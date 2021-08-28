Genel
Chrome Yenilikler Sayfasını Kullanıma Sunuyor
Google Chrome, sürekli olarak yeni özellikler ve iyileştirmeleri kullanıcılara sunmakta. Bazen yenilediği özellikler ilk başta fark edebileceğimiz türden olmayabiliyor. Örneğin, yenilenmiş profiller gibi bu özellik tüm kullanıcılar için kolayca fark edilmemişti. Google yeni değişiklikleri kullanıma sunma hızı göz önüne alındığında, birçok kullanıcının çeşitli iyileştirmeler ve her yeni ana sürümde eklenen özelliklerden haberdar olması zor olabilir. Google bu durumu çözmek için kullanıcıların Chrome’da sunulan en son özellikleri ve değişiklikleri keşfetmesini kolaylaştırmak için, tarayıcıya özel bir “Yenilikler” sayfasını eklemeye hazırlanıyor.
Bu yeni sayfa, Chrome’a yeni eklenen özellikleri sergilemekte. Ayrıca, bunlardan en iyi şekilde yararlanmak için çeşitli özellikleri nasıl kullanmaya başlayacağınızla ilgili ipuçları sayesinde kullanımı kolaylaştırmaktadır.
Yenilikler Seçeneğini Nasıl Aktif Edebilirim?
- Google Chrome Canary sürümünü cihazınıza yükleyin.
- Tarayıcıyı açtıktan sonra “chrome://flags” sayfasını aratarak giriş yapın.
- Açılan ekranda aşağıda gördüğünüz gibi “Show Chrome What’s New page at chrome://whats-new” sekmesini bulun ve aktifleştirin.
- Sizden tarayıcıyı yeniden başlatmanızı isteyecek. Onay verin ve uygulamayı yeniden başlatın.
- Artık Yenilikler seçeneği sizde de aktif. Sağ üstte bulunan üç noktaya gidin, Yardım kutusunun üstüne gelin ve açılan yan menüde Yenilikler seçeneğini göreceksiniz.
Bugün, “chrome://whats-new/” adresinde bulunan yeni bir web sayfası açıldı ve Chrome’un kendisi için kullandığı bir içeriği sağlamakta. Güzel bir stile ve temiz, minimal bir tasarıma sahip olan sayfa, şu anda yalnızca birkaç parça içerik gösteriyor. Yakın zamanda piyasaya sürülen Sekme Arama özelliği, yenilenmiş profil seçici ve Chrome’u her profil için benzersiz arka planlarla özelleştirme yeteneğini anlatan makaleler gösterilmekte. Ancak yeni özellikleri ekleme yaptıkça sayfaya ekleneceğini ve sayfanın gün geçtikçe dolu olacağını söyleyebiliriz Unutmayın Chrome’daki “Yenilikler” sayfası şu anda Canary’nin en son sürümünde mevcuttur. Sayfa “chrome://whats-new/” linkinde olmasına rağmen, kararlı sürüm kullanan kullanıcılar bu sayfaya ulaşım sağlayamaz.
Sayfada şu an için yeni yayınlanan Sekme Arama özelliği, yenilenen profil seçici ve arka planlar ve renkler kullanarak Chrome’un görünümü ve verdiği hissi özelleştirmeye ilişkin ipuçları ve bu yenilikler hakkında bilgilendirmeleri yayınlamış.
Bu özellik şu an için sadece Chrome Canary’de PC sürümlerinde çalışmaktadır. Mobil sürümlere henüz gelmedi. Ancak yakında kararlı sürüme geleceği için mobil cihazlarda da kullanıma sunulacaktır. Hemen denemek isterseniz Chrome Canary sürümünü bilgisayarınıza yükleyerek “Yenilikler” sayfasına ulaşım sağlayabilirsiniz.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
TECNO Mobile Yerli Üretim CAMON 16’yı Satışa Sundu
Haziran ayında Türkiye’de üretime başlayan akıllı telefon markalarından TECNO Mobile, fotoğraf performansıyla öncü olan ödüllü CAMON serisinin üyesi CAMON 16’nın yerli üretim ilk modellerini satışa sunduğunu açıkladı.
