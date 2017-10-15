Cep Boyutunda Olan Nix Sensörü, Renkleri Dijital Hale Dönüştürüyor

Fotoğrafçılık veya boyama yaparken, bazen istediğiniz tonu tam olarak tutturmaya çalışmak ya mükemmel ya da felaket sonuçlar doğurabiliyor.

Neyse ki Nix Mini Color Sensor artık yardımınıza koşuyor ve içinizde ki mükemmeliyetçi hissi tatmin edebilecek. İstediğiniz cismin rengini okutarak akıllı telefonunuza göndermenizi sağlayan bu küçük cihaz aslında pek büyük bir iş yapmıyor gibi dursa da pek öyle değil. Çünkü bu cebe sığabilecek kadar küçük olan cihaz her ne kadar sadece fotoğrafçı ve tasarımcıların işine yarayabilecek gibi dursa da herkes tarafından kullanılabilen çok yararlı bir araca dönüşüyor. Tam tamına 28.000 tonu destekleyen cihaz RGB, HEX CMYK ve LAB gibi ton formatlarını da destekliyor. Nix uygulamasını indirirerek kendi renk paletlerinizi kayıt edebiliyor ve organize edebiliyorsunuz.

Bu küçük ve kullanışlı cihazlardan birine sahip olmak isterseniz buradan 69 Dolar’a sahip olabilirsiniz.