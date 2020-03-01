İnceleme
Fiyat performansı nasıl? Philips PH805 inceleme (VIDEO)
Philips PH805 inceleme videomuzda, üst segmentte yer alan ve aktif gürültü engelleme ile 30 saatlik pil ömrü ile öne çıkan kulaklığa yakından bakıyoruz.
Philips PH805 inceleme
Philips PH805 modelinin daha önce kutu içeriğine yakından baktığımız bir video yayınlamıştık. O nedenle inceleme videomuza dilerseniz ürünün tasarımı ile başlayalım. Bir tek siyah rengi bulunan modelin iç iskeletinde dayanıklı olması adına metal malzeme, dış yüzeyinde ise genel olarak plasik malzeme kullanıyor. Katlanabilir yapısı sayesinde kutu içeriğinden çıkan taşıma çantasına kolayca sığıyor. Kulaklığın üzerinde yer alan giriş sayesinde, isterseniz yine kutu içeriğinden çıkan kablo yardımıyla ürünün kablolu olarak da kullanma imkanına sahipsiniz. Ayrıca kulaklığın üzerinde şarj için microUSB bağlantı yuvasının olduğunu görüyoruz. Burada daha yeni nesil Tip-C kullanılsaydı biraz daha iyi olurdu.
Kulaklık, kulağınızı tamamen içine alan bir tasarım anlayışına sahip. Hem kulaklık pedleri, hem de üst bölümde başınızı destekleyen yumuşak yastık sayesinde, uzun süreli kullanımlarda bile bir rahatsızlık hissetmedik. Kulaklığın tasarımı oldukça konforlu.
Kontroller nasıl?
Ürünü kullanırken ihtiyaç duyduğunuz kontrolleri sağ ve sol tarafta yer alan dokunmatik paneller üzerinden gerçekleştiriyoruz. Farklı ürün videolarında da söylediğim gibi ben normalde dokunmatik yüzey kontrollerini pek sevmem. Ancak Philips PH805 modelinde yer verilen dokunmatik panellerin hassasiyeti o kadar iyi ve sorunsuz çalışıyor ki, ürünü kullanırken “keşke fiziksel tuşlar olsaydı” demedim. Sağ yüzeye bir kere dokunarak üç farklı mod arasında geçiş yapıyoruz: Aktif gürültü engelleyici kapalı, açık ve ortam sesi. Ortam sesini açtığınızda, müzik biraz daha geri plana atılarak etrafınızdaki sesleri duymanız sağlanıyor. Bu özelliği yolda yürürken ve otomobiller gibi duymanız gereken şeyler olduğunda kullanıyorsunuz. Zira aktif gürültü engelleyici özelliği açıkken, müzik çalmasa bile ortam sesi yaklaşık %90 oranında kesildiği için, korna gibi sesleri duymamanız tehlikeli olabilir. Ya da havalanında, anonsları duymak isteyeceğiniz için ortam sesi özelliğinden faydalanabilirsiniz. Bu arada kulaklıkla son ses seviyesinde bile müzik dinleseniz, yanınızdaki insanlar ne dinlediğinizi duymuyor. İnsanları rahatsız etmekten her zaman kaçınan biri olarak bu benim için çok önemli bir detay.
Hazır sözünü etmişken biraz aktif gürültü engelleyici özelliği ile ilgili de yorumlarımı paylaşmak istiyorum. Söylediğim gibi bu özelliği aktif ettiğinizde ortam sesini çok büyük oranda kesiyorsunuz. Zaten üzerine bir de müzik açarsanız, dışarıyla bağlantınız tamamen kopuyor. Ancak karşılaştırma yapmamız gerekirse, fiyat olarak 2000 TL’nin üzerine çıktığımızda, müzik açık değilken biraz daha başarılı bir aktif gürültü engelleme sunan modeller olduğunu söyleyebiliriz. Yine de Philips PH805’in sunduğu özellikleri ve fiyatını düşündüğümüzde, bu anlamda tam bir fiyat performans telefonu olduğu su götürmez bir gerçek.
