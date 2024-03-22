Qualcomm‘un mobil teknoloji arenasındaki liderliği devam ediyor. Şirket, orta sınıf segmentteki gücünü daha da artırıyor ve en son ürünü olan Snapdragon 7+ Gen 3 yonga setini duyurdu. Geçen yılın başarılı modeli Snapdragon 7+ Gen 2’nin ardılı olan bu yeni platform, sektördeki standartları yeniden belirlemeye aday.
Snapdragon 7+ Gen 3, teknoloji dünyasında heyecan yaratan 4nm işlem teknolojisini benimsiyor. Bu, sadece daha küçük bir form faktörü sunmakla kalmıyor, aynı zamanda daha yüksek performans ve enerji verimliliği sağlıyor. Platform, 8. Nesil ve 8s Nesil 3 ile aynı mimariye sahip olsa da, farklı saat hızlarıyla geliyor, böylece kullanıcılara daha fazla seçenek sunuyor.
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Şirket yetkilileri, Snapdragon 7+ Gen 3’ün güçlü yapısının altında, çeşitli yapay zeka modellerini destekleyen bir alt yapı olduğunu vurguluyorlar. Bu, Baichuan-7B, Llama 2 ve Gemini Nano gibi önemli dil modelleri (LLM’ler) gibi büyük yapay zeka uygulamalarını destekleyerek kullanıcı deneyimini geliştiriyor.
Performans açısından, Snapdragon 7+ Gen 3, önceki nesile göre dikkate değer gelişmeler sunuyor. Qualcomm Kryo CPU’da %15’lik bir performans artışı ve Qualcomm Adreno GPU’da %45’lik bir iyileşme vaat ediyor. Buna ek olarak, genel güç tasarrufunda %5’lik bir artış sağlıyor. Ancak, donanımsal Ray Tracing yetenekleri sunmayan GPU, bu alanda tam bir çözüm sunmuyor.
Snapdragon 7+ Gen 3’ün iletişim özellikleri de göz ardı edilemeyecek kadar güçlü. Qualcomm X63 modemini kullanan platform, 4K HDR video çekimi gibi yüksek çözünürlüklü medya deneyimlerini destekliyor. Ayrıca, 18 bit üçlü ISP ile birlikte gelerek, fotoğraf ve video kalitesini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.
Mobil bağlantı tarafında ise, Qualcomm FastConnect 7800 Mobil Bağlantı Sistemi’nin devamı niteliğinde olan Wi-Fi 7, 5,8 Gbps’ye kadar hızlar sunarak sürekli sürükleyicilik sağlıyor. Ayrıca çift Bluetooth bağlantısıyla da kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Tüm bu özelliklerle, Qualcomm’un Snapdragon 7+ Gen 3’ü, orta sınıf mobil segmentinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Kullanıcılar, daha güçlü performans, gelişmiş yapay zeka yetenekleri ve hızlı iletişim özellikleri sayesinde mobil deneyimlerini daha da ileri taşıyabilecekler. Snapdragon 7+ Gen 3 yonga setini kullanan telefonları önümüzdeki aylarda raflarda göreceğiz. Bakalım Snapdragon 7+ Gen 3 karşısında MediaTek nasıl bir aksiyon alacak?
