İçerisinde Intel®️ Evo™️ platformuna sahip Intel®️ Core™️ i7 işlemcili Lenovo Yoga Book 9i modelinin incelemesiyle karşınızdayız. Çift ekranlı yapısı ile şimdiye kadar kullandığımız en gelişmiş modellerden biri olan Yoga Book 9i’nin detaylarını Aydoğan aktarıyor.

İlginizi çekebilir; UYGUN FİYATLI LEGION! | Lenovo LOQ 15 15IRH8 İncelemesi

Not: Bu videoda yer alan Yoga Book 9i modeli, inceleme örneği olarak Lenovo Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Lenovo Yoga Book 9i Özellikleri

Boyut: 299,1 x 203,9 x 15,95 mm

299,1 x 203,9 x 15,95 mm Ağırlık: 1,34 kg

1,34 kg Ekranlar: 2x 13,3 inç 2,8K (2880 x 1800) OLED Dokunmatik Ekran

2x 13,3 inç 2,8K (2880 x 1800) OLED Dokunmatik Ekran Ekran Geliştirme: %100 DCI-P3, Dolby Vision, DisplayHDR True Black 500, Eyesafe

%100 DCI-P3, Dolby Vision, DisplayHDR True Black 500, Eyesafe İşlemci: Intel® Core™ i7-1355U

Intel® Core™ i7-1355U Grafik: Intel Iris® Xe Graphics

Intel Iris® Xe Graphics Bellek: 16 GB LPDDR5x-6400 MHz

16 GB LPDDR5x-6400 MHz Depolama: 1 TB SSD M.2 PCIe® 4.0×4 NVMe®

1 TB SSD M.2 PCIe® 4.0×4 NVMe® Bağlantı: 3x Thunderbolt™ 4

3x Thunderbolt™ 4 Kablosuz: Wi-Fi® 6E, 11ax 2×2 + BT5.1

Wi-Fi® 6E, 11ax 2×2 + BT5.1 Ses: 2x 2 Watt Bowers & Wilkins, Dolby Atmos

2x 2 Watt Bowers & Wilkins, Dolby Atmos Kamera: 5 MP Full HD + Kızılötesi Sensör

5 MP Full HD + Kızılötesi Sensör Batarya: 80 Wh

80 Wh Şarj: 65 Watt Tip-C

65 Watt Tip-C Aksesuar: Lenovo® Digital Pen 3, Bluetooth Klavye, Kılıf

Gördüğüm En Farklı Tasarım

Lenovo’nun Yoga Book serisi katlanabilir 2’si 1 arada dizüstü bilgisayarlarının olduğu bir kategori. Fakat inceleme konuğumuz olan Yoga Book 9i, oldukça farklı bir tasarım ile geliyor. İlk cihazı elinize aldığınızda iki adet 13,3 inç boyutunda iki OLED ekran görüyorsunuz. Katlanır bilgisayar tarafına da el atan Lenovo’nun bu anlayışı çift ekranlı bir model ile geliştirmesi de gerçekten takdir edilecek bir durum.

Klasik bir laptop görünümünde olsa da çift ekran kullanımını laptop kanadına çok başarılı bir şekilde getiren Lenovo Yoga Book 9i modelinde dizüstü bilgisayar anlayışını tamamlamak için ise bir adet Bluetooth özellikli klavye, bir de origami misali katlanabilen bir hem kılıf hem stand görevi gören bir ürün ile kutudan çıkıyor.

Çift Ekran ile Dilediğiniz Gibi Kullanım

Normalde hibrit bir laptop modelini düşündüğümüzde 360 derece dönen menteşesi ile hem tablet hem bilgisayar gibi kullanım imkanı vermesiyle dikkat çeker. Ancak bu formu iki ekran ile yapınca klasik bir laptop kullanımı, hem dikey hem yatay çift ekran kullanımı, 2’si 1 laptoplar ile yapılabilecek her türlü kullanım gibi detaylar ile 7’si 1 arada gibi bir sisteme dönüyor.

İster standın üzerine koyarak üstlü altlı bir ekran kullanımı yapabilir, ister dikey modda kullanarak özellikle programcıların ve metin yazarlarının hoşuna gidecek tarzda da değerlendirebilirsiniz. BT klavyeyi alt ekranın üzerine koyarak klasik bir dizüstü bilgisayar deneyimi yaşayabileceğiniz Lenovo Yoga Book 9i, çadır formunda önlü arkalı çift ekran ile sunum ve toplantı bilgisayarı olabilecekken, yere koyduğunuzda ise dilerseniz çift ya da tek ekranlı tablet kullanımına imkan sağlıyor.

