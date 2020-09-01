Haber
Tom Clancy’s The Division, bir süreliğine ücretsiz olarak dağıtılıyor!
Bugünlerde evde vakit geçiriyorsanız size güzel bir haberimiz var, 135 TL değerindeki Tom Clancy’s The Division 8 Eylül tarihine kadar kalıcı ve ücretsiz olarak dağıtılıyor. Ubisoft Twitter hesabı üzerinde duyurulan fırsata nasıl erişebileceğinizi anlattık.
Ubisoft bu fırsatı, global dağıtımı ve erişimi ücretsiz olan UPlay uygulamasıyla birlikte sunuyor. Kısa adımlarla bir UPlay hesabı edinmenizin ardından oyun için ayrılan ücretsiz sayfasına giderek, kalıcı bir şekilde bu değerli oyuna sahip olabileceksiniz. 2016 yılında satışa sunulan yapım, açık bir dünyada yalnızca çevrim içi oynanabilen bir aksiyon rol yapma oyunu olarak biliniyor. Yapım, New York kentini kendi belirlediğiniz koşullarla geri almayı vadediyor. Bu macerada silahlarınızı iyi seçip becerileriniz üzerinde uzmanlaşmanız gerekiyor.
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Nasıl elde edilir?
Oyunu elde etmek için öncelikle buraya tıklayarak bir Ubisoft hesabı edinmeniz gerekiyor.
Hesabınıza giriş yaptıktan sonra, buradaki bağlantıdan oyun için ayrılan sayfaya ulaşın.
Daha sonra karşınıza çıkan PC yazısı ve ikonuna tıklamanız halinde oyun kalıcı olarak UPlay kütüphanenize eklenmiş olacak.
Oyunu kütüphanenizde görüntülemek ya da indirmek istiyorsanız bu bağlantıdan UPlay başlatıcısını bilgisayarınıza indirip, kurulumunu yapabilirsiniz. Fırsatın 08 Eylül 10:00’a kadar devam edeceğini ve oyunu kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren kalıcı olarak sizin olacağını lütfen unutmayın.
Haber
Facebook, gerekli gördüğünde her türlü içeriği kaldırabilecek
Sosyal medya şirketi Facebook, 1 Ekim’den itibaren yürürlüğe sokacağı yeni Hizmet Koşulları değişikliklerinin ön izlemesini yayınladı. Bu değişikliğe göre şirket, artık isterse kullanıcılara ait içerikleri kaldıracak.
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Facebook Hizmet Koşulları’nda önemli değişiklikler yapıyor
Facebook, Hizmet Koşulları’nda değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Ekim ayının başından itibaren yürürlüğe girecek değişikliklere göre şirket, anlaşılan yasal yaptırımlar söz konusu olduğunda topu kendi üzerinden atmak istiyor. Zira yayınlanan yeni Hizmet Koşulları’na göre artık Facebook gerekli gördüğü takdirde, yasal yaptırımlardan kaçınmak amacıyla platform içerisindeki aykırı birtakım paylaşımları kaldıracağını açıkça belirtmiş durumda.
Facebook’un yapacağı değişiklik metni bugünden itibaren ön izleme olarak yayınlandı. İlgili metin şu şekilde: “Facebook’ta olumsuz yasal veya düzenleyici etkilerden kaçınmak veya bunları azaltmak için makul şekilde gerekli olduğunu tespit edersek içeriğinize, hizmetlerinize veya bilgilerinize erişimi kaldırabilir veya kısıtlayabiliriz.”
Peki bu ne anlama geliyor?
Aslında Facebook tarafından alınan bu karar, ilk bakışta kötü niyetli görünmüyor. Kimi zaman belirli ülkelerde hükümetlerin sosyal medya platformlarında paylaşılan bir içerikten dolayı, o platforma yönelik yasal yaptırımlar ve cezalar uyguladığını düşündüğümüzde, Facebook’un muhtemelen kendisini bu yasalara göre revize etmek istediğini düşünebiliriz. Bu kapsamda şirket, her fırsatta yaptırımlarla boğuşmak yerine o yaptırıma sebep olan içeriğin kaldırılmasını kolaylaştırmak istemiş olabilir.
