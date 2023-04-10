Turkcell, 2G bağlantı hizmeti sunmaya devam etmek için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile anlaşma yaptı. Şirket, 2G bantlarının kullanımına ait lisansını 2029 yılına kadar uzatmak için 141,6 milyon euro ödeyecek. Yani 5G planları suya düşmüş olabilir!
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Turkcell ile Bağlan Geçmişe!
Ülkemizin önde gelen operatör sağlayıcılarından Turkcell, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla dikkat çekici bir açıklama yaparak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile yeni bir anlaşma yaptıklarını duyurdu. Bu anlaşma, GSM (2G Bağlantısı) İmtiyaz Sözleşmesi’nin süresinin uzatılmasıyla ilgili.
Turkcell tarafından yapılan açıklamalarda, anlaşma uzatma bedelinin 141,6 milyon euro olduğu belirtildi. Şirket, bu anlaşma sayesinde 2029 yılına kadar müşterilerine 2G bağlantı hizmeti sunmaya devam edebilecek. Turkcell, ilk olarak 1998 yılında 25 yıllık bir süre için imzaladığı bu anlaşmayı şimdi 6 yıl daha uzatmış oldu.
Turkcell, konu hakkında “Şirketimizin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile imzaladığı ve 27 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli olan GSM (2G) İmtiyaz Sözleşmesi’nin süresinin uzatılmasına ilişkin olarak yasal süresi içinde Şirketimizce yapılan başvuru üzerine BTK, “GSM İmtiyaz Sözleşmeleri ve GSM 1800 İmtiyaz Sözleşmesinin Süre Uzatım Koşullarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde GSM İmtiyaz Sözleşmesinin süresinin 30 Nisan 2029 tarihine kadar uzatılmasına ve 900 MHz bandında Turkcell’e tahsisli frekansların kullanımına devam edilmesine karar verildiğini Şirketimize yazılı olarak bildirmiştir. İlgili usul ve esaslar çerçevesinde, süre uzatım bedeli 120 milyon Avro (+ 21,6 milyon Avro KDV) olarak belirlenmiştir. Söz konusu süre uzatım bedelinin peşinatına ve KDV’nin tamamına tekabül eden toplam 81,6 milyon Avro karşılığı 1,7 milyar TL tutarındaki ödeme bugün peşin olarak gerçekleştirilmiş olup, kalan bedel 31,1 milyon Avro tutarında iki eşit taksitle (30 Nisan 2024 ve 30 Nisan 2025 tarihlerinde olmak üzere) 2 yıl içinde ödenecektir. Ödemeyi takiben yasal onay süreçlerinin tamamlanması ve GSM İmtiyaz Sözleşmesi’nin süresinin uzatılması kapsamında tadil sözleşmelerinin imzalanması öngörülmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler önümüzdeki dönemlerde kamuyla paylaşılacaktır.” ifadelerini kullandı.
Yani bu açıklamayla beraber 3G ve 4G bağlantısının mevcut olmadığı yerlerde Turkcell’in bu anlaşmayla beraber 2029 yılına kadar 2G desteği sunmaya devam edeceğini söylemek mümkün.
5G’nin yaygınlaştığı, 6G’nin ilk adımlarının atıldığı ve uydu iletişim araçlarının da yaygınlaşmaya devam ettiği bir dönemde 2G için böylesi yüksek meblağlara bir anlaşma imzalamak en iyi ihtimalle saçma olarak nitelendirilebilir.
Dünya genelinde birçok telekomünikasyon şirketi, artık 2G için lisans almıyor ve ülkeler büyük bir hızla 5G’ye geçiş yapıyor. Hatta bazı ülkeler, yakın zamanda 6G’ye geçmeyi bile planlıyorlar.
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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Turkcell sizce ne yapmaya çalışıyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!