu geçmiyor. Bitcoin’in fiyatı ayın ilk günlerinde 53,000 dolar seviyelerine kadar gelse sonra yaşadığı büyük düşüş ile neredeyse birkaç saat içerisinde 43,000 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Ardından Bitcoin kararsızlığını sürdürse de yeniden 49,000 dolar seviyesine kadar çıkmıştı. Ancak bugünün erken saatlerinde Bitcoin bir çöküş daha yaşadı ve çok kısa sürede 44,000 dolar seviyelerine kadar geriledi. Şu anda ise Bitcoin, 45,000 dolar seviyesinde kararsızlığını sürdürüyor. Eylül ayı Bitcoin tarihi için de pek olumlu olmasa da en azından Ekim ayında Bitcoin’den beklentiler büyük.
Analiste Göre Bitcoin Yeni Zirvesini Ekim Ayında Kucaklayacak!
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Kripto Para
Cardano Kurucusu ADA Yakma Konusuna Şiddetle Karşı!
Cardano (ADA) kurucusu Charles Hoskinson, kripto dünyasında oldukça popüler hale gelen deflasyonist ekonomi fikrine şiddetle karşı çıkıyor. Hoskinson, Youtube’daki yakın tarihli bir AMA oturumu sırasında, token yakma fikrine karşı güçlü hoşnutsuzluğunu yiyecek çalmakla karşılaştırarak dile getirdi.
Cardano kurucusu Charles Hoskinson, kripto para yakma işleminin yiyecek çalmakla aynı derecede yanlış olduğunu düşünüyor. Hoskinson, bu fikrin, insanların açgözlülüğünü ve aptallığını yansıttığını söyledi. Kendisine bu öneri ile gelen bir kişiye şu ifadeleri kullandı:
“Bize, biraz fazladan para kazanabilmeniz ve sonra ADA’yı satıp başka bir şeye geçebilmeniz için başkalarının parasını yok etmemiz gerektiğini söyleyebildiğiniz için çok memnunuz.”
Token yakma veya deflasyon tokenları, mevcut tokenları daha değerli hale getirmek için dolaşımdaki arzdan belirli miktarda token çıkarmayı önerir. Ethereum (ETH), Londra hard forkundan sonra deflasyonist token çoğunluğuna katılan en son kripto para oldu ve EIP-1559’un uygulanmasından bu yana şimdiden 1 milyar doların üzerinde Ether yaktı. Binance, ETH’nin yanı sıra BNB arzını da dört ayda bir tüketiyor.
Hoskinson, dürüst biri olarak biliniyor ve Cardano’daki en son akıllı sözleşme güncellemesine gelen eleştiri ve trollere rağmen sözlerini asla küçümsemiyor. Bununla birlikte, Cardano kurucusu daha önce geliştiricileri, kullanıcıların ADA’larını yok etmek için bir adrese göndermelerine izin verecek bir “Proof-of-Burn” uygulaması oluşturmaya çağırdı. Mekanizma, herkesin kendi ADA tokenlarını harcanamaz bir adrese göndererek imha etmesine izin verecek. Hoskinson, tokenlarını yakmak isteyenlerin bunu yapmakta özgür olduğuna, ancak başka birinin maliyeti olmadığına inanıyor.
ADA fiyatı Alonzo yükseltmesinden sadece bir hafta önce 3.10 dolarlık yeni bir ATH’ye dokundu ve çoğu kişi, anahtar güncellemenin ADA fiyatı için bir katalizör görevi göreceğine inanıyordu. Bununla birlikte, ayılar eylül ayına hükmetmeye devam ettikçe, token fiyatı yükseltmeden sonra düşmeye devam etti. ADA şu anda son 24 saat içinde %10,15 düşüşle 2,15 dolardan işlem görüyor ve daha fazla düşüşü önlemek için 2,0 dolarlık kilit desteği tutması gerekiyor.
Kripto para piyasasının genelinde ise haftanın ilk günü kırmızı renk hakim durumda. %10’lara varan ve bu seviyeyi aşan kayıplar yaşanırken, lider kripto para birimi Bitcoin de 45 bin doların altında işlem görüyor.
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