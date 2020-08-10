Call of Duty: Modern Warfare artık PC’de 212 GB yer kaplıyor

Call of Duty: Modern Warfare ve Battle Royale modu Warzone, 5. sezon güncellemesini aldı. Tam 54.2 GB’lık dev güncellemeyle beraber oyunun PC sürümü artık toplamda 212 GB yer kaplıyor! Buna rağmen Infinity Ward, oyunun genel kaplama alanında bir düşüş yaptıklarını açıkladı. Zira normalde oyun halihazırda 200 GB’lık üzerinde olduğu için bu düşürme yapılmasaydı 212 GB yerine 250 GB‘ın üzerinde yer kaplayacaktı.

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Call of Duty: Modern Warfare 5. sezonu neler getiriyor?

Oyuna yeni güncellemeyle beraber aralıksız olarak hareket eden bir yük treni eklendi. Oyuncular bu treni oyunlarda taktiksel hareketler için kullanabilecek. Ayrıca oyundaki stadyumun artık bir adı var: Acropolis National Arena. Stadyumun ismi haricinde hem çatıda hem de iç bölümde önemli değişiklikler de var.

5. sezon ile beraber Mini Royale isimli yeni bir mod da oyuna ekleniyor. Yapımcının belirttiğine göre bu mod “Ana Battle Royale modunun en çılgın kısımlarını daha hızlı, kaotik ve neredeyse sürekli dövüş parçalarına” dönüştürüyor. Daha hızlı bir BR deneyimi sunan bu modda, Verdansk’a gönderilen operatör sayısı da daha az. Son olarak öne çıkan bir diğer yenilik ise haritada bazı noktalara yerleştirilmiş ve oyuncuların yukarılara tırmanabilmesini sağlayan ipler.