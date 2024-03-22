Qualcomm‘un mobil teknoloji arenasındaki liderliği devam ediyor. Şirket, orta sınıf segmentteki gücünü daha da artırıyor ve en son ürünü olan Snapdragon 7+ Gen 3 yonga setini duyurdu. Geçen yılın başarılı modeli Snapdragon 7+ Gen 2’nin ardılı olan bu yeni platform, sektördeki standartları yeniden belirlemeye aday.

Snapdragon 7+ Gen 3, teknoloji dünyasında heyecan yaratan 4nm işlem teknolojisini benimsiyor. Bu, sadece daha küçük bir form faktörü sunmakla kalmıyor, aynı zamanda daha yüksek performans ve enerji verimliliği sağlıyor. Platform, 8. Nesil ve 8s Nesil 3 ile aynı mimariye sahip olsa da, farklı saat hızlarıyla geliyor, böylece kullanıcılara daha fazla seçenek sunuyor.

İlginizi Çekebilir: Snapdragon 8s Gen 3 Tanıtıldı! | 2024 senesine damga vuracak!

Şirket yetkilileri, Snapdragon 7+ Gen 3’ün güçlü yapısının altında, çeşitli yapay zeka modellerini destekleyen bir alt yapı olduğunu vurguluyorlar. Bu, Baichuan-7B, Llama 2 ve Gemini Nano gibi önemli dil modelleri (LLM’ler) gibi büyük yapay zeka uygulamalarını destekleyerek kullanıcı deneyimini geliştiriyor.

Performans açısından, Snapdragon 7+ Gen 3, önceki nesile göre dikkate değer gelişmeler sunuyor. Qualcomm Kryo CPU’da %15’lik bir performans artışı ve Qualcomm Adreno GPU’da %45’lik bir iyileşme vaat ediyor. Buna ek olarak, genel güç tasarrufunda %5’lik bir artış sağlıyor. Ancak, donanımsal Ray Tracing yetenekleri sunmayan GPU, bu alanda tam bir çözüm sunmuyor.

Snapdragon 7+ Gen 3’ün iletişim özellikleri de göz ardı edilemeyecek kadar güçlü. Qualcomm X63 modemini kullanan platform, 4K HDR video çekimi gibi yüksek çözünürlüklü medya deneyimlerini destekliyor. Ayrıca, 18 bit üçlü ISP ile birlikte gelerek, fotoğraf ve video kalitesini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Mobil bağlantı tarafında ise, Qualcomm FastConnect 7800 Mobil Bağlantı Sistemi’nin devamı niteliğinde olan Wi-Fi 7, 5,8 Gbps’ye kadar hızlar sunarak sürekli sürükleyicilik sağlıyor. Ayrıca çift Bluetooth bağlantısıyla da kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Tüm bu özelliklerle, Qualcomm’un Snapdragon 7+ Gen 3’ü, orta sınıf mobil segmentinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Kullanıcılar, daha güçlü performans, gelişmiş yapay zeka yetenekleri ve hızlı iletişim özellikleri sayesinde mobil deneyimlerini daha da ileri taşıyabilecekler. Snapdragon 7+ Gen 3 yonga setini kullanan telefonları önümüzdeki aylarda raflarda göreceğiz. Bakalım Snapdragon 7+ Gen 3 karşısında MediaTek nasıl bir aksiyon alacak?

Snapdragon 7+ Gen 3 özellikleri