Bakmakta fayda var: Moto E20 Temel Özellikleri Geekbench’te Görüldü
Sunduğu kamera işlevleri sayesinde dünyanın en prestijli tüketici elektroniği etkinliği olan IFA’da “Kamera Teknolojisi İnovasyonu Akıllı Telefon Altın Ödülü”nü alan CAMON serisinin üyesi olan CAMON 16’nın ilk yerli üretim telefonları ülkemizdeki tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Ön ve arka kamerasının yetenekleriyle dikkat çeken CAMON 16’ya KDV dahil 3499 TL’den; başta Teknosa ve Vatan mağazaları ve online satış platformları olmak üzere çok sayıda e-ticaret sitesinden ulaşılabiliyor.
Sahip olduğu global AR-GE gücü ve tasarım ile kamera teknolojisi konusundaki iddiasını her zaman geliştirdiği ürünlerle ortaya koyduğunu iddia eden TECNO Mobile, bunu yaparken faaliyette bulunduğu ülkelerdeki tüketicilerin beklentilerini de dikkate alıyor. Yerli üretim CAMON 16 da bu vizyonun bir parçası olarak Türk tüketicilerinin fiyat ve kalite beklentilerini karşılayacak özellikleriyle dikkat çekiyor. TECNO Mobile ayrıca, amiral gemisi olarak nitelendirdiği kamera ve tasarım özellikleriyle dikkat çekecek yeni modeli PHANTOM X’i de Eylül ayı içinde ülkemizde piyasa sunmaya hazırlanıyor.
Dünyadaki büyümesini de sürdüren şirket, IDC’ye göre satış hacmini yüzde 45 artırarak 25 milyon adedi aştı ve gelirini 2020’de yıllık yüzde 38 artışla 2,3 milyar doların üzerine çıkardı. TECNO kısa bir süre önce ise yeni marka elçisi olarak ünlü aktör Chris Evans ile ortaklığını duyurmuştu. Markanın liderlik konusundaki kararlılığının yüzü olan Evans, TECNO’nun “Engel Tanıma” marka sloganını da somutlaştırıyor.
CAMON 16, 48MP Dörtlü Arka Kamera, Ultra Gece Lensi, 128GB+6GB geniş hafıza ve 18W flaş şarjı desteği gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.
CAMON 16’nın genel özellikleri:
- Uzunluk: 170,9 mm
- Genişlik: 77,2 mm
- Kalınlık: 9,2 mm
- 16MP Çift Flaşlı Ön Kamera
- Beşli Flaşa Sahip 48 MP Dörtlü Arka Kamera
- İşlemci: MediaTek Helio G70 Sekiz Çekirdek 2.0GHz
- Ekran: 6,8 inç HD
- Hafıza: 128 GB
- RAM: 6 GB
- Batarya: 5000 mAh
- İşletim sistemi: Android™ 11
- Çift SIM Kart Desteği
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Genel
Microsoft Edge ile PDF’e Metin Ekleyebileceksiniz
Microsoft Edge, Windows ve macOS’ta üçüncü parti uygulama kullanmadan PDF belgelerine metin eklemenizi sağlayacak yeni bir özelliği getirmeye hazırlanıyor. Bu özelliğe “Metin Ekle” adını verdi ve Microsoft Edge Canary sürümünü kullanan kullanıcılara sundu.
Microsoft Edge, her zaman Google Chrome ve Firefox’tan daha iyi bir PDF düzenleme/görüntüleme deneyimi sunmuştur. PDF belgelerini görüntüleme ve düzenleme özelliği kullanışlı bir özelliktir, ancak bazı sınırlamaları vardı. Örneğin, PDF’yi düzenlemek ve metin eklemek istiyorsanız, Adobe Acrobat Reader gibi üçüncü parti uygulama kullanmanız gerekmekteydi.
