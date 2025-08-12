Son günlerde teknoloji dünyasının en çok konuştuğu konu hiç şüphesiz ChatGPT yeni nesil GPT-5 modeli. Peki bu güncelleme gerçekten bekleneni verdi mi, yoksa kullanıcıları hayal kırıklığına mı uğrattı? OpenAI tarafından yapılan değişiklikler, özellikle Türkiye’deki kullanıcılar arasında yoğun tartışmalara yol açmış durumda.

ChatGPT yeni modeli GPT-5 sorunlu geldi!

ChatGPT ekosistemine entegre edilen GPT-5 modeli, OpenAI tarafından “daha güçlü, daha akıllı ve daha profesyonel” olarak tanıtıldı. Ancak lansman sonrasında ortaya çıkan tablo pek de parlak değildi. Kullanıcılar, yıllardır alıştıkları eski yapay zekâ modellerine tek gecede erişimlerini kaybettiklerini fark etti. Üstelik bu durum hakkında önceden hiçbir bilgilendirme yapılmamış olması, tepkilerin daha da büyümesine neden oldu.

Türkiye’deki ChatGPT Plus aboneleri, özellikle GPT-4o gibi popüler modellerin ortadan kaldırılmasından rahatsız. GPT-5 ile “Thinking” modunda haftalık 200 mesaj limiti getirilmesi, kullanıcıların günlük çalışma alışkanlıklarını doğrudan etkiledi.

OpenAI “otomatik model seçimi” sistemi de ilk günlerde hatalar verdi; kullanıcılar, sorularına daha az yetenekli versiyonların yanıt verdiğini fark etti. Bu da “daha iyi” olduğu iddia edilen yeni modelin, bazı senaryolarda daha verimsiz çalışmasına yol açtı.

Kullanıcı yorumları arasında en dikkat çekici olanlardan bazıları, GPT-5 yanıtlarının daha kısa, daha resmi ve daha az samimi olduğu yönünde. Özellikle duygusal etkileşim arayan kullanıcılar, eski modellerdeki sıcak ve sohbet havasındaki tonun kaybolduğunu belirtiyor.

Tüm bu geri bildirimler üzerine OpenAI, bazı adımlar atmak zorunda kaldı. Şirket, GPT-4o modelini yeniden getireceğini, GPT-5 için mesaj limitlerini artıracağını ve hangi modelin hangi soruya yanıt verdiğini daha şeffaf şekilde göstereceğini açıkladı. Ancak şu an için ChatGPT platformunda yalnızca GPT-5 ailesi aktif durumda.

Türkiye’deki teknoloji toplulukları, bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Kullanıcıların beklentisi, OpenAI sadece teknik iyileştirmeler değil, aynı zamanda kullanıcı deneyimini de eski seviyesine getirmesi. Yapay zekanın uzun vadeli başarısı, büyük ölçüde bu tepkilere ne kadar hızlı ve etkili yanıt verileceğine bağlı olacak.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? GPT-5 güncellemesi sizce yapay zekâ deneyimini ileri mi taşıyor, yoksa geriye mi götürüyor? Kullanıcıların bu duruma tepkileri, şirketin gelecekteki kararlarını nasıl etkiler? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!