Çin’in Yapacağı Büyük Bir Değişiklikle Tesla’nın Önü Açılabilir

Çin dışarıda üretilen araçlar hakkındaki kısıtlamalarını biraz daha yumuşatabileceği bir teklifi araç üreticileri ile paylaştı.

Şu anda Çin’de bir ortağı bulunmayan üreticiler ülkede üretim yapamıyor. Yeni düzenlemede ise araç üreticileri hala da %25 ithalat vergisinde yer alacak ancak ülkede bir firma ile ortak olmadan da araçlarını üretebilecek.

Bu değişiklikle beraber araç üreticileri kendi fikri haklarını herhangi bir ortakla paylaşma korkusu yaşamadan üretim yapabilecekler. Özellikle Tesla, sürüş asistanı hakkında oldukça kırmızı çizgilere sahip ancak şimdi bunları paylaşmak zorunda değil. Haziran ayında Tesla’nın basın sözcüsü yaptığı açıklamada firmanın Şangay’da bir üretim merkezi açabileceğini belirtmişti.