Güçlü ve Performanslı

Normalde 2’si 1 arada laptoplarda da gördüğümüz U serisi verimlilik odaklı Intel işlemciler noktasında Intel®️ Evo™️ platformuna sahip Intel®️ Core™️ i7-1355U işlemcisiyle beraber geliyor. 10 çekirdek 12 izlek tarzında olan bu işlemci 2 performans çekirdeği ile 5 GHz hızına 8 verimlilik odaklı çekirdeği ile 3,7 GHz bandına kadar çıkabiliyor. Maksimum TDP değeri ise 55 W.

Bu açıdan baktığımızda bir laptopa göre sürekli çift ekran kullanım gereken Lenovo Yoga Book 9i’de Intel Evo platformu ile gelen işlemci herhangi bir donma kasma olmadan gereken performansın fazlasını verebiliyor.

Arayüz ve Kısayollar

Bu tarz yenilikçi laptop modellerinde en önemli detaylardan biri ile arayüz desteği oluyor. Windows 11’in tablet desteği olsa da çift ekran kullanımında ya da farklı modlar kullanmak için Kullanıcı Merkezi’nin uyumlu ve güzel çalışması gerekli. Lenovo Kullanıcı Merkezi uygulaması ile hem kullanım tüyoları hem de kısayollar atayabildiğiniz sistemde; iki ekranın parlaklığını ortak açıp kapama ve parmak kısayolları da atayabiliyorsunuz.

5 parmak dokunma ile iki ekranı birleştirme, alt ekrana on parmak dokununca haptik geri bildirimi olan sanal klavye ve dokunmatik yüzeyin aktif hale gelmesi, sürükle bırak ile ekranlar arası pencere aktarımı gibi Lenovo Yoga Book 9i modelini çok daha kullanışlı hale getirebilecek olan bu sistem tamamen sorunsuz çalışıyor.

Şahane Ekran

Çift ekranlı bu bilgisayarda teknolojisi ve yenilikçiliği kadar ekran performansı da ön plana alınmış. İki adet 13,3 inç boyutunda 2,8K çözünürüğü sunan (2880 x 1800) OLED ekranlar, %100 DCI-P3, Dolby Vision ve DisplayHDR True Black 500 sertifikalarına da sahip.Yani bire bir aynı özelliklere sahip iki şahane ekran ile bu deneyimi yaşıyorsunuz.

Ses bazında da Bowers & Wilkins imzalı dört adet 2 Watt hoparlör içeren Lenovo Yoga Book 9i modeli, menteşeye yerleştirilmiş tarzı ile bir soundbar deneyimini bilgisayara getiriyor.

Bağlantı

Gelelim birçok kişi için eksi olabilecek ama bu cihazda yeterli bulduğum sisteme. Yoga Book 9i modelinde sadece 3 tane bağlantı yeri bulunuyor. Üçü de Tip-C formundaki bu bağlantılar Thunderbolt 4 desteği de sağladığı için şarj etme, görüntü aktarma ve çok hızlı veri aktarımını sorunsuz destekliyor.

Sadece üç bağlantı birçok kişi için az olabilir ama bu formdaki bir cihaz için olabilecek en dolu bağlantı sistemi verildiğini düşünüyorum. Ha, ama Lenovo bazı laptop modellerinde olduğu gibi bu Yoga Book 9i için de kutudan bir dönüştürücü-çoklayıcı koysaydı o zaman şahane olurmuş.

Kablosuz tarafta Wi-Fi 6e ve Bluetooth 5.1 ile gelen bu hibrit cihaz ile bir BT özellikli fare kullanmaya başlayınca deneyim katlanıyor.

Genel Değerlendirme

Genel olarak baktığımızda gerçekten şahane ve farklı farklı deneyimler yaşatacak çift ekranı, şahane ses deneyimi sunan hoparlörü ve güçlü işlemcisi ile gelen Lenovo Yoga Book 9i modeli, birçok kişi için çok pahalı bir ürün olsa da hem C seviyesi yöneticiler hem de teknoloji meraklıları için bambaşka bir ürün olmayı başarıyor.

İnceleme Yoga Book 9i 9.3 Puan İncemesini yaptığım sırada "Keşke benim olsa" dediğim ender ürünlerden. Tam bir teknoloji ve tasarım harikası! ARTILARI Çift Ekran Kullanımı

Çift Ekran Kullanımı Şık Tasarım

Şık Tasarım Önemli Kısayol Desteği EKSİLERİ Tüm Ürünler İçin Bir Çanta Gerekli Editörün Kararı Tasarım 0

Kullanışlılık 0

Performans 0

İnovasyon 0