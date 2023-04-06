Tayland sosyal medyasında bir adam, yapay zekalı chatbot ChatGPT tarafından kendisine sağlanan numaraları kullanarak piyangoyu kazanmayı başardığını iddia ettikten sonra viral oldu. Şanslı adam, ChatGPT’nin kazanan sayıları belirlemek için hangi verileri kullandığını dahi gösterdi!

Ben Bir Loto Oynayıp Geliyorum!

TikTok’ta Patthawikorn Boonrin adlı kişi, önceki yıllara ait bazı kazanan sayıları ve lotoda önemli olan çeşitl değişkenleri ChatGPT’ye verdiğini ve chatbottan 57, 27, 29 ve 99 sayılarını aldığını açıkladı. ChatGPT’nin verdiği sayılarla loto oynayan adam, şaşırtıcı bir şekilde lotoyu kazandı.

Sayılar ona bir ödül kazandırmış olsa da, ne yazık ki bu büyük bir meblağ değil. Öyle ki, Tayvanlı bu şahıs sadece 1136 lira tutarında bir kazancı eve götürebildi. Ancak bu bile bir şey.

Boonrin yerel bir haber kuruluşuna bunun ChatGPT’yi piyango numaraları üretmek için ilk kez kullanışı olmadığını ve botun kendisine piyangoyu kazanmanın tamamen şansla ilgili olduğunu söyledikten sonra yeni saplantısına “fazla takılmamasını” ve “dışarı çıkıp egzersiz gibi bir şeyler yapmasını” hatırlattığını bile belirtti.

Ancak bu, onun devam etmesini ve ChatGPT’yi kullanarak tekrar tekrar piyangoda büyük vurgun yapmaya çalıştığını göstermek amacıyla bir TikTok hesabı oluşturmasını engellememiş gibi görünüyor. İlginç şekilde, Boonrin büyük ödüle ulaşamasa da, TikTok hesabı kısa sürede viral olmuş durumda.

Herkesin diline dolanan paylaşımın ardından Tayland’da loto oynayanların sayısı tavan yapmış durumda. Bu haber diğer ülkelerine basınında da çok geniş yer buldu. Öyle ki, bu haber üzerine ülkemizde bile loto oynamak üzere ChatGPT’yi kullananlar türemiş durumda.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce biri ChatGPT kullanarak büyük ödüle ulaşabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!