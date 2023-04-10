Yani bu açıklamayla beraber 3G ve 4G bağlantısının mevcut olmadığı yerlerde Turkcell’in bu anlaşmayla beraber 2029 yılına kadar 2G desteği sunmaya devam edeceğini söylemek mümkün.

5G’nin yaygınlaştığı, 6G’nin ilk adımlarının atıldığı ve uydu iletişim araçlarının da yaygınlaşmaya devam ettiği bir dönemde 2G için böylesi yüksek meblağlara bir anlaşma imzalamak en iyi ihtimalle saçma olarak nitelendirilebilir.

Dünya genelinde birçok telekomünikasyon şirketi, artık 2G için lisans almıyor ve ülkeler büyük bir hızla 5G’ye geçiş yapıyor. Hatta bazı ülkeler, yakın zamanda 6G’ye geçmeyi bile planlıyorlar.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Turkcell sizce ne yapmaya çalışıyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!