Casper VIA F3 incelemesi ile karşınızdayız. İlk defa üç arka kamera kullanan yerli markalı telefon olan VIA F3’ün detaylarına bakıyoruz.

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Casper’ın en yeni telefonu olan VIA F3, üç arka kameralı ilk yerli telefon olarak dikkat çekiyor.

Polikarbonat gövde ile gelen cihaz 8,2 mm inceliğinde ve 171 gram ağırlığında. 6,26 inç HD+ 19:9 ekran boyut oranı sunan IPS ekrana sahip VIA F3, %79 ekran gövde oranına ulaşıyor. MediaTek Helio P22’den gücünü alan cihaz, 3 GB bellek ve micro SD kart ile arttırılabilen 64 GB depolama alanı sunuyor.

VIA F3 kamera özellikleri

En önemli noktası kamerası olan Casper VIA F3, 12 MP, 13 MP ve 2 MP değerinde lensler kullanıyor. Özellikle çekim kalitesi olarak bizleri şaşırtmayı başaran VIA F3, bokeh efektinde biraz zorlansa da rakiplerine oranla kamerada oldukça başarılı iş çıkarıyor.

8 MP değerindeki ön kamerası yeterli ışık aldığı noktalarda ise fazlasıyla başarılı. Portre modu desteği de olan cihaz, fiyat/performans ortalamasında gayet iyi durumda.

Ayrıca 4.000 mAh bataryası ile oldukça uzun kullanım ömrü vadeden cihaz, BT 4.2 ve Wi-Fi g/n ile 2.4 GHz kablosuz bağlantı destekliyor.

Cihazın tüm detaylarını videomuzda görebilirsiniz.

VIA F3 kamera performans videosu; https://youtu.be/jbcJLqAgJJM