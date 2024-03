Qualcomm’un son amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3, mobil oyun deneyimini bir üst seviyeye taşımak için önemli yükseltmeler sunuyor. Ancak, bazı eksiklikler ve performans açıkları, Apple’ın A17 Pro modeli karşısında hala geri kalmasına neden olabilir. Özellikle, Call of Duty Mobile Warzone gibi grafik açısından yoğun oyunlarda Snapdragon 8 Gen 3’ün ‘PEAK’ grafik seçeneğini desteklememesi ve görsel ayarların sınırlı olması dikkat çekiyor.

Bu bağlamda, Ben Geskin’in Xiaomi 14 Ultra ile ilgili paylaştığı bilgiler dikkat çekici. Xiaomi 14 Ultra, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisine sahip ve 12 GB veya 16 GB LPDDR5 RAM ile donatılabiliyor. Ancak, yüksek performanslı donanıma rağmen, Call of Duty Mobile Warzone gibi oyunlarda görsel kaliteyi en üst düzeye çıkaramamak hayal kırıklığı yaratabilir. Bu durum, ‘kağıt üzerindeki’ özelliklerin gerçek dünya performansına yansıması konusunda önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

Öte yandan, Apple’ın mevcut nesil amiral gemilerinde ‘PEAK’ grafik ayarı etkin olduğundan, özellikle Call of Duty Warzone Mobile gibi yoğun grafikli oyunları oynamak isteyenler için iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max daha iyi bir seçenek gibi görünüyor. Ancak, gelecekteki bir güncellemeyle Snapdragon 8 Gen 3’ün de bu seçeneği desteklemesi mümkün olabilir.

Xiaomi 14 Ultra with Snapdragon 8 Gen 3 can’t do PEAK graphics in Call of Duty #WarzoneMobile 😒

Textures are pretty soft. Still fun though. pic.twitter.com/VDG8xRo4RI

— Ben Geskin (@BenGeskin) March 21, 2024