Ses performansı ve batarya
Gelelim, tabii ki bir kulaklığın en önemli konusu olan ses performansına. Bluetooth 5.0 aracılığı ile kablosuz bir bağlantı sunan model, 40 mm boyutlu sürücüleri ve yüksek çözünürlüklü ses desteğiyle üst segmentte yer alan bir kulaklık. Yeni bir kulaklık test ettiğimde ilk dikkat ettiğim konu ses şiddeti oluyor. Zira genelde yüksek sesle müzik dinlemeyi sevdiğimden, benim beklentime göre biraz kısık kalan kulaklıkları sevmiyorum. Neyse ki Philips PH805’in ses seviyesi benim tatmin etmeyi başardı. Ses performansı konusunda ise ürünü kullanmaya başladığımda beni şaşırtan noktası bass performansı oldu. Zira dinlediğiniz şarkıda bass’ların ön plana çıktığı noktalarda, eğer en yüksek ses seviyesiyle dinliyorsanız fiziksel olarak kulağınızda titreşimleri çok net hissedebiliyorsunuz.
Son yıllarda rapten metale, hatta trip-hop’a kadar tür olarak karman çorman bir oynatma listesine sahip olmama karşın, her türde Philips PH805 modelinin ses performansından memnun kaldım diyebilirim. Son olarak bahsetmemiz gereken konu pil. Zira Philios PH805 modeli, tek şarjda 30 saatlik bir pil ömrü sunuyor. Bu da günde 2 saat müzik dinleyen birinin, 15 gün boyunca kulaklığı şarj etmeye ihtiyaç duymayacağı anlamına geliyor. Şarj konusunda ise 5 dakika şarj ile 2 saat oynatma süresi elde edebiliyorsunuz.
İnceleme
Buzdolabında yeni teknolojiler neler? LG’nin çözümlerine baktık!
Hayatımızda önemli bir yer olan buzdolapları, tabii ki her üründe olduğu gibi teknolojiyle birlikte gelişiyor ve değişiyor. Peki günümüzün yeni buzdolaplarında, insanların hayatını kolaylaştırmak için hangi teknolojiler kullanılıyor? Bu videomuzda, LG’nin modellerinde yer alan teknolojilere yakından baktık.
LG buzdolaplarında yer alan özellikler neler?
Geleneksel buzdolaplarında, arka bölümdeki yiyeceklerin çok soğuk, ön kısımdaki içeceklerin ise ılık olması ile karşılaşabiliyoruz. LG Door cooking teknolojisi ise, buzdolabının her noktasını aynı oranda soğutarak sıcaklık farkını en aza indiriyor ve hem yiyeceklerini hem içecekleriniz aynı oranda soğuk tutuluyor. Eşit soğutma aynı zamanda sebze ve meyvelerinizin daha uzun süre taze kalmasını sağlıyor.
Kimi zaman marketten bir içecek alıyoruz ve bunun çok hızlı bir şekilde soğutukmasını istiyoruz. Burada LG’nin kapı soğutma çözümü sayesinde geleneksel soğutma çözümlerine oranla %35 daha hızlı bir soğutma sağlanıyor.
4 kişilik bir aile günde ortalama 66 kez buzdolabının kapağını açıyor. Bu da doğal olarak ısı kaybına yol açıyor. LG’nin bu konudaki kapıdan kapıya özelliği ise buzdolabının tümünü açmanıza gerek olmadan istediğinize ulaşma imkanı veriyor ve böylece sıcaklık kaybını önlüyor.
Buzlukta duran balık ve et gibi ürünler için hepimiz bir buz çözme derdi ile karşı karşıyayız. Ancak yeni nesil LG buzdolabında yer alan 0 derece bölgesi, etinizi veya balığınızı ideal sıcaklıkta tutarak buz çözmenize gerek kalmadan hemen pişirebilmenize olanak tanıyor. Bunun için tek yapmanız gereken o akşam pişireceğiniz balığınızı veya etinizi, buzluktan çıkararak 0 derece bölgesine yerleştirmeniz. Akşam eve geldiğinizde, yiyeceğinizin çözülmesini beklemeden hemen pişirmeye başlayabilirsiniz.
Bir otomobil için motor ne kadar önemliyse bozdolabı için de kompresör o kadar önemli bir bileşen. LG burada 20 yıl ömürlü ve %25 oranında daha az gürültü sunan çözümüyle öne çıkıyor.
Akıllı Telefon
Redmi K30 (Mi 10T) inceleme | Nam-ı diğer Poco X2!
