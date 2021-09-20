44 Bin Dolar Desteğini Kaybeden Bitcoin İçin Sırada Ne Var?

Kripto para piyasası haftanın ilk gününe oldukça kötü başladı. Piyasada %10’ları aşan değer kayıpları yaşanırken ortalık da kırmızıya büründü. Lider kripto para birimi Bitcoin kısa bir süre önce 50 bin dolar seviyesini aşmışken bugün ise 44 bin dolar desteğini kaybetti. 44 bin dolar desteğinin altına düşen BTC fiyatı, 42.5000 dolara kadar geriledi. Yazı sırasında ise 43.800 dolardan işlem görüyor. Önemli bir desteğin altına düşen Bitcoin için sırada neler var?

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Coinbase ve Tradingview’daki veriler incelendiğinde lider kripto para birimi Bitcoin’in fiyatının 42.500 dolara kadar düştüğü görülüyor. Son 24 saat içerisinde %8’den fazla düşüş yaşayan BTC fiyatının yanında genel kripto piyasası kayıpları ise %15’leri aştı. Lider kripto para Bitcoin’in önemli bir desteği olarak görülen 44 bin doların kaybı, fiyatın bundan sonraki hareketleri için neyin habercisi olacak? Bitcoin’i ve piyasayı neler bekliyor?

Twitter hesabından çeşitli verile ve analizler paylaşan Material Scientist adlı kullanıcıya göre Bitcoin’in direkt olarak hedefi 40 bin dolar. En büyük kripto para borsalarından olan Binance’ın üzerindeki alım-satım emirlerini inceleyip analiz eden analiste göre 40 bin dolar seviyesinde güçlü bir alım baskısı var. Diğer yandan ise 51 bin dolar seviyesinde de oldukça güçlü bir satış baskısı var. Bitcoin fiyatı ani bir yükseliş ile bu seviyelere çıkarsa sert bir düşüş yaşayabilir.

44 bin dolar seviyesini kaybeden Bitcoin’in 40 bin doların altına düşmeyerek devam etmesi güvenli bir ortam olarak görülüyor. Ancak fiyatın 40 bin doları da kaybetmesi durumunda 36 bin dolar seviyesine ani bir iniş gerçekleşebilir.

Bitcoin’deki Düşüşün Sebebi Ne?

Çeşitli piyasa yorumcuları ve uzman analistler piyasanın aşırı ısındığını vurguluyor. Ortalama long/short oranının long ürünler için %98 oranında kalması, piyasanın aşırı ısındığına işaret ediyor. Bununla birlikte RSI’ın da uzun vadede overbought (aşırı alım) gösterdiğini işaret ediyorlar. Ayrıca zincir üstü verileri izleyen platformlar da kripto varlık alım satım platformlarındaki fonların arttığını ortaya koyuyor. Bu durum, genellikle piyasa katılımcıları tarafından negatif bir gösterge olarak kabul edilir ve satış ile sonuçlanacağı şeklinde yorumlanır.

Bitcoin’in yaşadığı düşüş ile beraber altcoinlerde de önemli kayıplar yaşandı. Altcoinlerde de çift haneli kayıplara neden olan düşüş ile birlikte son 24 saatte 1.252.416.480 dolar tasfiye oldu.

*Yatırım tavsiyesi içermez.