Bir başka ihtimal ise, Facebook’un son zamanlarda özellikle COVID-19 ile alakalı olmak suretiyle ivme kazanan yalan haberlere karşı daha kolay mücadele etmek istemesi olabilir. Bazı fikirlere göre Facebook, yalan haberlerle mücadele kapsamında içerik kaldırmayı kolaylaştırmanın zemini hazırlığı içerisinde; ve bu değişiklik de, yapılan mücadele çalışmalarının bir meyvesi.
Akıllı Telefonlar
MediaTek Helio G95 yonga seti resmi olarak duyuruldu!
MediaTek, oyun odaklı telefonlar için Helio G95 yonga setini piyasaya sürdü. Yonga setinde önceki nesile göre önemli gelişmeler bulunuyor. Yeni yonga seti, daha hızlı bir performans ve kullanıcılara daha fazla özellik sağlayacak. Bunların arasında gelişmiş çoklu kamera sistemini örnek olarak verebiliriz.
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MediaTek Helio G95 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
MediaTek Helio G95, gelişmiş bir APU desteğine sahip olacak. Yeni yonga seti kamera sistemini daha da geliştirecek ve dört kameraya kadar telefonlara destek verecek. Ayrıca gerçek zamanlı olarak HDR10+ kalitesine yakın HDR10 standartı bulunacak. MediaTek, G serisini çıkarırken temel kitle olarak oyuncuları hedefliyor. Şirketin Kablosuz İletişim birimi genel müdürü Li Yanzhi, MediaTek Helio G95 için şu ana kadar çıkardıkları en güçlü oyun çipi olduğunu söyledi.
Helio G95, 2.05 GHz taban frekansta çalışan çift Arm Cortex-A76 CPU ve altı Cortex-A55 CPU içeriyor. Cortex-A55 CPU’ları enerji verimliliği ile öne çıkacak. Bunlara, Arm’ın Mali-G76 sekiz çekirdekli GPU’su eşlik edecek. Bu GPU, 900 MHz’e kadar çalışma frekansına sahip olacak. MediaTek’e göre G95, AnTuTu CPU testinde G90T‘den %5 daha hızlı olacak. Ayrıca GFXbench‘in testinde ise önceki nesilden %8 daha hızlı olacağı söyleniyor. Yeni yonga seti, 90 Hz ekran tazeleme hızı ve 1080p+ çözünürlüğü destekliyor. Ayrıca donanım tarafında 10 GB LPDDR4X bellek ve Bluetooth 5.0’ı kullanmaya olanak sağlıyor.
Helio G95, ilk kez bu yıl Eylül ayında piyasaya sürülen akıllı telefonlarda görülecek. Ancak şu an hangi markanın ilk olarak bu yonga setini kullanacağını bilmiyoruz.
Ekran Kartı
NVIDIA GeForce RTX 3000 serisi resmen tanıtıldı!
NVIDIA, uzun süredir merakla beklenen yeni ekran kartlarını bugün resmen duyurdu. Çevrim içi lansmanda NVIDIA GeForce RTX 3000 serisi görücüye çıkarken, seride dünyanın 8K desteği sunan ilk ekran kartı dikkat çekiyor!
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NVIDIA GeForce RTX 3000 serisi, 8K desteğiyle duyuruldu!
Ampere kod adlı ekran kartları, hatırlanacağı üzere yakın geçmişte pek çok kez sızıntılara konu olmuştu. NVIDIA ise daha önce duyurulduğu üzere bugün sanal bir etkinlik düzenledi ve yeni ekran kartlarını oyun severler ile buluşturdu. Referans kartlarda tamamen yeni bir tasarıma sahip RTX 3000 serisi, çift fanlı soğutma çözümüyle hava akışını %55’e varan oranda iyileştiriyor. Ayrıca 8 nm’ye geçiş yapan mimari de bütün kartlarda performansı bir hayli yükseltiyor.
