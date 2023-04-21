Mobil iletişim teknolojisindeki çalışmalar hızla ilerliyor. Dünyanın büyük bir bölümü henüz 5G’yi yaygın olarak benimsememiş olsa da, araştırmacılar 6G alanında önemli ilerlemeler kaydediyor. Son atılım, rekor kıran teknoloji yatırımlarıyla bilinen Çin’den geldi. “No. 25” adlı bir kurum kısa bir süre önce 6G iletişim teknolojisinde önemli bir kilometre taşını duyurdu. Çin bu işi biliyor!

Türkiye 2G Konuşurken Çin 6G’yi Yedi Bitirdi!

No. 25 Enstitüsü geçtiğimiz günlerde 6G iletişim teknolojisinde önemli bir kilometre taşını duyurdu. Ekip, terahertz frekans seviyesinde ilk kez gerçek zamanlı kablosuz veri iletimini tamamladı. Neredeyse fiber bağlantıyla eşit bir deneyim sunan 100 Gbps kablosuz iletim hızına ulaşıldı. Bu atılım, gelecekte daha hızlı ve daha verimli 6G ağlarının önünü açabilir.

Daha yüksek iletişim hızlarına olan talep arttıkça, daha yüksek frekans bantlarına ihtiyaç duyuluyor. Terahertz iletişimi, daha yüksek hızlı iletimler için gereken bant genişliğini sağlayabilen ve 6G ağlarının önemli bir bileşeni haline getiren en son teknoloji olmasıyla öne çıkıyor.

Geleneksel fiber tabanlı kablolu ağlar yüksek maliyetler, uzun dağıtım süreleri ve esneklik eksikliği gibi zorluklarla karşı karşıya. Kablosuz teknolojiler ise kablolu fiber bağlantıların eksik olduğu noktaları tamamlıyor. Kablosuz teknolojinin gelecekte daha baskın hale gelmesi bekleniyor. 2023 yılı sonuna kadar küresel baz istasyonlarının %62’sinden fazlasının terahertz iletişim teknolojisini benimseyeceği düşünülüyor.

No. 25 Enstitüsü’nün terahertz iletişim alanındaki başarısı, bant genişliği kullanımını en üst düzeye çıkarmak için gelişmiş antenlerin ve çoklu ışın modlarının kullanılmasını içeriyor. Bu çalışma, 2021’den bu yana devam ediyor. Bu atılım, kısa menzilli geniş bant iletimleri ve uzay keşif araçları arasında yüksek hızlı veri aktarımı dahil olmak üzere çeşitli uygulamalara sahip olabilir. Bu gelişme, derin uzay araştırmalarına ve yeni uzay araçlarının geliştirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunabilir.

Türkiye ise hala 2G teknolojisini konuşuyor. Turkcell, 2029’a kadar 2G bağlantı frekanslarını kullanmak için BTK’ya milyonlarca euro para ödemişti. Çin gibi teknoloji konusunda öncü ülkeler ise 5G’yi çoktan geçtiler ve 6G gibi teknolojilere gözlerini diktiler. Umuyoruz ki ülkemiz de kısa sürede en yeni teknolojileri benimser.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce 100 Gbps kablosuz iletim hızı bir devrim mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!