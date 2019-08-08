Casper VIA F3 nasıl fotoğraf çekiyor? (VIDEO)

Casper VIA F3 modeli, geçtiğimiz günlerde ülkemizde satışa çıktı. F serisi bildiğiniz gibi şirketin kamera odaklı akıllı telefonlar ürettiği bir seri. VIA F3 modeli de yerli markalar tarafından ilk kez üçlü arka kamera sistemi gördüğümüz bir akıllı telefon.

Peki cihazın gündüz ve gece şartlarında fotoğraf çekim performansı nasıl? 2199 TL‘lik satış fiyatına göre bizlere neler sunuyor?

Videoda yer verdiğimiz fotoğraf örneklerinin tam boyutlu hallerini indirmek için: https://hwp.to/2YSjf15

Telefonun resmi web sayfası: https://hwp.to/2YVJGTo

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Casper VIA F3 kamera özellikleri

Arka bölümde 12 MP‘lik ana kamera ile karşı karşıyayız. Ana kameranın yanı sıra telefonda 13 MP‘lik bir geniş açı sensör yer alıyor. Bu sayede ana kamera ile normalde 77 derece fotoğraf çekilebiliyorken, geniş açı sensörle 120 derecelik bir açı ile fotoğraflar çekebiliyoruz. Üçüncü kamera ise 2 MP‘lik derinlik algılayıcısı ve bu da arka tarafı bulanıklaştırabildiğiniz portre fotoğraflarına imkan tanıyor. Ayrıca kamerada yapay zeka desteğinin de olduğunu belirtelim.

Ön tarafa baktığımızda ise 8 MP‘lik bir ön kamera bulunuyor. Ön tarafta da yine yapay zeka desteğiyle birlikte yazılımsal olarak portre fotoğrafları çekebilmek mümkün.

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Casper VIA F3 teknik özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6.26” HD+ IPS ekran (720 x 1560) %79 ekran/gövde oranı

İşlemci: MediaTek Helio P22

RAM: 3 GB RAM

Depolama: 64 GB depolama

İşletim sistemi: Android Pie 9.0

Arka kamera: 12 MP + 13 MP + 2 MP

Ön kamera: 8 MP

Boyutlar:159 x 76.5 x 8.2 mm

Ağırlık:171 gr

Batarya: 4000 mAh

Fiyat: 2199 TL