Neyse ki Microsoft, geri bildirimleri dinledi ve gelecek güncelleme, PDF belgelerindeki özel metin kutuları eklememize olanak sağlayacak. Bu özellik, özellikle PDF form dosyaları aldığınızda kullanışlı, ancak kısıtlamalar nedeniyle belgedeki metinlerin hiçbirini tamamlayamazsınız.
Çözüm olarak, PDF’nin metin alanlarını bulunmadığı boşluklara yeni özellik olan “Metin Ekle” özelliğini kullanabileceksiniz.
Bir metin eklemek için, PDF belgesini Microsoft Edge 94 (Canary) uygulamasını açın ve yukarıda ekran görüntüsünde gördüğünüz gibi sağ üstte bulunan “Metin Ekle” seçeneğini seçin. Bunun yerine belgede herhangi bir yere sağ tıklayarak da yazmaya başlayabilirsiniz. İşiniz bittiğinde belgeyi kaydedebilir, yazdırabilir veya e-posta ile gönderebilirsiniz.
Edge ayrıca yazı tipi boyutunu, karakterler arası yoğunluğu ve metin rengini değiştirmenize olanak sağlıyor.
Microsoft’un yol haritasına göre bu özelliği Edge 94 sürümü ile kullanıma sunulacak ancak şu anda geliştirilme aşamasında.
İlginizi Çekebilir: Microsoft Edge karışık matematik problemleri için araç getiriyor
Microsoft Edge’e Gelen Diğer PDF Geliştirmeleri
Yol haritasına göre Microsoft Edge 95, yeni PDF görüntüleme ve mockup deneyimi sunacak. Güncellemenin bir parçası olarak, taranmış belgeler gibi kısıtlı bir PDF belgesinin bölümlerini vurgulamanıza izin verecek yani yeni serbest biçimli vurgulama kalemleri bekleyebilirsiniz.
Bunun yanında, Microsoft Edge 94 sütun stilini değiştirme özelliğine sahip gelişmiş bir Tam Ekran Okuyucu özelliğini getirecek. Örneğin, sütunları genişletebilir ve dar, orta veya geniş olmak üzere üç stil arasında geçiş yapabileceksiniz.
Edge, etkin olmayan tarayıcı sekmelerini bir dakikadan daha kısa bir süre kullanılmadığında uyku moduna alma yeteneği için uyku sekmeleri iyileştirmeler de alıyor.
Edge’nin tüm bu gelişmiş tam ekran okuma, uyku sekmeleri ve yeni PDF özelliklerini içeren büyük güncelleme Eylül’ün son haftası kullanıma sunulmak üzere yol haritasına eklendi.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Chrome Yenilikler Sayfasını Kullanıma Sunuyor
MetaMask Kendi Kripto Parasını Oluşturabilir!
Alonzo Hard Fork Öncesi Son Testnet 1 Eylül’de!
ABD Hava Kuvvetleri, Veri Paylaşım Güvenliği İçin Blok Zincir Kullanacak!
Cuma Raporu #169: Çip fiyatlarındaki artık, Xiaomi Q2 raporu ve dahası
Cuma Raporu #169: Çip fiyatlarındaki artık, Xiaomi Q2 raporu ve dahası
G-SHOCK severler buna bayılacak! | Amazfit T-Rex Pro inceleme!
KİM DAHA İYİ FOTOĞRAF ÇEKİYOR? | OPPO Reno 5 Lite (HEDİYELİ!)
Fiyat/Performans Odaklı Wi-Fi 6 Router | Asus RT-AX53U
Poco X3 GT Kutu Açılışı | 67W Hızlı Şarj ve Dimensity 1100!
Cuma Raporu #169: Çip fiyatlarındaki artık, Xiaomi Q2 raporu ve dahası
G-SHOCK severler buna bayılacak! | Amazfit T-Rex Pro inceleme!
KİM DAHA İYİ FOTOĞRAF ÇEKİYOR? | OPPO Reno 5 Lite (HEDİYELİ!)
Fiyat/Performans Odaklı Wi-Fi 6 Router | Asus RT-AX53U
Poco X3 GT Kutu Açılışı | 67W Hızlı Şarj ve Dimensity 1100!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.