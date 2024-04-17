Akıllı telefonlar hayatımızın bir parçası haline geldikçe akıllı telefon pazarı da büyüyor. Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo ve Vivo dahil olmak üzere birçok marka pazar hakimiyeti için savaşıyor. Geldiğimiz noktada bugün Canalys, 2024 yılının ilk çeyreğinin akıllı telefon pazar paylarını açıkladı. Detaylara bakalım.

Canalys: Akıllı telefon pazarı ilk çeyrekte %11 yükseldi

Akıllı telefon pazarında rekabet her geçen gün artıyor. Buna bağlı olarak pazar payları da artıyor. Canalys’in raporuna göre akıllı telefon satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 11 yükseliş yaşadı. Elbette yılın her dönemi aynı olmuyor bu yüzden %10 civarındaki değişimler oldukça normal.

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Akıllı telefon pazarı genel olarak yükseldi ancak Xiaomi hariç hiçbir marka 2024 yılının ilk çeyreğinde 2023 yılının ilk çeyreğindeki kadar pazar payı kazanamadı. Xiaomi hariç tüm markalar pazar paylarını 2024 ilk çeyrekte kayıp ettiler.

Şirket 2024 ilk çeyrek pazar payı 2023 ilk çeyrek pazar payı Samsung 20% 22% Apple 16% 21% Xiaomi 14% 11% Oppo 8% 10% Vivo 8% 8% Diğerleri 33% 28%

2023 yılının son çeyreğinde pazar payı lideri Apple olmuştu. Bunun nedeni hiç şüphesiz firmanın yeni çıkardığı iPhone 15 serisi idi. Ancak 2024 yılının ilk çeyreğine geldiğimiz zaman pazar lideri Samsung oluyor. Şubat ayı içerisinde tanıtılan S24 serisinin bu liderlikte payı büyük. Samsung’un ardından listede Apple, onun ardından ise %14’lük bir pazar payıyla Xiaomi yer alıyor. Devamında ise Oppo, Vivo gibi Çinli şirketler bulunuyor. 2023 yılının ilk çeyreğine göre birçok marka pazar payında düşüşe sahip. Bakalım yılın geri kalanında işler nasıl olacak?