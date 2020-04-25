Video
Samsung Galaxy S20 Ultra kamera performansı nasıl? | DXOMARK #21
Hardware Plus’ta DXOMARK serisi merakla beklenen modelle devam ediyor. “Ne zaman gelecek?” diye merak ettiğimiz Samsung Galaxy S20 Ultra nihayet DXOMARK tarafından test edildi.
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108 MP kamerası ve 100x yakınlaştırma yapabilen Galaxy S20 Ultra, aldığı 122 puan ile 7. sıradan listeye giriş yaptı. 132 fotoğraf ve 102 video puanı alan cihaz, Honor V30 Pro ile aynı puanı alırken rakipleri Xiaomi Mi 10 Pro, Oppo Find X2 Pro, Honor 30 Pro+ ve Huawei P40 Pro’nun gerisinde kaldı. iPhone 11 Pro Max modelinin ise 5 puan önünde yer alıyor.
Peki nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.
İyi seyirler…
Samsung Galaxy S20 Ultra kamera özellikleri
Arka kamera
- 108 MP, f/1.8, (ana), OIS
- 48 MP, f/3.5, (periskop), OIS, 10x hibrit zoom
- 12 MP, f/2.2, 13mm (ultra geniş)
- 0.3 MP, TOF 3D, f/1.0, (derinlik)
Ön kamera
- 40 MP, f/2.2
Video
- 8K (24 fps)
- 4K (60 fps)
- Full HD (240 fps)
- HD (960 fps)
- HDR10+
Donanım
Gelecekten gelen router! Wi-Fi 6 destekli TP-Link Archer AX50
TP-Link Archer AX50 inceleme videomuzda, Wi-Fi 6 desteğiyle öne çıkan router modelini inceliyoruz. Bakalım cihaz bizlere neler sunuyor?
TP-Link Archer AX50 tasarımı
Ağ ürünleri genellikle sıkıcı tasarımla karşımıza çıkar. Ancak TP-Link Archer CX50 modeli, özellikle gövdesindeki X’i andıran yapısıyla farklı ve modern görünmeyi başarmış bir ürün. Cihazın giriş çıkış noktalarında 1x GIGABIT WAN, 4x GIGABIT LAN, 1x Tip-A formunda USB 3.0 ve WPS ile güç tuşu gibi tuşlar yer alıyor.
Modelin kurulumu için şirketin Tether isimli uygulamasını kullanııyoruz. Hem iOS hem de Android’de yer alan bu uygulama ile, yaklaşık 5 dakikada kurulum mümkün. Tek yapmanız gereken WAN portu üzerinden modem bağlantısını sağlamak ve uygulama ile bağlantıyı gerçekleştirmek.
Cihazın üzerinde Wi-Fi ve diğer işlevlerin bilgilendirme LED’leriyle beraber, 4 adet beamforming teknolojisini destekleyen dahili anten bulunuyor. Beamforming teknolojisi sayesinde, bu teknolojiye sahip olmayan cihazlara göre çok daha uzun mesafelerde Wi-Fi ağını iletebiliyorsunuz.
Wi-Fi 6 veya bir başka değişle 802.11ax neler sunuyor?
– OFDMA teknolojisi sayesinde 802.11ac’ye göre 4x daha yüksek kapasite yani 256 cihaza kadar stabil bağlantı desteği
– Kablosuz bağlantıda gecikme süresini önemli derecede düşürüyor bu da özellikle kablosuz bağlantı ile oyun oynayan veya farklı ihtiyaçlar duyan kullanıcılar için oldukça önemli
– 5 GHz’de 2402 Mbps ve 2,4 GHz bandında 574 Mpbs hız sunuyor
Tether uygulaması
– Bağlı olan kullanıcıları, kablolu ve kablosuz ağ durumunu görebiliyorsunuz
– Misafir ağı, çalışma modu (router veya Ap) kablosuz ağ ayarları gibi ayarları yapabiliyorsunuz.
– HomeCare – Dahili antivirüs + ebeveyn kontrolü + QoS ( Gerektiğinde daha hızlı performans için cihazlara ve uygulamalara öncelik verin)
Akıllı Telefon
Realme 6i inceleme – Tüm artı ve eksileriyle anlattık!
Realme 6i inceleme videomuzda, 2000 TL altı segmentin güçlü adayını tüm yönleriyle anlattık. Bakalım telefon bizlere neler sunuyor?
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Realme 6i inceleme – Fiyat, tasarım ve ekran
Telefon şu anda 1799 TL kampanyalı satış fiyatıyla satılıyor. Yeşil Çay ve Süt Beyazı olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan telefon yekpare plasik kasa ile geliyor. Cihazın arka tarafında parmak izi sensörü yer alırken, ön tarafta damla çentik tasarımının kullanıldığını görüyoruz. Telefonda ayrıca hibrit olmayan çift SIM kart desteği de bulunuyor. Yani hem çift SIM hem de microSD kartı aynı anda kullanabiliyorsunuz.
