Carbon 1 Mark II, karbon fiber gövdesiyle tanıtıldı!

Günümüzdeki akıllı telefonların çoğu plastik, metal ya da cam materyallerin birleşiminden üretiliyor. Carbon Mobile adlı bir şirket, Carbon 1 Mark II adlı dünyanın ilk karbon fiber gövdeye sahip akıllı telefonunu duyurdu!

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Karbon fiber gövdeye sahip akıllı telefon: Carbon 1 Mark II!

Akıllı telefon modelleri, artık sahip olduğu güçlü teknik özellikler ile kıyaslanıyor. Almanya merkezli bir girişim olan Carbon Mobile ise diğerlerinin aksine ilk modelini yenilikçilik ve hafiflik üzerine tasarlamış. Hibrit kompozit (HyRECM) destekli karbon fiber materyalden üretilen telefon, tıpkı spor otomobillerde olduğu gibi monokok bir gövdeye sahip. Böylece dayanıklılığın yanı sıra 125 gram ağırlık ile oldukça dikkat çekici bir değer yakalanmış. Parmak izi sensörü yan yüzeyine gizlenen Carbon 1 Mark II modelinin inceliği ise 6.3 mm olarak nitelendiriliyor.

Karbon fiber gövde ile dikkat çeken telefon, teknik özellikler tarafında ise daha mütevazı görünüyor. 6.01 inç boyutunda bir Full HD AMOLED ekran kullanan Carbon 1 Mark II, gücünü MediaTek Helio P90 işlemciden alıyor. Carbon Mobile, telefonunda 8 GB RAM ve 128 GB depolama kullanarak işlemci dezavantajını bir nebze gidermeye çalışmış. Bunun yanı sıra telefonun özellikleri arasında 16+16 megapiksel çift arka kamera ve 20 megapiksel ön kamera da yer alıyor.

3.050 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan cihaz, kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkıyor. Koruma tarafında ise Corning ile çalışılarak Gorilla Glass 6’nın inceliği 0.4 mm’ye düşürülmüş. Bu da üçüncü parti firmalarla cihazın üzerinde titiz bir çalışma yapıldığını gösteriyor.

Ön sipariş süreci başlayan Carbon 1 Mark II, üretim materyalinden dolayı yalnızca 2.000 adet ile sınırlı üretilecek. Haziran ayında teslimatlarına başlanacak telefonun 800 Euro’luk satış fiyatının içerisinde ömür boyu gövde bakımının da yer aldığını belirtelim.