NVIDIA GeForce RTX 3000 modellerinin en güçlü versiyonu, seriye yeni dahil olan GeForce RTX 3090 modeli oldu. Titan RTX modelinin yerini alan GeForce RTX 3090, devasa boyutu nedeniyle bilgisayar kasasında tam 3 slot yer kaplıyor. Buna karşın kartın gösterdiği performans ise “dünyanın en güçlü tüketici ekran kartı” unvanını hak ediyor. Pek çok oyunu 8K/60 FPS çözünürlükte oynatabilen ekran kartı, gövdesinin içerisinde ise oldukça güçlü bir donanım barındırıyor.
Gücünü GA102-300 GPU’dan alan GeForce RTX 3090; 10.496 CUDA çekirdeği sayesinde etkileyici bir performans sergiliyor. 24 GB GDDR6X bellek ise 384-bit veri yolu ile eşleşiyor. Belleğin 19.5 Gbps saat hızına sahip olduğu belirtilirken, 936 GB/s bant genişliği ve 35.7 Teraflop işlem gücü de dikkat çekiyor. 350W TDP değeri ise sunulan güçlü özellikler karşısında nispeten makul kalıyor. Dünyanın ilk 8K oyun ekran kartı olarak tanıtılan RTX 3090, 14.400 TL fiyat etiketi ile 24 Eylül’den itibaren raflarda olacak.
GeForce RTX 3080: Uygun fiyata 4K oyun deneyimi!
Serinin ortanca modeli olan GeForce RTX 3080 ise daha makul fiyat etiketine rağmen güçlü performans sergilemeyi vadediyor. Özel bir soğutma tasarımıyla gelen ekran kartında flama şeklinde bir iç tasarım kullanılmış. Bu sayede kartın ön ve arka yüzeyindeki çift fan maksimum performansı verebiliyor. Yapısal olarak dikkat çeken bir diğer değişiklik ise 2×8 pin bağlantı yerine 12 pin tek bağlantı kablosu kullanılması gibi görünüyor. NVIDIA, uyumluluk sağlaması açısından kartların kutusundan bir dönüştürücü çıkacağını da doğruladı.
GA102-200 GPU’nun güç verdiği NVIDIA GeForce RTX 3080, 8.704 CUDA çekirdeği etkinleştirilmiş bir şekilde geliyor. 760 GB/s bant genişliğine sahip olan 10 GB GDDR6X bellek ise 320-bit veri yolu kullanıyor. 29.7 Teraflop seviyesi ile dikkat çeken GeForce RTX 3080, NVIDIA’nın iddiasına göre selef model RTX 2080’e göre 2 kat daha güçlü. Kartın 320W TDP değerine sahip olduğunu da belirtelim.
17 Eylül’den itibaren satışa sunulacağı belirtilen GeForce RTX 3000 ortanca modelinin fiyat etiketi ise 6.690 TL olarak açıklandı.
GeForce RTX 3070: Serinin fiyat/performans lideri!
NVIDIA GeForce RTX 3070 ise serinin fiyat/performans lideri olma konusunda başarılı özellikler sunuyor. NVIDIA’ya göre RTX 2080Ti modelinden bile güçlü olduğu belirtilen ekran kartında GA104 GPU bulunuyor. Bu GPU’da 5.888 CUDA çekirdeği yer alırken, 8 GB GDDR6 bellek ise diğer iki modelden farkını açık şekilde ortaya koyuyor. 20.4 Teraflop işlem performansı da ekran kartının gücünü sergiliyor.
220W TDP değerine sahip olan NVIDIA GeForce RTX 3070, diğer kartların aksine Ekim ayında temin edilebilecek. Kartın fiyatı ise 4.805 TL olarak açıklandı.