Tasarımsal açıdan 199 gram ağırlığı ve 9 mm kalınlığı ile cihazın biraz ağır ve kalın olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tabii ki 6.5 inç ekran boyutu ve 5000 mAh pil kapasitesini de göz önünde bulundurmak gerek. Son olarak tasarım noktasında hoparlör ve kulaklık performansının biraz daha iyi olmasını beklerdik.
6.5 inç boyutlu ekranda IPS LCD panel kullanan telefon, 720p HD+ çözünürlük sunuyor. Bu değer, özellikle 6.5 inç boyutlu, oldukça büyük bir ekran için biraz yetersiz. Telefonun belki de göze çarpan en büyük eksiği bu. Zira Full HD+ tercih edilmiş olsaydı çok daha iyi bir ekran deneyimi yaşanırdı diye düşünüyoruz.
İşlemci, kamera ve pil performansı nasıl?
Realme 6i modeli MediaTek Helio G80 işlemcisini kullanan dünyanın ilk akıllı telefonu. Modelin performansına baktığımızda 202.758 AnTuTu puan ve 1347 çoklu çekirdek Geekbench skoruyla, telefonun kendi segmentinin en performanslı telefonlarından biri. Karşılaştırma yaptığımızda Snapdragon 665’ten daha yüksek ve birçok 700 serisi Snapdragon işlemciye de yakın değerler alıyoruz. Oyun tarafında da 720p HD çözünürlüğün de avantajıyla birlikte üst düzey oyunlar akıcı bir şekilde oynanabiliyor. Ayrıca telefonda 4 GB RAM ve 128 GB depolama olduğunu belirtelim.
Dörtlü bir arka kamera ile gelen telefonda 48 MP, F/1.8 diyafram değeri sunan bir ana kamera yer alıyor. Buna ek olarak 8 MP geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik algılayıcısı var. Telefonun ışığın yeterli olduğu alanlarda çektiği fotoğraflar oldukça başarılı. Hatta 2000 TL segmentinin en iyi telefonlarından biri olduğu su götürmez bir gerçek. Gece performansında ise biraz netlik kaybı ve artan kirlilik gibi problemlerle karşılaşabiliyorsunuz. Ayrıca gece modunun Realme 5 Pro ve XT gibi modellerde çok iyi olmasına karşın, bu modelde biraz sulu boya efekti gibi göründüğünü de söylememiz gerek. Video tarafında ise teknik destek olarak 4K’nın olmayışı göze batan bir eksi. Ancak 1080p Full HD’de çektiğimiz videoların kalitesi, cihazın fiyat segmentine göre tatminkar.
Son olarak pilden söz edecek olursak 5000 mAh pil kapasitesiyle, Realme 6i modeli tam bir batarya canavarı. Eğer sürekli oyun oynamıyorsanız 2 gün boyunca bu pille idare edebilirsiniz. Ayrıca 18W hızlı şarj desteğinin de kutu içeriğinden çıktığını belirtmemizde fayda var.
Video
Huawei P40 Pro kutu açılışı & ilk izlenimler!
Huawei P40 Pro modeli, Lite ve P40 kardeşlerinin ardından ofisimize ulaştı. Bu videoda, detaylı inceleme ve kıyaslama videolarına geçmeden önce telefonunu kutusunu açıyoruz. Ayrıca cihazın genel özelliklerine de bir ilk bakış atıyoruz.
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Huawei P40 Pro kutusundan neler çıkıyor?
Cihazın kutusundan bir tane şeffaf kılıf, 40W’lık hızlı şarj adaptörü, USB Type-C kablosu ve USB Type-C bağlantılı bir kulaklık çıkıyor.
Telefonun özellikleri neler?
Önü ve arkası cam, yan çerçeveleri ise metal malzeme ile kaplı olan Huawei P40 Pro modelinin ön tarafında, delik çentik tasarımı kullanılıyor. Cihazda IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası ile beraber ekranın içerisine gömülü bir parmak izi sensörü yer alıyor.
6.58 inç boyutlu OLED ekranda 1200 x 2640 piksel çözünürlük, 90 Hz tazeleme hızı ve HDR10 desteği yer alıyor. Gücünü Kirin 990 5G işlemcisinden alan modelde, 8 GB RAM ile 128 GB, 256 GB veya 512 GB olmak üzere farklı depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Depolama alanını şirketin kendi NanoSD kartlarıyla arttırabilmek mümkün.
Huawei P40 Pro, serinin diğer modellerinde olduğu gibi kamerasıyla iddialı. Zira 50 MP ve OIS destekli ana kameraya 40 MP ultra geniş açı, 5x optik zoom yapabilen ve OIS desteği olan 12 MP telephoto ile 3D TOF sensör eşlik ediyor. Ön tarafta ise 32 MP ön kameraya IR TOF 3D sensör eşlik ediyor. Telefonun hem ön hem de arka kamerasıyla 4K 60 FPS video kayıt yapabilmek mümkün.
Son olarak 4200 mAh pil kapasitesi sunan modelde 40W kablolu hızlı şarj, 27W kablosuz ve kablosuz tersine şarj desteği yer alıyor.