Tom Clancy’s The Division, bir süreliğine ücretsiz olarak dağıtılıyor!

Bugünlerde evde vakit geçiriyorsanız size güzel bir haberimiz var, 135 TL değerindeki Tom Clancy’s The Division 8 Eylül tarihine kadar kalıcı ve ücretsiz olarak dağıtılıyor. Ubisoft Twitter hesabı üzerinde duyurulan fırsata nasıl erişebileceğinizi anlattık.

Ubisoft bu fırsatı, global dağıtımı ve erişimi ücretsiz olan UPlay uygulamasıyla birlikte sunuyor. Kısa adımlarla bir UPlay hesabı edinmenizin ardından oyun için ayrılan ücretsiz sayfasına giderek, kalıcı bir şekilde bu değerli oyuna sahip olabileceksiniz. 2016 yılında satışa sunulan yapım, açık bir dünyada yalnızca çevrim içi oynanabilen bir aksiyon rol yapma oyunu olarak biliniyor. Yapım, New York kentini kendi belirlediğiniz koşullarla geri almayı vadediyor. Bu macerada silahlarınızı iyi seçip becerileriniz üzerinde uzmanlaşmanız gerekiyor.

reklam

İlginizi çekebilir: Sony, PC platformuna daha fazla birinci parti oyun sunmayı planlıyor

Nasıl elde edilir?

Oyunu elde etmek için öncelikle buraya tıklayarak bir Ubisoft hesabı edinmeniz gerekiyor.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra, buradaki bağlantıdan oyun için ayrılan sayfaya ulaşın.

Daha sonra karşınıza çıkan PC yazısı ve ikonuna tıklamanız halinde oyun kalıcı olarak UPlay kütüphanenize eklenmiş olacak.

Oyunu kütüphanenizde görüntülemek ya da indirmek istiyorsanız bu bağlantıdan UPlay başlatıcısını bilgisayarınıza indirip, kurulumunu yapabilirsiniz. Fırsatın 08 Eylül 10:00’a kadar devam edeceğini ve oyunu kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren kalıcı olarak sizin olacağını lütfen unutmayın.