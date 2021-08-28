Chrome Yenilikler Sayfasını Kullanıma Sunuyor

Google Chrome, sürekli olarak yeni özellikler ve iyileştirmeleri kullanıcılara sunmakta. Bazen yenilediği özellikler ilk başta fark edebileceğimiz türden olmayabiliyor. Örneğin, yenilenmiş profiller gibi bu özellik tüm kullanıcılar için kolayca fark edilmemişti. Google yeni değişiklikleri kullanıma sunma hızı göz önüne alındığında, birçok kullanıcının çeşitli iyileştirmeler ve her yeni ana sürümde eklenen özelliklerden haberdar olması zor olabilir. Google bu durumu çözmek için kullanıcıların Chrome’da sunulan en son özellikleri ve değişiklikleri keşfetmesini kolaylaştırmak için, tarayıcıya özel bir “Yenilikler” sayfasını eklemeye hazırlanıyor.

Bu yeni sayfa, Chrome’a yeni eklenen özellikleri sergilemekte. Ayrıca, bunlardan en iyi şekilde yararlanmak için çeşitli özellikleri nasıl kullanmaya başlayacağınızla ilgili ipuçları sayesinde kullanımı kolaylaştırmaktadır.

Yenilikler Seçeneğini Nasıl Aktif Edebilirim?

Google Chrome Canary sürümünü cihazınıza yükleyin.

sürümünü cihazınıza yükleyin. Tarayıcıyı açtıktan sonra “ chrome://flags ” sayfasını aratarak giriş yapın.

” sayfasını aratarak giriş yapın. Açılan ekranda aşağıda gördüğünüz gibi “ Show Chrome What’s New page at chrome://whats-new ” sekmesini bulun ve aktifleştirin.

” sekmesini bulun ve aktifleştirin. Sizden tarayıcıyı yeniden başlatmanızı isteyecek. Onay verin ve uygulamayı yeniden başlatın .

. Artık Yenilikler seçeneği sizde de aktif. Sağ üstte bulunan üç noktaya gidin, Yardım kutusunun üstüne gelin ve açılan yan menüde Yenilikler seçeneğini göreceksiniz.

Bugün, “chrome://whats-new/” adresinde bulunan yeni bir web sayfası açıldı ve Chrome’un kendisi için kullandığı bir içeriği sağlamakta. Güzel bir stile ve temiz, minimal bir tasarıma sahip olan sayfa, şu anda yalnızca birkaç parça içerik gösteriyor. Yakın zamanda piyasaya sürülen Sekme Arama özelliği, yenilenmiş profil seçici ve Chrome’u her profil için benzersiz arka planlarla özelleştirme yeteneğini anlatan makaleler gösterilmekte. Ancak yeni özellikleri ekleme yaptıkça sayfaya ekleneceğini ve sayfanın gün geçtikçe dolu olacağını söyleyebiliriz Unutmayın Chrome’daki “Yenilikler” sayfası şu anda Canary’nin en son sürümünde mevcuttur. Sayfa “chrome://whats-new/” linkinde olmasına rağmen, kararlı sürüm kullanan kullanıcılar bu sayfaya ulaşım sağlayamaz.

Sayfada şu an için yeni yayınlanan Sekme Arama özelliği, yenilenen profil seçici ve arka planlar ve renkler kullanarak Chrome’un görünümü ve verdiği hissi özelleştirmeye ilişkin ipuçları ve bu yenilikler hakkında bilgilendirmeleri yayınlamış.

Bu özellik şu an için sadece Chrome Canary’de PC sürümlerinde çalışmaktadır. Mobil sürümlere henüz gelmedi. Ancak yakında kararlı sürüme geleceği için mobil cihazlarda da kullanıma sunulacaktır. Hemen denemek isterseniz Chrome Canary sürümünü bilgisayarınıza yükleyerek “Yenilikler” sayfasına ulaşım sağlayabilirsiniz.