İçindekiler
Snapdragon 7+ Gen 3 özellikleri
- 2,8 GHz’e kadar 1 x Kryo Prime CPU (Arm Cortex-X4 tabanlı), 2,6 GHz’e kadar 4 x Kryo Performance CPU (Arm Cortex-A720 tabanlı), 2,6 GHz’e kadar 3x Kryo Efficiency CPU (Arm Cortex-A520 tabanlı)i
- Dahili Qualcomm Snapdragon X63 5G modem-RF sistemi
- 5G mmWave ve 6 GHz altı, bağımsız (SA) ve bağımsız olmayan (NSA) modlar, FDD, TDD, Dinamik Spektrum Paylaşımı, mmWave: 4 taşıyıcı, 2×2 MIMO, Sub-6 GHz: 4×4 MIMO, Qualcomm 5G PowerSave 2.0, Qualcomm Smart Transmit 2.0 teknolojisi, Qualcomm Geniş Bant Zarf Takibi, Qualcomm AI-Geliştirilmiş Sinyal Güçlendirme, 5G/4G DSDA dahil Global 5G çoklu SIM
- Qualcomm Adreno yeni nesil GPU, Snapdragon Oyun Süper Çözünürlüğü, Adreno Frame Motion Engine 2.0, Snapdragon Oyun Sonrası İşleme Hızlandırıcısı, HDR oyun (10 bit renk derinliği, Rec. 2020 renk gamı), Snapdragon Gölge Giderici, API desteği: OpenGL ES 3.2 , OpenCL 2.0 FP, Vulkan 1.3
- Donanım hızlandırmalı H.265, VP9, AV1 kod çözücü, HDR10+, HDR10, HLG ve Dolby Vision için HDR Oynatma Codec desteği
- Qualcomm Aqstic ses codec’i, Yeni Qualcomm Aqstic akıllı hoparlör amplifikatörü, Toplam Harmonik Bozulma + Gürültü (THD+N), Oynatma: -108dB, Qualcomm Ses ve Ses İletişim Paketi, Kafa Takipli Uzamsal Ses
- 36 MP’ye kadar üçlü kamera, 64+36 MP’ye kadar çift kamera, ZSL ile 108 MP’ye kadar tek kamera, 200 MP’ye kadar tek kamera, Qualcomm Spectra Görüntü Sensörü İşlemcisi (Bilişsel 18 bit üçlü ISP)
- Rec. 2020 renk gamında fotoğraf ve video çekimi, 10 bit’e kadar renk derinliğinde fotoğraf ve video çekimi, 4K HDR Video Çekimi + 64 MP Fotoğraf Çekimi
- 10 bit HEIF: HEIC fotoğraf çekimi, HEVC video çekimi, Google Ultra HDR fotoğraf çekimi
- Yakalama Formatları: HDR10+, HDR10, HLG, Dolby Vision, 60 FPS’de 4K HDR Video Yakalama, 60 FPS’de 4K Video Yakalama, 1080p @ 240 FPS’de Ağır Çekim video çekimi, Video Yakalama için Bokeh Engine 2, Pro Sight video çekimi, Snapdragon Düşük Işık Görüşü (LLV), Video süper çözünürlüğü, Çok Çerçeveli Gürültü Azaltma (MFNR), Yerel Hareket Dengelemeli Geçici Filtreleme
- Cihaz İçi Ekran Desteği: 60 Hz’de 4K / 120 Hz’de QHD+, Maksimum Harici Ekran Desteği: 30 Hz’de 8K’ya kadar, 240 Hz’de 1080’e kadar, 240 Hz – 1 Hz için Değişken Yenileme Hızı desteği, 10 bit renk derinlik, Rec. 2020 renk gamı, HDR10, HDR10+, HDR canlı ve Dolby Vision
- Qualcomm Hexagon İşlemci, Fused AI Hızlandırıcı, Hexagon skaler, vektör ve tensör hızlandırıcılar, Hexagon Direct Link, Karışım hassasiyeti desteği (INT8+INT16), Tüm hassasiyetler için destek (INT4, INT8, INT16, FP16)
- 4200 MHz’e kadar LP-DDR5x bellek desteği, Bellek Yoğunluğu: 24 GB’a kadar
- Wi-Fi 7 En yüksek hız: 5,8 Gbps, Wi-Fi 6E 802.11be, 802.11ax (Wi-Fi 6) Çoklu gigabit, Tümleşik 802.11ac 2×2 (2 akışlı) MU-MIMO, 2,4 GHz, 5 GHz ve 6GHz, Bluetooth 5.4, LE Ses, Çift Bluetooth anteni
- Bluetooth ses: Qualcomm aptX Voice, aptX Lossless, aptX Adaptive ve LE audio, NFC desteğine sahip Snapdragon Ses Teknolojisi
- Eşzamanlı GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC, Üçlü frekans GNSS (L1/L2C/L5), küresel harita destekli Sensör Destekli Konumlandırma 6.0, kaldırım doğruluğu ile kentsel yaya navigasyonu, küresel serbest yol şerit düzeyinde araç navigasyonu
- USB Sürüm 3.1 Gen 2; USB Tip-C Desteği, UFS 4.0
- Qualcomm Quick Charge 5 teknolojisi