Redmi K30 ya da Poco X2 olarak bilinen telefonun incelemesi ile karşınızdayız. K30 modeli yenilenen özellikleri ile Mi 10T olarak global piyasada bekleniyor.
İlginizi çekebilir; Huawei Mate 30 Pro inceleme – Olaylı telefon neler sunuyor?
208 gr ağırlığında olan Redmi K30, Snapdragon 730G işlemcisi ile karşımıza çıkıyor. Bu sayede tüm oyunları oynatabilen cihaz, 120 Hz ekranıyla beraber destekleyen oyunlarda oldukça akıcı bir deneyim sağlıyor.
6,67 inç IPS tabanlı ekranında HDR10 desteği de sunan Poco X2, Android 10 tabanlı MIUI 11 ile geliyor. 4500 mAh bataryası da iki güne rahat varan kullanım sunabiliyor.
Kamera tarafında 64 MP ana lens ile 8 MP geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörüyle başarılı çekimler vadederken önde ise 20 MP ve 2 MP ön kamerayla bokeh efektini de oldukça iyi çekebiliyor.
Detaylarını videomuzda görebilirsiniz.
Akıllı Telefon
Huawei Mate 30 Pro inceleme – Olaylı telefon neler sunuyor?
Huawei Mate 30 Pro inceleme videomuzda, şirketin en yeni amiral gemi modelini inceliyoruz. Bakalım telefon bizlere neler sunuyor?
Huawei Mate 30 Pro inceleme
İlk olarak cihazın tasarımıyla başlayacak olursak, telefon ülkemizde Uzay gri adına sahip renk ile satılıyor. Ön tarafta “şelale kavis” diye adlandırılan her iki tarafta da yanlara doğru kıvrılmış bir ekran dikkat çekiyor. Ayrıca üst taraftaki çentik bölümünde ön kamera, ToF sensör, yakınlık ve ortam ışığı gibi sensörler konumlandırılmış. Arka yüzeyde ise yuvarlak kamera ve farklı renkleri yansıtan bir tasarım dikkat çekiyor. Tabii ki bu modelde de suya ve toza dayanıklılık mevcut. Ancak stereo hoparlörün olmayışı ve 3.5 mm’lik kulaklık girişinin de yer almadığını belirtelim. Ayrıca üründe kavisli ekran nedeniyle sadece fiziksel güç butonu kullanılmış. Ses açma kısma işlevini, yan tarafa iki kez dokunarak aktif edebiliyor ve öyle ayarlıyorsunuz.
6.53 inç OLED ekranda Full HD+ çözünürlük kullanan telefonda HDR10 desteği yer alıyor. Yaklaşık 650 nit parlaklık seviyesiyle OLED paneller arasında en parlak ekranlardan birine sahip olan Huawei Mate 30 Pro ayrıca True Tone‘a benzeyen “doğal ton” isimli bir özelliğe de sahip. Gücünü yeni Kirin 990‘dan alan modelde UFS 3.0 desteği sunan 256 GB depolama ve 8 GB RAM yer alıyor. Yeni işlemci, gerek performans gerekse de kamerada sunduğu yeteneklerle bir hayli başarılı. Doğal olarak bu güce sahip bir telefonla günümüzde oynayamayacağınız herhangi bir mobil uygulama da yer almıyor.
Telefonun en iddialı olduğu nokta her zaman olduğu gibi kamerası. Zira F/1.6 diyafram değerine ve OIS desteğine sahip 40 MP ana kamerayla birlikte, 40 MP ultra geniş açı, 8 MP telephoto ve 3D TOF sensör yer alıyor. Yeni modelde zoom kabiliyetli P30 Pro kadar iyi değil. Bu sefer 3x optik ve 30x dijital zoom ile sınırlıyız. Ancak telefonun gece performansı, bu sefer geniş açı çekimlerinin de bir hayli iyi olması gibi eşsiz kamera yeteneklerinin olduğunu söylemeliyiz. Ayrıca video tarafında 7680 FPS ağır çekim videoları da unutmamak lazım.
4500 mAh kapasiteli pille gelen cihazda 27W kablosuz şarj, 40W kablolu şarj desteği yer alıyor. Ayrıca tersine şarj da yine modelde mevcut.